सागर के लाखा बंजारा झील पर बिहार सा नजारा, पानी में खड़े होकर महिलाओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य
सागर में लाखा बंजारा झील के चकराघाट पर छठ पूजा के विशेष इंतजाम, उमड़ा भक्तों का सैलाब, उगते सूर्य को दिया अर्घ्य. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:57 AM IST
सागर: पूरे देश की तरफ बुंदेलखंड में भी छठपूजा की धूमधाम देखने मिली. सागर में अलग-अलग स्थानों पर छठ पूजा के लिए इंतजाम किए गए थे. लाखा बंजारा झील के प्राचीन चकराघाट पर नगर निगम द्वारा छठपूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. सूर्य देव और छठी मैया की उपासना से शुरू होने वाला पर्व कार्तिक चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक षष्ठी पर समाप्त होता है. लाखा बंजारा झील के चकराघाट पर सूर्योदय के पहले बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ विधि विधान से छठ मैया का पूजन किया. पूजन के बाद महिलाओं ने पंरपरा अनुसार अपना व्रत समाप्त किया.
छठ पूजा के लिए किए विशेष इंतजाम
वैसे तो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में छठ पूजा की परंपरा नहीं है. लेकिन यहां स्थित महार रेजीमेंट, सागर यूनिवर्सिटी और दूसरे केंद्रीय, राज्य और निजी दफ्तरों में कार्यरत यूपी, बिहार और दूसरे प्रदेशों के लोग जो छठ पूजा करते हैं, काफी संख्या में है. इसी बात को ध्यान रखते हुए सागर नगर निगम द्वारा लाखा बंजारा झील पर छठपूजा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे.
छठ पूजा पर्व के पहले चकराघाट पहुंचकर घाट और आसपास के इलाकों में विशेष रूप से साफ-सफाई की गयी थी. छठ पूजा के अवसर पर चकराघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर सूर्यदेव की उपासना एवं पूजा-अर्चना करते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए घाट परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाकर संपूर्ण क्षेत्र को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया गया था. घाट की सीढ़ियों की अच्छी तरह सफाई की गयी, ताकि गंदगी के कारण पूजा करने वाली महिलाओं को कोई परेशानी ना हो.
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कार्तिक पूजा और छठ पूजा का संगम
छठ पूजा के अवसर पर एक तरफ जहां उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं छठ मैया का पूजन कर रही थी, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड की परंपरा अनुसार महीने पर चलने वाले कार्तिक पूजन के लिए भी महिलाएं चकराघाट पहुंची थी. छठ पूजन करने वाली महिलाएं बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, नारियल और प्रसाद सजाकर पहुंचती है और सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल और दूध अर्पित करती है.
इसके साथ ही छठी मैया की पूजा, परिवार की मंगलकामना और पारंपरिक छठ गीतों का गायन करती है. सूर्य को अर्घ्य और छठ मैया की पूजा के बाद महिलाए परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद लेती हैं. इसके बाद परंपरा अनुसार प्रसाद लेकर व्रत का पारण करते हैं. लाखा बंजारा झील पर मौजूद महिलाओं ने छठ पर्व को लेकर ईटीव्ही से विशेष बातचीत की.
महिलाओं ने रखा व्रत
छठ व्रती रेखा केशरवानी ने बताया, ''छठ पूजा का बहुत महत्व है. इसे बिहार में बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है.'' छठ व्रती नीलम गुप्ता ने बताया कि, हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, वहां भी छठ मनाया जाता है. अब हम लोग सागर में शिफ्ट हो गए तो यहां भी धूमधाम से छठ का पर्व मनाते हैं.''