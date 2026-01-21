सागर शहर के कोने-कोने में शतरंज का जादू, स्कूलों में बच्चों की ट्रेनिंग के लिए कोच
शतरंज की दुनिया में सागर का नाम चमकने लगा है. स्कूलों में मिशन शतरंज शुरू होने से बच्चों का इस खेल की ओर रुझान बढ़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 5:50 PM IST
सागर : खेलों की दुनिया में सागर लगातार आगे बढ़ रहा है. स्कूली बच्चों में शतरंज के प्रति खासा लगाव दिख रहा है. यहां के बच्चे शतरंज के खेल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. पिछले दिनों सागर के सर्वज्ञ सिंह ने दुनिया में सबसे कम उम्र में फिडे रैकिंग हासिल की. अब जिला शतरंज संघ के नितिन चौरसिया को फिडे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया गया.
सागर के सर्वज्ञ सिंह ने महज 3 साल 7 महीने और 20 दिन में शतरंज जैसे खेल में विश्व स्तर पर जारी होने वाली रैकिंग में सबसे कम उम्र के खिलाडी के तौर पर कब्जा जमाया है.
सागर में 4 साल में शतरंज के 100 टूर्नामेंट
सागर में 2021 में जिला शतरंज संघ का गठन किया गया और महज 4 साल में 100 से ज्यादा टूर्नामेंट आयोजित कराए गए. जिला शतरंज संघ के सचिव नितिन चौरसिया बताते हैं "2021 में हम लोगों ने जिला शतरंज एसोसिएशन का गठन किया. इन 4 साल में हम लोगों ने कई टूर्नामेंट भी कराए. पिछले 4 साल में निजी स्कूलों से 50 से ज्यादा रेटेड बच्चे शतरंज में सामने आए हैं. 14 बच्चे पारस विद्या विहार स्कूल और कुछ बच्चे डीएमए और ग्रेटमैन स्कूल से हैं."
जिला शतरंज संघ के सचिव को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान
हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (शतरंज महाकुंभ) आयोजित किया गया. इसमें इंदौर के इंटरनेशनल मास्टर अक्षत खंपरया और सागर जिला शतरंज संघ के सचिव नितिन चौरसिया को आमंत्रित किया गया. ये सम्मेलन FIDE (विश्व शतरंज महासंघ) द्वारा आयोजित किया गया था. सागर के नितिन चौरसिया को यहां पर मध्य प्रदेश के सबसे सक्रिय शतरंज जिला संघ के सचिव के तौर पर समर्पित शतरंज प्रोत्साहक के तौर पर सम्मानित किया गया.
- शतरंज की दुनिया में गूंजा सर्वज्ञ सिंह का नाम, 3 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
- बच्चों के साथ सांसद ने खेला शह और मात का खेल, छिंदवाड़ा में जुटे देश भर के शतरंज खिलाड़ी
स्कूलों में बच्चों के लिए मिशन शतरंज
सागर में शतरंज के विकास के लिए कलेक्टर संदीप जीआर ने मिशन शतरंज की शुरूआत की है. शतरंज मिशन के तहत जिले के सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक का शतरंज कोच के तौर पर चयन किया जाएगा. स्कूल में बच्चों को शतरंज सिखाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ कोच भी प्रशिक्षित करेंगे.