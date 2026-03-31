सागर में CNG मिलने की खबर उड़ते ही पंप पर उमड़े ऑटो चालक, 2 KM तक लगी लाइन
सागर में सीएनजी की भारी किल्लत. बड़ी संख्या में ऑटो चलने बंद हो गए. सुबह से शाम तक पंप पर लगी सैकड़ों वाहनों की कतारें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 1:07 PM IST
सागर : ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरा विश्व ऊर्जा संकट से गुजर रहा है. एलपीजी, पेट्रोल-डीजल के बाद अब सीएनजी संकट से हालत बिगड़ने लगे हैं. स्थिति ये है कि सागर में पिछले एक हफ्ते से ऑटो वालों को सीएनजी नहीं मिल रही है. जैसे ही एक पेट्रोल पंप पर ऑटो गैस मिलने की खबर फैली तो सीएनजी से चलने वाले ऑटो पेट्रोल पंप की तरफ उमड़ पड़े. करीब 500 ऑटो की लाइन पेट्रोल पंप पर लग गई.
सीएनजी की लिमिट तय होने से संकट बढ़ा
ऑटो चालकों का कहना है "एलपीजी के संकट के चलते पहले तो सीएनजी की सप्लाई नहीं रही थी. अब सप्लाई शुरू हुई तो एक ऑटो के लिए लिमिट तय कर दी गई है. आलम ये है कि जिस पेट्रोल पंप पर ऑटो गैस मिल रही है, वहां पर सुबह होते ही ऑटो की लाइनें लग जाती है. शाम तक यही सिलसिला चलता है."
सागर में पिछले एक हफ्ते से सीएनजी मिलना बंद हो गई थी. शहर में दो जगह सीएनजी मिलती थी. लेकिन एक सीएनजी सप्लायर की मनमाने रेट पर सीएनजी बेचने की शिकायत की जांच के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया. ऐसे में शहर के सीएनजी से चलने वाले तमाम ऑटो बंद हो गए.
हर ऑटो चालक को 700 रुपये की सीएनजी
रविवार को सीएनजी का टैंकर आने की सूचना मिली तो सीएनजी पंप पर ऑटो की कतारें लग गई. करीब 2 किमी तक ऑटो की कतारें लगी रहीं. सभी को सीएनजी मिले, इसलिए तय कर दिया गया कि किसी भी ऑटो चालक के लिए 700 रुपए से ज्यादा की सीएनजी नहीं दी जाएगी. 700 रुपए में करीब 10 लीटर सीएनजी मिलती है.
शहर में सीएनजी से चलने वाले ऑटो चालक एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं. एक तो करीब एक हफ्ते से सीएनजी मिलना बंद हो गई थी और जब मिलना शुरू हुई तो सभी को एक निश्चित मात्रा में सीएनजी दी जा रही है.
सागर में सीएनजी के लिए एक ही पंप पर निर्भर
ऑटो चालकों का कहना है कि गैस की किल्लत के चलते हम लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है. ऑटो चालक रमेश कहते हैं "पिछले 20-25 दिन से गैस की किल्लत बनी हुई है. सागर में सिर्फ दो जगह सीएनजी मिलती है. एक जगह का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है. क्योंकि हफ्ते भर के अंदर वहां पर गैस के रेट दोगुने हो गए थे 48 रुपए से हफ्ते भर में एक लीटर गैस की कीमण 100 रुपए तक पहुंच गयी थी. सीएनजी बंद हो जाने के कारण हम लोग एक ही पंप पर निर्भर हैं."
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दावा- न सीएनजी की कमी और न पेट्रोल-डीजल की
पंप मैनेजर विशाल चौधरी का कहना है "पेट्रोल डीजल और गैस पर्याप्त मात्रा में है. लेकिन सबको लग रहा है कि गैस नहीं मिलेगी. इसलिए ऑटो चालक भीड़ लगा रहे हैं. सभी को गैस दी जाएगी. पेट्रोल-डीजल भी पर्याप्त मात्रा में है." वहीं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है "प्रदेश में कहीं भी एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी की कमी नहीं है."