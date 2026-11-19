लाखा बंजारा झील की बढ़ेगी खूबसूरती, एक और गेट से होगी एंट्री, कलेक्टर ने बताया प्लान
सागर के नए कलेक्टर ने लाखा बंजारा झील का किया निरीक्षण, सफाई, सुंदरता को लेकर दिए सख्त निर्देश. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:34 PM IST
सागर: वैसे तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सागर की पहचान कही जाने वाली लाखा बंजारा झील की तस्वीर बदल गयी है. सुंदर घाट निर्माण, एलीवेटेड कॉरिडोर, झील के चारों तरफ पेरीफेरी, वाटर स्पोर्टस, योगा डेक जैसी कई सुविधाएं हो गयी है, लेकिन नवागत कलेक्टर दिलीप यादव ने झील के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ और सुझाव दिए हैं, जो शहरवासियों का काफी पसंद आएंगे. फिलहाल झील के चारों तरफ घूमने के लिए एक ही गेट संजय ड्राइव पर स्थित है, लेकिन अब एक गेट दीनदयाल चौक पर बनाया जाएगा, जहां पेरीफेरी के जरिए झील किनारे घूमने वाले लोग दो तरफ जा सकेंगे.
सुबह-सुबह पहुंचे कलेक्टर और शाम को आ गया नया प्लान
सागर के नवागत कलेक्टर दिलीप कुमार यादव बुधवार सुबह अचानक लाखा बंजारा झील पहुंचे और झील की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए उन्होंने पैदल पूरी झील का पेरीफेरी के सहारे भ्रमण किया. इस दौरान निगम आयुक्त राजकुमार खत्री भी मौजूद रहे. उन्होंने संजय ड्राइव रोड स्थित झील के मैन गेट से प्रवेश कर पाथ-वे, वॉटर स्पोर्ट्स एरिया, योगा डेक, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, पार्क एवं प्लांटेशन, ओपन जिम, फूड कोर्ट, मार्बल एरिया, मोंगा बधान, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एरिया, गंगा मंदिर, गणेश घाट, चकराघाट एवं किले की ओर से दीनदयाल चौक ब्रिज तक पैदल निरीक्षण किया.
इस दौरान रखरखाव में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों एवं वहां कार्यरत सुरक्षा गार्ड, गार्डनर व सफाईकर्मियों को फटकार लगाई और लापरवाह कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए.
सिर्फ मैन गेट के यहां सफाई और बाकी जगह क्यों नहीं
अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर झील और पेरीफेरी की सफाई को लेकर नाखुश नजर आए. उन्होंने कहा कि झील के केवल एक हिस्से को साफ रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरा परिसर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए. झील की स्टोन पिचिंग, पानी में उगे पौधों और सभी प्लांटेशन एरिया की सफाई कराई जाए. खरपतवार और अनावश्यक पौधों को हटाएं और स्टोन पिचिंग सहित अन्य स्थानों पर हुई टूट-फूट का सुधार कार्य कराएं.
झील परिसर में कहीं भी प्लास्टिक, पॉलीथिन, डिस्पोजल एवं अन्य कचरा दिखाई नहीं देना चाहिए. कलेक्टर ने वर्तमान रखरखाव टीम को हटाकर सुपरवाइजर, सफाईकर्मी, गार्डनर और सुरक्षा गार्ड की समर्पित टीम स्थायी रूप से तैनात करने कहा है. यह टीम केवल झील के रखरखाव का कार्य करे व गंदगी को तत्काल साफ कराने के साथ ही कचरा फैलाने वालों को रोके. झील की पेरीफेरी में पौधों की नियमित कटिंग, सिंचाई एवं देखरेख सुनिश्चित की जाए. कहीं भी कचरा दिखाई देने पर उसे तत्काल उठाकर कचरा गाड़ी में डलवाएं, ताकि गंदगी के ढेर न लगें. आसपास के निवासियों को भी कचरा कचरा गाड़ी में ही देने के लिए जागरूक करें.
मार्निंग वाॅक और योगा करने वालों से बातचीत
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने झील किनारे ओपन जिम में कसरत और योगाभ्यास कर रहे लोगों से बात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि लाखा बंजारा झील ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ-साथ सैर-सपाटे, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक व मनोरंजन का प्रमुख स्थल है. यहां मौजूद सुविधाओं के रखरखाव में नागरिक भी सहयोग करें. खाद्य सामग्री के खाली पाउच, प्लास्टिक बोतल एवं अन्य कचरा इधर-उधर न डालें, बल्कि निर्धारित डस्टबिन में ही डालें और झील एवं उसके किनारों को स्वच्छ रखें.
गंगा मंदिर के आसपास और पाथ-वे किनारे प्लास्टिक और कचरा देखकर कलेक्टर ने मछुआरा संघ के सदस्यों से कहा कि इस क्षेत्र से उनकी आजीविका जुड़ी हुई है, इसलिए इसे स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित रखना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने तत्काल गंदगी साफ करने और भविष्य में स्वयं कचरा न फैलाने और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने के निर्देश दिए.
झील से लगी निजी भूमि की होगी जांच
कलेक्टर ने निगम प्रशासन को निर्देशित किया कि झील की बाउंड्री से लगे घरों एवं निजी भूमि की जांच करें. झील के बाहरी एवं भीतरी किनारों पर कचरा डालने वालों के विरुद्ध सख्त चालानी कार्रवाई करें. पेरीफेरी में डस्टबिन की संख्या बढ़ाएं व कचरा निर्धारित डस्टबिन में ही डालने संबंधी सूचना बोर्ड लगाकर नागरिकों को जागरूक करें. आईईसी गतिविधियों के माध्यम से भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि लाखा बंजारा झील का संपूर्ण परिसर स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित एवं भविष्य के लिए सुरक्षित बना रहे.