'मौत के बाद मध्य प्रदेश के किसी चर्च में मुझे करें दफन', केरल के रहने वाले फादर ने क्यों लिखी वसीयत

फादर थाॅमस लाल सेंथिल की बात करें, तो केरल में जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, वो काफी धार्मिक परिवार था. लेकिन वो पढ़ाई के दौरान कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित हुए और नास्तिकता को अपना लिया. परिवार से हटकर वो नास्तिकता का प्रचार-प्रसार करने लगे और लोगों को धर्म से दूर रहने की सलाह देने लगे, लेकिन पठन-पाठन की रूचि के चलते उनमें एक बदलाव आया और उन्होंने ईसाई धर्म के अलावा हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों की किताबों का अध्ययन शुरू किया.

अपने लेखन और सोच के कारण चर्चाओं में रहने वाले फादर ने एक वसीयत लिखकर मौत के बाद मध्य प्रदेश में किसी चर्च में दफन होने की इच्छा जाहिर की है. इस इच्छा को लेकर उनका तर्क है कि मैनें अपना घर परिवार ईसाई धर्म के जरिए मानवता की सेवा के लिए छोड़ा. पिछले कई सालों से मैं मध्य प्रदेश में मिशनरी का काम कर रहा हूं. इसलिए मैं मृत्यु के बाद भी यहीं किसी चर्च में दफन होना चाहता हूं.

सागर: केरल में एक धार्मिक माहौल वाले ईसाई परिवार में जन्मे फादर थाॅमस लाल सेंथिल अपने जवानी के दिनों में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर नास्तिक थे और नास्तिकता का प्रचार प्रसार करते थे. लेकिन जीवन के अनुभव ने उन्हें अचानक से धार्मिकता की तरफ मोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने ईसाई मिशनरी के जरिए मानव सेवा करने का संकल्प लिया. उन्होंने अपनी शिक्षा-दीक्षा और विभिन्न धर्मों के शास्त्र खासकर उपनिषद और गीता का अध्ययन करके धार्मिकता पर लेखन भी शुरू किया और अब तक वो 23 किताबें हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी में लिख चुके हैं.

ईसाई परिवार में जन्म होने के कारण स्वाभाविक था कि उनका झुकाव ईसाई धर्म की तरफ ज्यादा था और फिर उन्होनें यीशु को सब कुछ मानते हुए मानवता की सेवा के उद्देश्य से मिशनरी से जुड़ने का फैसला किया. लेकिन इसके पहले हिंदू धर्म को समझने के लिए वो ऋषिकेश और हरिद्वार गए और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ-साथ धर्म गुरूओं से मुलाकात कर अलग-अलग धर्मों के बारे में जाना और समझा. हिंदू धर्म में उपनिषद और भागवद गीता ने उन्हें काफी प्रभावित किया. इसके बाद वो मिशनरी से जुड़े और फादर बनने के बाद कई सालों से मध्य प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं.

फादर थाॅमस लाल सेंथिल की बात करें, तो एक अच्छे लेखक होने के साथ-साथ फादर क्लीनिकल साइकोलाॅजी पर काम कर रहे हैं. पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में वो ईसाई मिशनरी के जरिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल सागर में नेशनल हाईवे पर स्थित ईसाई तीर्थस्थल दयासागर का कामकाज देख रहे हैं. यहां वे तनाव, अवसाद और मानसिक संतुलन खो चुके लोगों को थैरेपी दे रहे हैं.

फादर थाॅमस लाल सेंथिल अपनी वसीयत के कारण चर्चा में है और उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि "उन्होंने अपनी वसीयत लिख दी है और इच्छा जताई है कि मौत के बाद उन्हें चर्च में दफनाया जाए. चर्च में पीछे के हिस्से में एक विशेष जगह बनाई जाती है और अगर कोई फादर वहां दफन होना चाहते हैं, तो उसकी मृत्यु के बाद उसे वहीं दफनाया जाता है."

फादर थॉमस लाल सेंथिल बताते हैं कि "ईसाई परंपरा के अनुसार फादर लोगों के लिए दफनाने के लिए चर्च में विशेष जगह होती है. वहां लोग प्रार्थना के लिए आते हैं और श्रद्धाजंलि अर्पित करते हैं. मैंने इतने साल मध्य प्रदेश में काम किया, यही मेरा कर्मक्षेत्र है, मृत्यु के बाद यहीं दफन होने की मेरी इच्छा है. ये हर फादर के लिए अनिवार्य नहीं है, उनके लिए ये विकल्प रहता है. जिनके परिवार के सदस्य होते हैं और कोई मृत्यु के बाद वहां दफन होना चाहते हैं, तो वहां जा सकते हैं.

फादर थॉमस लाल सेंथिल बताते हैं कि "मेरे माता-पिता सब कुछ छूट गया और मिशनरी के काम के लिए मैं यहां आया. मैंने जिंदगी भर यहां सेवा की, यहां के लोगों के बीच में एक भाई की तरह जिया. इनके बीच में ही मेरी मृत्यु होना मेरा सपना है. मैंने अपना जीवन मानव सेवा के लिए दिया है. अलग-अलग रूप में मेरे जीवन की प्रेरणा यही है.

यीशु मेरे जीवन का आदर्श बनकर मेरे सामने आए हैं. मैं पहले यीशु के बारे में समझा और समझने के बाद मैंने ये काम स्वीकार किया. मैं पहले यीशु को नहीं मानता था और मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी था और नास्तिक था. नास्तिक सिद्धांतों के बारे में सीखता था, लोगों को सिखाता था और उसी के बारे में बताता था. मैंने अपने अनुभव से यीशु को सबसे बड़े और अच्छे व्यक्ति के रूप में देखा है."

फादर थाॅमस लाल ने 3 भाषाओं हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी में किताबे लिखी हैं. ज्यादातर किताबें अंग्रेजी में है. फादर थाॅमस लाल सेंथिल बताते हैं कि "अभी तक मैं 23 किताब लिख चुका हूं और 24वीं किताब में लिख रहा हूं. मेरी ज्यादातर किताबें धार्मिकता को लेकर हैं. जिनमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को ईश्वरीय जीवन जीना है. कैसे ईश्वर को अपनाना और धार्मिक जीवन जीना है. इन किताबों के माध्यम से मार्गदर्शन किया है. मेरी सबसे चर्चित किताब सर्च आफ गाॅड है, जिसमें मैंने बताया है कि ईश्वर की खोज में हर धर्म में अलग-अलग तरीके हैं.

फादर थाॅमस लाल सेंथिल बताते हैं कि "मेरे लेखन में इनफ्लुएंस फैक्ट के तौर पर उपनिषद, भगवद्गीता और दूसरे धर्म ग्रंथ हैं. मैंने अपने जीवन में ऋषिकेश और हरिद्वार में समय बिताया और हिंदू धर्म के शास्त्रों के बारे में पढ़ा है. मैनें समाजशास्त्र से एमए किया है. अभी मैं क्लीनिकल साॅइकोलाॅजी में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं. ये सब मानव सेवा के लिए कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मानव सेवा करना चाहता हूं. आज लोग मानसिक संतुलन खो रहे हैं, माता-पिता, छात्रों के बीच डिप्रेशन देखने मिलता है. आज के समय में इनका मार्गदर्शन जरूरी है. मैं एक फादर जरूर हूं, इसलिए धार्मिक शिक्षा मेरा काम है लेकिन जाति धर्म के भेद छोड़कर सबकी सेवा के लिए मैंने क्लीनिकल साॅइकोलाॅजी का अध्ययन शुरू किया है.