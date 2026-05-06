MSP पर फसल खरीदी में चल रहा था खेल, सागर कलेक्टर ने पकड़ी गड़बड़ी, दिए सख्त निर्देश
सागर में MSP पर गेहूं की खरीदी में गड़बड़ी, कलेक्टर ने खरीदी केंद्र में तुलाई के समय पकड़ी गड़बड़ी, दिए सख्त निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:51 AM IST
सागर: पूरे मध्य प्रदेश में रबी फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है. अलग-अलग इलाकों से खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं. सागर में गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर खरीदी चल रही है. गड़बड़ी की खबरों को लेकर जहां मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो पूरा प्रशासनिक अमला भी जिलों में औचक निरीक्षण कर रहा है. इसी कड़ी में सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल केसली पहुंची, जहां उन्हें चना और मसूर खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी देखने मिली.
दरअसल शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए बारदाने में तुलाई की मात्रा तय की गई है, लेकिन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बम्होरी केसली में (57410138) तय मात्रा से ज्यादा तुलाई कराई जा रही थी. कलेक्टर प्रतिभा पाल अचानक खरीदी केंद्र पर पहुंची और जब उन्होंने अपने सामने तुलाई कराई तो वजन तय मापदंड से ज्यादा पाया गया.
कलेक्टर अचानक पहुंची खरीदी केंद्र
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने केसली में अपने दौरे के दौरान चना एवं मसूर खरीदी केन्द्र का निरीक्षण करते हुए किसानों की उपज की तुलाई तय मापदंड से ज्यादा किए जाने का मामला पकड़ा है. कलेक्टर ने सामने ही बोरियों की फिर से तुलाई करायी, तो चना और मसूर की मात्रा 50.720 किग्रा और 50.740 किग्रा पाई गई. जबकि जूट के बारदाने के अनुसार अधिकतम 50.580 किग्रा तक ही तुलाई निर्धारित है.
इस प्रकार हर बोरी में करीब 140 से 160 ग्राम ज्यादा मात्रा में तुलाई की गई है. कलेक्टर ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए समिति प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस दिया और दो दिन के भीतर स्पष्टिकरण पेश करने कहा है. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर समिति को खरीदी कार्य से अलग करने और ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में रखने की कार्रवाई की जाएगी. खास बात यह है कि जब दो बोरियों की फिर से तौलने में गड़बड़ी पाई गई, तो बड़े पैमाने पर यह मामला कितनी बड़ी गड़बड़ी का होगा.
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जिलेभर में दिए निरीक्षण के निर्देश
कलेक्टर प्रतिभा पाल के औचक निरीक्षण में जब तुलाई में गड़बड़ी पाई गई तो उन्होंने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अपने-अपने इलाके के खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कलेक्टर के निर्देश पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बम्होरी (57410138), तहसील केसली के प्रबंधक सचेंद्र कुमार जैन को उपार्जन कार्य में अनियमितता के संबंध में उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.