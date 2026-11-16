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सागर के लाखा बंजारा झील पर बिहार सा नजारा, पानी में खड़े होकर महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य

सागर में लाखा बंजारा झील पर छठ पूजा ( ETV Bharat )

सागर: पूरे देश की तरफ बुंदेलखंड में भी छठपूजा की धूमधाम देखने मिली. सागर में अलग-अलग स्थानों पर छठ पूजा के लिए इंतजाम किए गए थे. लाखा बंजारा झील के प्राचीन चकराघाट पर नगर निगम द्वारा छठपूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. सूर्य देव और छठी मैया की उपासना से शुरू होने वाला पर्व कार्तिक चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक षष्ठी पर समाप्त होता है. लाखा बंजारा झील के चकराघाट पर सूर्योदय के पहले बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ विधि विधान से छठ मैया का पूजन किया. पूजन के बाद महिलाओं ने पंरपरा अनुसार अपना व्रत समाप्त किया.