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समर वेकेशन पर बच्चे जा रहे मंदिर, मोबाइल-मस्ती से दूर लिख रहे राम नाम

बीना में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों का अलग अंदाज, मस्ती और खेल कूद की जगह मंदिर में लिख रहे राम राम.

BINA CHILDREN WRITE RAM NAME
मोबाइल-मस्ती से दूर लिख रहे राम नाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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सागर: सालभर पढ़ाई के बाद जब एग्जाम के बाद बच्चों की छुट्टियां होती है, तो वह समय उनके खेलने-कूदने, मस्ती करने और आराम करने का होता है, लेकिन सागर के बीना में बच्चे छुट्टियों में मस्ती नहीं बल्कि कुछ और ही कर रहे हैं. सुबह होते ही ये छोटे-छोटे बच्चे हाथों में पेन कॉपी लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं. वे मंदिर में कोई होमवर्क नहीं कर होते हैं, बल्कि अपने मन से राम-राम लिखते हैं.

बीना के प्रसिद्ध श्री कटरा स्वामी मंदिर में इन दिनों एक अलग नजारा देखने मिल रहा है. मंदिर परिसर में रोज बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं. भगवान के दर्शन करने के बाद बच्चे मंदिर में बैठकर घंटों तक राम नाम लिखते हैं. कोई अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर जय श्रीराम लिखता है तो कोई पूरी लाइन राम नाम से भर देता है.

समर वेकेशन पर बच्चे जा रहे मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर बना बच्चों की भक्ति और संस्कारों की पाठशाला

जहां एक ओर आज की पीढ़ी को मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझा हुआ बताया जाता है, वहीं बीना के इन बच्चों ने एक अलग मिसाल पेश की है. मंदिर परिसर में छोटे बच्चों को शांति से बैठकर राम नाम लिखते देख हर कोई खुश हो जाता है. मंदिर में मौजूद श्रद्धालु बताते हैं कि "शुरुआत में कुछ बच्चे ही यहां आने लगे थे, लेकिन अब धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती जा रही है. एक बच्चे को देखकर दूसरे बच्चे भी प्रेरित हो रहे हैं. अब यह केवल धार्मिक गतिविधि नहीं, बल्कि बच्चों के बीच एक सकारात्मक संस्कार जैसा बन गया है.

BINA CHILDREN NOT USING MOBILE
राम नाम लिख रहे बच्चे (ETV Bharat)

राम नाम लिखने से मन को शांति मिलती है

बीना निवासी दिव्यांश दांगी और रिया योगी बताते हैं कि "जैसे ही छुट्टियां शुरू हुईं, वे रोज मंदिर आने लगे. उनका कहना है कि राम नाम लिखने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है और मन को शांति मिलती है. बच्चों ने बताया कि वे अपनी कॉपियां भरने के बाद मंदिर में बने राम नाम बैंक में जमा कर देते हैं."

क्या है राम नाम बैंक

श्री कटरा मंदिर परिसर में राम नाम बैंक की भी स्थापना की गई है. यहां श्रद्धालु और बच्चे अपनी भरी हुई कॉपियां जमा करते हैं. मंदिर समिति के अनुसार वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं. मंदिर में जमा होने वाली इन कॉपियों को केवल कागज नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है. खास बात यह है कि छोटे बच्चे भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ा रहे हैं.

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