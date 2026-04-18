केमिकल से कमजोर हो रही मिट्टी की शक्ति, जंगल की जमीन बचाने अपनाएं यह टिप्स
अच्छे उत्पादन का लालच जंगल की जमीन के लिए बना खतरा, केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से जमीन हो रही बंजर, ऐसे बचाएं उर्वरता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 4:15 PM IST
सागर: जंगल ऐसी जगह होती है, जिसकी उर्वरकता प्राकृतिक होती है. लेकिन जब जंगल की जमीन को खेती की जमीन में तब्दील किया जाता है और उस पर लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के साथ कीटनाशक का उपयोग किया जाता है. तो धीरे-धीरे करके उसकी उर्वरकता समाप्त होने लगती है. ऐसे में जीव विज्ञानी तुलिका भदौरिया ने एक तरीका खोजा है. जिसके जरिए किसान अच्छी पैदावार भी पा सकते हैं और जमीन की उर्वरकता को भी नुकसान नहीं होगा.
उनका कहना है कि, किसान अच्छी उत्पादकता के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं. अगर किसान केमिकल और बायो फर्टिलाइजर का एक साथ प्रयोग करें, तो जमीन की उर्वरकता भी बची रहती है और पैदावार भी अच्छी होती है. उन्होंने प्रयोगशाला स्तर पर शोध को सिद्ध भी करके दिखाया है. तुलिका भदौरिया छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की बाबू जयशंकर गयाप्रसाद काॅलेज की प्रिसिंपल हैं. वे सागर यूनिवर्सिटी के जूलाजी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इंटीग्रेटेड बॉयलाजी सेमिनार में पहुंची थी.
अच्छे उत्पादन का लालच जमीन के लिए खतरा
प्रो. तुलिका भदौरिया का कहना है कि, ''हम लोग जंगलों को खेती की जमीन के रूप में तैयार कराने के लिए काट कर रहे हैं. जब हम जंगल की जमीन को खेती के लायक बनाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि हम मिट्टी का दोहन कर रहे हैं. जब मिट्टी का दोहन होता है, तो उसके साथ-साथ जो उसमें जीव रहते हैं, उनका दोहन होना शुरू हो जाता है. खेती में हम ज्यादातर ऐसी फसलों का उपयोग कर रहे हैं, जो जल्दी तैयार हो और अच्छा उत्पादन हो.
जब हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन चाह रहे हैं, तो ज्यादा खाद और पेस्टीसाइड का उपयोग कर रहे हैं. इसके बावजूद भी उत्पादकता नहीं बढ़ रही है. इन मामलों में किसानों को सलाह देने वाले लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या जमीन की उर्वरकता तो खत्म नहीं हो रही है. जानकार बीज बदलने, खाद और दवाईयों के ही उपयोग की सलाह दे रहे हैं. इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि जमीन की स्थिति क्या है.''
जमीन में मौजूद कृषि मित्र जीव नष्ट हो जाते हैं
प्रो. भदौरिया कहती है कि, ''जमीन में जो छोटे-छोटे जीव होते हैं, वो खेती के लिए काफी जरूरी हैं. यही जमीन की गुणवत्ता बढ़ाने का काम कर रहे हैं. ये नाइट्रोजन या फास्फोरस और दूसरे फर्टिलाइजर को खेती के लिए जरूरी नाइट्रेट और फास्फेट में बदल रहे हैं. जब हम अपने खाद या कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं. इनके नष्ट हो जाने के कारण हम कितनी भी खाद डाल ले, लेकिन हमारी जमीन की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी. जमीन में रहने वाले केचुंए, कीट और कई तरह के जीव उर्वरता बढ़ाने में मददगार होते हैं. जैसे केंचुए मिट्टी में फीडिंग करते हैं. वो केंचुए मिट्टी के जीवों की संख्या बढ़ाने का काम करते हैं.''
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ये तरीका आजमाएं किसान
प्रो. तुलिका भदौरिया कहती है कि, ''मैं किसानों को सिर्फ जैविक खाद उपयोग करने नहीं कहूंगी. क्योंकि अगर वो जैविक खाद का उपयोग करेंगे, तो जमीन की उत्पादकता वापस आने में 3 साल का समय लगेगा. सिर्फ केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो जमीन की उर्वरता नष्ट हो जाएगी. इसलिए मेरा सुझाव है कि केमिकल और जैविक खाद दोनों का उपयोग एक साथ कर सकते हैं.
मान लीजिए अगर मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए 120 किलो खाद चाहिए, तो आप 60 किग्रा रासायनिक खाद और 60 किग्रा जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं. इसके उपयोग से दोनों तरह के खाद का संतुलन बन जाएगा. एक तरफ जैविक खाद के कारण जो मिट्टी के जीव है, उनकी मात्रा संतुलित रहेगी. वहीं केमिकल फर्टीलाइजर के उपयोग जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है, वो भी काम होगा. इस तरह जैविक और रासायनिक खाद के उपयोग से एक खाद चक्र बना रहेगा.''