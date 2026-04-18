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छात्रावास में कलेक्टर मैडम का सरप्राइज, टीचर बन पढ़ाया, फिर शुरु हुई बच्चों की पिज्जा पार्टी

सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लिया छात्रावास का जायजा, बच्चों से सुना पहाड़ा फिर खिलाया पिज्जा, पार्टी पाकर खुश हुए बच्चे.

SAGAR COLLECTOR INSPECTED HOSTEL
सागर कलेक्टर ने बच्चों को खिलाया पिज्जा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 12:28 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 1:09 PM IST

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सागर: हाल ही में पदस्थ हुई सागर की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पदभार ग्रहण करते ही बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कामकाज शुरू कर दिया है. गुरुवार को जहां वह जिला अस्पताल पहुंची, तो शुक्रवार को स्कूल से शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया.वहां पर उन्होंने छात्रावास के विद्यार्थियों से पढ़ाई लिखाई की जानकारी के साथ भोजन और उनके आवास की जानकारी ली. इतना ही नहीं, कलेक्टर कुछ देर में टीचर बनी नजर आई और उन्होंने छात्रावास के विद्यार्थियों से पहाड़ सुना और फिर विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप पिज़्ज़ा खिलाया.

अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कार्यभार ग्रहण करते ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं की जांच परख शुरू कर दी है. इन क्षेत्रों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों, इसके लिए कलेक्टर श्रीमती पाल ने पुलिस लाइन स्थित बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया और छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की शिक्षक बनकर उनकी पढ़ाई की जानकारी ली.

सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लिया छात्रावास का जायजा (ETV Bharat)

कलेक्टर ने बच्चों से पहाड़ा, गणित एवं अंग्रेजी विषय के सवाल पूछे. कलेक्टर ने पहाड़ा सुनाने वाले विद्यार्थियों से खुश होकर तत्काल पुरस्कार दिया और सभी के लिए पिज्जा मंगवाकर खिलाया. जहां बच्चों ने एक साथ बैठकर पिज्जा का स्वाद लिया और बहुत खुश हुए.

COLLECTOR FED PIZZA TO CHILDREN
पिज्जा पार्टी करते बच्चे (ETV Bharat)
SAGAR COLLECTOR TAUGHT CHILDREN
कलेक्टर ने बच्चों से सुना पहाड़ा (ETV Bharat)

भोजन और आवास व्यवस्था की ली जानकारी
कलेक्टर श्रीमती पाल ने बच्चों से बातचीत के बाद छात्रावास की रसोई का निरीक्षण किया. उन्होंने कर्मचारियों को बच्चों को अच्छा और स्वास्थ्य वर्धक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. रसोई घर के निरीक्षण के दौरान भोजन तैयार कर रही रसोईया महिलाओं से भी बात कर जानकारी ली. बच्चों को आवास व्यवस्था से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

SAGAR COLLECTOR PRATIBHA PAL
कलेक्टर ने रसोई की देखी व्यवस्था (ETV Bharat)

उन्होंने बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. ताकि बच्चे खेलकूद गतिविधियों में आगे बढ़ सकें. इसके अलावा उन्होंने छात्रावास परिसर में पुस्तकालय का भी अवलोकन किया. जहां और पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने छात्रावास के विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों को जो भी जरूरत हो, उनको उपलब्ध कराएं.

Last Updated : April 18, 2026 at 1:09 PM IST

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