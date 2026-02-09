सागर में भगवान परशुराम ने अंग्रेजी की गुलामी के प्रतीक का नामोनिशान मिटाया
सागर के सिविल लाइन चौराहे का नाम अब परशुराम चौराहा होगा. यहां भगवान परशुराम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने की तैयारी.
सागर : शहर के कैंट और नगर निगम इलाके को जोड़ने वाले सिविल लाइन चौराहे का नाम बदल दिया गया है. सिविल लाइन चौराहा अंग्रजों के शासन काल में रखा गया था. लेकिन अब ये परशुराम चौराहा कहलाएगा. चौराहे का नाम बदले जाने का ऐलान सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी पहले ही कर चुकी थी. अब विधिवत भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद परशुराम चौराहे का सौंदर्यीकरण होगा. इस चौराहे पर 35 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की जाएगी.
शौर्य और समरसता के प्रतीक भगवान परशुराम
चौराहे का नामकरण करने के बाद महापौर संगीता सुशील तिवारी ने कहा "भगवान परशुराम शौर्य, तप और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं. ऐसे महापुरुष के नाम से चौराहे की पहचान होना हमारे शहर की सांस्कृतिक चेतना को और सशक्त करेगा. किसी भी स्थान का नाम शहर की सोच, पहचान और आगामी पीढ़ियों के लिए विरासत होती है. हमारा निरंतर प्रयास है कि शहर के विकास के साथ अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को संजोकर आगे बढ़ें."
परशुराम की प्रतिमा लगाने जमीन खरीदेंगे
महापौर संगीता तिवारी का कहना है "पहली बार किसी सार्वजनिक जगह का नामकरण भगवान परशुराम के नाम से हुआ. मैंने भगवान परशुराम जी की विश्व की सबसे ऊंची 35 फुट की प्रतिमा स्थापित करने के लिए घोषणा की थी, उस पर निगम परिषद की स्वीकृति भी हो चुकी है. आने वाले समय में सभी की सहमति से भव्य और दिव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. भगवान परशुराम की प्रतिमा के लिए सरकारी और निजी जमीन खरीदेंगे."
शैलेंद्र जैन ने विधायक निधि से राशि की घोषणा की
विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा "बड़ा सौभाग्य है सिविल लाइन चौराहा का नामकरण भगवान परशुराम के नाम कर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. महापुरुष राष्ट्र की संपत्ति होते हैं. इसलिए भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने सरकारी या निजी जमीन ली जाएगी. सागर की पहाड़ियों पर भगवान शिव व हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने हेतु सभी से चर्चा करेंगे." उन्होंने भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु निजी या विधायक निधि से राशि देने की घोषणा की.
सिविल लाइन का नाम बदलना इतिहास में दर्ज
भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने कहा "इस प्रकार के सांस्कृतिक, रचनात्मक कार्य सरकार अथवा समाज द्वारा किए जाते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं. ब्राह्म्ण समाज की मांग थी, जिसे पूरा करने पर महापौर एवं सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं. भगवान परशुराम जी की नाम पट्टिका भी लगाएं, जिससे सभी को जानकारी हो. 8 फरवरी 2026 इतिहास में दर्ज होगी. क्योंकि अंग्रेजी दासता के प्रतीक को बदला गया है."