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सागर में 6 साल से गायब हैं छोटे सिक्के, दुकानदार मालामाल, दे रहे टॉफी या वसूल रहे ज्यादा पैसे

सागर में मार्केट से गायब हुए 1, 2 और 5 के सिक्के, सिक्कों की किल्लत से उपभोक्ता परेशान, दुकानदार जबरन ग्राहकों को थमा रहे टॉफी.

SAGAR COIN CRISIS
सागर में पिछले 6 साल से बंद हैं सिक्के (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 1:50 PM IST

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सागर: आजकल बाजार में छोटे सिक्के देखने को नहीं मिल रहे हैं. बाजार में 1 ,2 और पांच के सिक्के मानो गायब हो गए हैं. किसी भी दुकान, रेलवे टिकट, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज और सरकारी टेक्स या फीस भरने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर मामलों में सिक्कों के अभाव में मूल राशि से ज्यादा राशि अदा करनी पड़ रही है. दुकानदार तो छोटे सिक्कों की जगह उतनी कीमत की टाॅफी या कुछ और चीज जबरन ग्राहकों को थमा देते हैं.

इसकी वजह कई सारी हो सकती है, जिनमें सिक्कों की जमाखोरी और कालाबाजारी, सिक्कों की धातु का किसी और काम में उपयोग या फिर दुकानदारों द्वारा ये कह देना कि सिक्के बंद हो गए हैं. इस वजह से बाजार में जहां सिक्कों का संकट खड़ा हो गया है, तो ग्राहकों और दुकानदारों में विवाद की स्थिति बन रही है. क्योंकि ज्यादातर दुकानदार सिक्कों के बदले अपनी कोई भी दुकान लोगों को जबरन थमाना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में लोगों को ना चाहकर भी छोटे-छोटे पेमेंट यूपीआई से करना पड़ रहे हैं.

दुकानदार जबरन ग्राहकों को थमा रहे टॉफी (ETV Bharat)

सिक्कों के अभाव में शहर के हालात
सागर शहर और यहां तक जिले में 1,2 और पांच के सिक्के प्रचलन में ना होने से जनता या उपभोक्ता को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आम आदमी को हर काम में सिक्कों की कमी के कारण परेशान होना पड़ रहा है. चाहे वो शासकीय बिलों के भुगतान का मामला हो, जब सिक्कों के अभाव में जनता से अतिरिक्त राशि वसूली जाती है. जैसे रेलवे टिकिट, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, टेक्स भुगतान और अन्य भुगतानों में दिक्कत होती है. आमतौर पर ऐसा होता है कि सिक्के ना होने के कारण या तो पैसे वापस नहीं दिए जाते हैं या फिर उन्हें सिक्के या खुले पैसे के लिए परेशान किया जाता है.

Coins banned Sagar for six years
सिक्कों के अभाव में शहर के हालात (ETV Bharat)

सिक्कों के अभाव में वस्तुओं की कीमत से ज्यादा वसूली
इन सिक्कों के प्रचलन में ना होने से रोजमर्रा के सामान की खरीदी में ज्यादातर मामलों में उपभोक्ता या आम आदमी को वस्तु की कीमत से ज्यादा पैसा अदा करना पड़ते हैं. जैसे सब्जी, दवाईयां, किराना और दूसरे सामान खरीदने में सिक्के ना होने के कारण ज्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं. कोई चीज अगर सात रुपए कीमत की है और कोई व्यक्ति दो नग खरीदता है, तो उसे 15 रुपए अदा करने पड़ते हैं. इसी तरह कोई वस्तु की कीमत अगर 8 रुपए हैं और सिक्के नहीं होते हैं, तो उसे 10 रुपए अदा करने पड़ते हैं. ऐसा ना करने पर सिक्के ना होने पर टाॅफी या उस कीमत की कोई चीज ग्राहक को लेना पड़ती है.

सागर में पिछले 6 साल से बंद हैं सिक्के
इस मामले में सागर के एक जागरूक नागरिक राम पटेल द्वारा बैंकों और जिला प्रशासन स्तर पर आरटीआई लगाकर सिक्कों के गायब होने पर जबाव चाहा गया, तो बैंकों से जानकारी मिली कि सागर जिले में 1,2,5 रुपये के सिक्के 2020 से प्रचलन में कम हुए और इन 6 सालों में धीरे-धीरे करके गायब हो गए. हालांकि ये मामला कई बार जिला प्रशासन की जानकारी में लाया गया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी. इस मामले में एलडीएम और आरबीआई को भी शिकायत की गयी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

Small coins MISSING from market
सिक्कों की कमी से उपभोक्ता परेशान (ETV Bharat)

क्यों हो रहे हैं गायब सिक्के
अर्थशास्त्री डाॅ. प्रमेश गौतम बताते हैं कि, ''आमतौर पर सिक्के गायब होने के कई कारण हो सकते हैं. सबसे बड़ा कारण सिक्कों की जमाखोरी और कालाबाजारी हो सकता है. कई बार कई विशेष जगहों पर सिक्कों की ज्यादा मांग होने पर दुकानदार जमाखोरी करते हैं और फिर सिक्का उसकी कीमत से ज्यादा दामों पर बेचते हैं. दूसरा बड़ा कारण सिक्कों की धातु का किसी दूसरे काम में उपयोग होता है, जो सिक्कों की कीमत से ज्यादा कीमत दिलाता है. इसलिए लोग जमा करके वहां उपयोग करते हैं. एक बड़ा कारण बाजार में फैली अफवाह है. ज्यादातर दुकानदार ग्राहकों से सिक्के बंद होने की बात कह देते हैं, इसलिए ऐसे हालात बनते हैं.

बाजार पर क्या पड़ता है असर
डाॅ. प्रमेश गौतम बताते हैं कि, ''सिक्कों के प्रचलन से बाहर होने से बाजार पर कई तरह का असर पड़ता है. जिसमें सबसे ज्यादा छोटे दुकानदार और रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने के लिए संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे में दुकानदार ग्राहकों को सिक्कों की जगह पर टाॅफी या दूसरी चीजें जबरन थमा देते हैं. इससे दुकानदार को सिक्के का भुगतान उससे कम कीमत पर करने का मौका मिल जाता है. इस समस्या के कारण यूपीआई और डिजिटल पेमेंट करना पड़ता है.''

क्या कहना है जिला कलेक्टर का
जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल कहती है कि, ''ईटीवी भारत ने मामला संज्ञान में लाया है. इस तरह के कोई निर्देश प्रशासन की तरफ से नहीं है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि सिक्के मार्केट से गायब हैं, तो हम इस मामले में संबंधितों की बैठक बुलाकर समस्या पर चर्चा करेंगे. अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है, तो प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.''

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