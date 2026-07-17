स्कूल बैग में निकली नागिन, बच्चे ने क्लास में जैसे ही किताब निकाली फन फैलाकर फुफकारी
सागर के चांदपुर स्थित प्राइमरी स्कूल में जैसे ही बच्चे ने क्लास में बैग खोला तो निकला सांप, जांबाज शिक्षक ने किया रेस्क्यू
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 1:32 PM IST
सागर : सोचिए अगर स्कूल पहुंचकर बच्चा किताब निकालने के लिए जैसे ही बैग खोले और उसमें सांप दिख जाए तो क्या सीन बनेगा. ऐसा ही कुछ नजारा रहली विकासखंड के चांदपुर के शासकीय प्राथमिक शाला में देखने को मिला. जैसे ही बच्चे ने स्कूल पहुंचकर क्लास में किताबें निकालने बैग खोला तो उछलकर कोने में खड़ा हो गया. जब शिक्षक ने छात्र के डरने की वजह पूछी तो सहमे हुए बच्चे ने स्कूल बैग की तरफ इशारा किया. शिक्षक ने बैग देखा तो उनके भी होश फाख्ता हो गए.
स्कूल बैग की जिप खोलते ही फुफकारी नागिन
शिक्षक ने बैग में झांका तो नागिन फन फैलाए बैठी थी. शिक्षक ने हिम्मत नहीं हारी और स्कूल बैग को क्लास के बाहर निकालकर नागिन को पेशेवर स्नकैकेचर की तरह बोतल में बंद किया, तब जाकर बच्चों की जान में जान आयी. मामला दो दिन पुराना है. बुधवार को रोजाना की तरह स्कूल शुरू हुआ. पहली कक्षा का छात्र रोजाना की तरह स्कूल पहुंचा था. क्लास में शिक्षक भी पहुंच गए. उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैग से किताब निकालने के लिए कहा.
दो शिक्षकों ने मिलकर दिखाई हिम्मत
बच्चे ने जैसे ही स्कूल का बैग खोला तो घबराकर उछलकर क्लास के कोने में खड़ा हो गया. शिक्षक ने स्कूल बैग की तरफ देखा तो चैन वाली जगह से नागिन झांक रही थी. ये नजारा देखकर शिक्षक ने सूझबूझ से काम लिया. इस दौरान में क्लास में काफी बच्चे थे. उन्होंने अपने साथी शिक्षक अभय यादव को जानकारी दी, तब उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और स्कूल बैग को क्लास के बाहर लाकर नागिन को बमुश्किल बोतल में बंद किया और जंगल छोड़ आए.
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अभिभावकों को नियमित बैग चैक करने की सलाह
शिक्षक अभय यादव ने अभिभावकों से अपील की "वे बच्चों के बैग नियमित चेक करें ताकि जहरीले जीव जंतु शरण न ले सकें. क्योंकि बरसात के मौसम में जहरीले जीव जंतु बिलों में पानी भर जाने के बाद सुरक्षित जगह की तलाश में ऐसी जगहों पर पहुंचकर छिप जाते हैं. इसलिए अभिभावकों को जरूरी है कि वे रोजाना बच्चों के बैग बारीकी से चैक करें और देखें कि कहीं कोई जीव-जंतु तो नहीं है."