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सिल्वर क्लस्टर लौटाएगा सागर का पुराना वैभव, इंडस्ट्रियल एरिया की होने जा रही डिजिटल मैपिंग

सागर के इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा आईटी पार्क और ऑडिटोरियम, नए सिरे से विकसित करने बन रहा प्लान, कलेक्टर ने डिजिटल मैपिंग के दिए निर्देश.

Sagar Silver Cluster
सिल्वर क्लस्टर लौटाएगा सागर का पुराना वैभव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 4:10 PM IST

4 Min Read
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सागर: चारों तरफ बेहतर रोड कनेक्टिविटी का जाल और एक बड़े शहर की तरह आकार ले रहे सागर में आईटी पार्क और सिल्वर क्लस्टर की उम्मीद जगी है. शहर के बीना रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के करीब 34 हजार वर्गफीट में ये दोनों सौगातें देने की तैयारी में प्रशासन और सरकार जुट गया है. इसी कड़ी में कलेक्टर और विधायक ने संबंधित अधिकारियों के साथ इंडस्ट्रियलय एरिया का दौरा किया डिजिटल मैपिंग कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

विधायक शैलेन्द्र जैन और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों के साथ नक्शे के माध्यम से सरकारी जमीन और जर्जर भवनों की समीक्षा की. इस दौरान नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, एसडीएम अमन मिश्रा, जीएम डीआईसी मंदाकिनी पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे.

इंडस्ट्रियल एरिया की 70 हजार फीट भूमि पर जर्जर भवन

सागर शहर के लिए जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, इसके 70 हजार वर्गफीट एरिया में कई सारे जर्जर भवन हैं. इंडस्ट्रियल एरिया की बीना मार्ग से लगी लगभग 70 हजार वर्गफीट भूमि पर मार्कफेड के पुराने गोदाम, पुराना वृद्धाश्रम और लंबे समय से बंद पड़ी फैक्ट्रियों के जर्जर भवन व खाली प्लॉट मौजूद हैं. इस बेशकीमती शासकीय जमीन को फिर से उपयोगी बनाने के लिए विकास के लिए प्रोजेक्ट्स स्थापित करने पर गहन विचार-विमर्श किया गया.

सागर में बनेगा आईटी पार्क और ऑडिटोरियम (ETV Bharat)

विधायक ने नए ऑडिटोरियम बनाने का दिया सुझाव

विधायक शैलेन्द्र जैन का कहना है कि "यहां खाली पड़े पुराने वृद्धाश्रम, गोदाम और जर्जर भवनों की भूमि करीब 34 हजार वर्गफीट है. जिसे नए सिरे से विकसित कर शहर के औद्योगिक विकास के लिए प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं. शहर में फिलहाल 2 ऑडिटोरियम हैं, एक बन चुका है, जिसका उपयोग सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए हो रहा है. इसके अलावा तिली चौराहे पर एक ऑडिटोरियम निर्माणाधीन है. बीना रोड पर ऐसी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए यहां भी एक ऑडिटोरियम विकसित किया जा सकता है."

कलेक्टर ने दिए डिजिटल मैपिंग के निर्देश

इंडस्ट्रियल एरिया के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को इस इलाके के सरकारी भूमि का रिकार्ड पेश करने कहा है. साथ ही उन्होंने यहां मौजूद मार्कफेड के 4 गोदाम और भवन, 2 प्राइवेट इंडस्ट्रीज के जर्जर ढांचे, शासकीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के अनुपयोगी भवनों और कन्या छात्रावास की भूमि की 'गूगल अर्थ' के जरिए तत्काल डिजिटल मैपिंग कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.

Sagar built IT park auditorium
कलेक्टर और विधायक ने किया इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा (ETV Bharat)

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि "ये इलाका मुख्य मार्ग से जुडे़ होने के कारण काफी महत्वपूर्ण है. यहां समय के हिसाब से आधुनिक उपक्रम स्थापित करना एक बेहतर विकल्प होगा. मेट्रो शहरों की तर्ज पर अब सागर जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में आईटी पार्क विकसित करने की योजना है. आईटी सेक्टर एक सर्विस-बेस्ड हब होता है, इसलिए शहर के नजदीक होने से युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे."

सिल्वर क्लस्टर लौटाएगा पुराना वैभव

सागर शहर के सर्राफा बाजार की बात करें, तो एक समय मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों तक चांदी कारोबार का बड़ा बोलबाला था. लेकिन धीरे-धीरे ये कारोबार कमजोर पड़ता गया. लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर सागर से कई पड़ोसी राज्यों और मध्य प्रदेश के कई शहरों में चांदी का कारोबार होता है. चांदी के कारोबार के पुराने वैभव को लौटाने के लिए यहां सिल्वर क्लस्टर बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. जहां चांदी कारोबार से जुड़े व्यापारियों, कारीगरों के लिए तमाम सुविधाएं विकसित की जाएगीं.

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