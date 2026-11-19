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लाखा बंजारा झील की बढ़ेगी खूबसूरती, एक और गेट से होगी एंट्री, कलेक्टर ने बताया प्लान

कलेक्टर ने लाखा बंजारा झील का निरीक्षण किया ( ETV Bharat )

सागर: वैसे तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सागर की पहचान कही जाने वाली लाखा बंजारा झील की तस्वीर बदल गयी है. सुंदर घाट निर्माण, एलीवेटेड कॉरिडोर, झील के चारों तरफ पेरीफेरी, वाटर स्पोर्टस, योगा डेक जैसी कई सुविधाएं हो गयी है, लेकिन नवागत कलेक्टर दिलीप यादव ने झील के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ और सुझाव दिए हैं, जो शहरवासियों का काफी पसंद आएंगे. फिलहाल झील के चारों तरफ घूमने के लिए एक ही गेट संजय ड्राइव पर स्थित है, लेकिन अब एक गेट दीनदयाल चौक पर बनाया जाएगा, जहां पेरीफेरी के जरिए झील किनारे घूमने वाले लोग दो तरफ जा सकेंगे.

सुबह-सुबह पहुंचे कलेक्टर और शाम को आ गया नया प्लान

सागर के नवागत कलेक्टर दिलीप कुमार यादव बुधवार सुबह अचानक लाखा बंजारा झील पहुंचे और झील की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने पैदल पूरी झील का पेरीफेरी के सहारे भ्रमण किया. इस दौरान निगम आयुक्त राजकुमार खत्री भी मौजूद रहे. उन्होंने संजय ड्राइव रोड स्थित झील के मैन गेट से प्रवेश कर पाथ-वे, वॉटर स्पोर्ट्स एरिया, योगा डेक, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, पार्क एवं प्लांटेशन, ओपन जिम, फूड कोर्ट, मार्बल एरिया, मोंगा बधान, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एरिया, गंगा मंदिर, गणेश घाट, चकराघाट एवं किले की ओर से दीनदयाल चौक ब्रिज तक पैदल निरीक्षण किया. लाखा बंजारा झील की बढ़ेगी खूबसूरती (ETV Bharat) इस दौरान रखरखाव में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों एवं वहां कार्यरत सुरक्षा गार्ड, गार्डनर व सफाईकर्मियों को फटकार लगाई और लापरवाह कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए. सागर के लाखा बंजारा झील पर बिहार सा नजारा, पानी में खड़े होकर महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य सिर्फ मैन गेट के यहां सफाई और बाकी जगह क्यों नहीं अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर झील और पेरीफेरी की सफाई को लेकर नाखुश नजर आए. उन्होंने कहा कि झील के केवल एक हिस्से को साफ रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरा परिसर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए. झील की स्टोन पिचिंग, पानी में उगे पौधों और सभी प्लांटेशन एरिया की सफाई कराई जाए. खरपतवार और अनावश्यक पौधों को हटाएं और स्टोन पिचिंग सहित अन्य स्थानों पर हुई टूट-फूट का सुधार कार्य कराएं. मोर्निग वॉक करने वालों से बात करते कलेक्टर (ETV Bharat)