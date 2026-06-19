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CMHO ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर देख सागर कलेक्टर का माथा ठनका, 21 लोगों का कटेगा 3 दिन का वेतन

कलेक्टर ने जब दफ्तर का अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो दफ्तर के 42 कर्मचारियों में से आधे कर्मचारी नदारद थे, यानि 21 कर्मचारी दफ्तर पहुंचे ही नहीं थे. इस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए गैरहाजिर कर्मचारियों का तत्काल 3 दिन का वेतन काटने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

सागर: संभागीय मुख्यालय पर स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल शुक्रवार को जिला कलेक्टर के सामने तब जाहिर हो गए जब कलेक्टर प्रतिभा पाल अचानक सीएमएचओ दफ्तर पहुंच गई. कलेक्टर के पहुंचते ही दफ्तर में हड़कंप मच गया.

अटेंडेंस रजिस्टर देख कलेक्टर का माथा ठनका

सीएमएचओ दफ्तर के औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल का तब माथा ठनक गया, जब उन्होंने दफ्तर का अटेंडेंस रजिस्टर देखा. दफ्तर के 42 अधिकारियों-कर्मचारियों में से 21 लोग बिना किसी पूर्व सूचना या स्वीकृत अवकाश के ड्यूटी से गायब थे. इस बात पर कलेक्टर जमकर नाराज हुईं.

गैरहाजिर कर्मचारियों का कटेगा 3 दिन का वेतन

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्ती दिखाते हुए सीएमएचओ को सभी गैरहाजिर कर्मचारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और 3 दिन का वेतन काटने की दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सीएमएचओ को साफ शब्दों में कहा कि "स्वास्थ्य विभाग आम जनता और मरीजों से जुड़ा हुआ है. कार्यालय में आने वाले नागरिकों और दूर-दराज से आने वाले लोगों को किसी भी काम के लिए परेशान न होना पड़े." उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित समय पर दफ्तर में उपस्थित रहने की कड़ी हिदायत दी है.

गैरहाजिर 21 लोगों का कटेगा 3 दिन का वेतन (ETV Bharat)

कलेक्टर ने दफ्तर में एक-एक शाखा का किया मुआयना

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सीएमएचओ दफ्तर का मुआयना करते हुए सभी शाखाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने स्थापना शाखा, लिपिक शाखा और नेशनल हेल्थ मिशन यूनिट सहित सभी विभागों की टेबल पर जाकर फाइलों और रिकॉर्ड का भी मुआयना किया. उन्होंने निर्देश दिए कि "शासकीय कर्मचारियों के अवकाश, क्लेम और सर्विस बुक से जुड़े मामलों का निपटारा तय समय-सीमा में किया जाए और किसी तरह की लेटलतीफी न की जाए." उन्होंने एनएचएम की जिले में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की भी समीक्षा की.