सेंट्रल वैल्यूशन से फटाफट तैयार होगा रिजल्ट, 16 साल बाद सागर यूनिवर्सिटी में सुधर रही व्यवस्था

सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर के स्टूडेंट्स को अब रिजल्ट के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार. केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था लागू होने से होगी आसानी.

SAGAR CENTRAL UNIVERSITY RESULT
सेंट्रल वैल्यूशन से फटाफट तैयार होगा रिजल्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read
सागर: डाॅ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय करीब 16 साल बाद परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने की कवायद में जुट गया है. विश्वविद्यालय इस लेटलतीफी में सुधार के लिए अब सेंट्रल वैल्यूशन व्यवस्था लागू करने जा रहा है. इसका मतलब अब यहीं पर कापियों की जांच की जाएगी और जल्द से जल्द रिजल्ट देने की व्यवस्था लागू की जाएगी. केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद भी परीक्षा परिणाम समय पर आने की व्यवस्था में आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया था. ऐसे में यूनिवर्सिटी के कई परीक्षा परिणाम तीन से चार महीने बाद घोषित होते थे और इसका खामियाजा यहां के छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है.

मूल्यांकन के लिए डाक से भेजी जाती हैं कॉपियां

यूनिवर्सिटी में अभी तक ये व्यवस्था है कि मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जांचकर्ता प्रोफेसर के पास भेजी जाती हैं. उत्तर पुस्तिकाएं भेजने का काम डाक के जरिए होता था. इस व्यवस्था के कारण उत्तर पुस्तिकाओं के भेजे जाने और मूल्यांकन के बाद वापस आने फिर रिजल्ट तैयार होने में वक्त लगता था. इस व्यवस्था के चलते कई बार रिजल्ट तीन से चार महीने बाद आता था. परीक्षार्थियों को रिजल्ट का लंबा इंतजार करना होता था. कई बार किसी एक विषय की कॉपियों के मूल्यांकन में देरी के कारण पूरा रिजल्ट रूक जाता था.

16 साल बाद सागर यूनिवर्सिटी में सुधर रही व्यवस्था (ETV Bharat)

'सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को नुकसान'

गौर यूथ फोरम के संयोजक विवेक तिवारी बताते हैं कि "सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के 16 साल बाद भी यूनिवर्सिटी अपनी रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया में सुधार नहीं ला पाया है. इस अव्यवस्था और लेटलतीफी का खामियाजा सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को उठाना पड़ता है. खासकर जब फाइनल ईयर वाले रिजल्ट में देरी होती है, तब स्टूडेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, क्योकिं अगर स्टूडेंट्स दूसरी जगह एडमीशन लेना चाहता है या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा का फार्म भरना चाहता है, जिसकी अनिवार्य योग्यता रिजल्ट में देरी के कारण समय पर पूरी नहीं हो पाती है. इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय यदि सुधार कर रहा है तो ये अच्छी बात है."

'सेंट्रल वैल्यूशन से जल्दी घोषित होगा रिजल्ट'

सागर यूनिवर्सिटी के मीडिया अधिकारी डाॅ विवेक जायसवाल का कहना है कि "विश्वविद्यालय में कई वर्षों से खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अलग-अलग जगहों पर होता है. जो शिक्षक प्रश्नपत्र बनाते हैं या जिनसे मूल्यांकन कराना होता है, उनके पास कापियां भेजी जाती हैं. इस प्रक्रिया में मूल्यांकन में देरी हो रही थी, इसी वजह से परीक्षा परिणाम आने में देरी हो रही थी.

इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार से केंद्रीय मूल्यांकन या जिसे सेंट्रल वैल्यूशन कहते हैं, इसका केंद्र स्थापित किया गया है. इस केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकन करके तेजी से परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया की जाए. सेंट्रल वैल्यूशन की प्रक्रिया के कारण जल्द परीक्षा परिणाम आएंगे. पिछली प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता था, उससे काफी कम समय लगेगा और रिजल्ट जल्दी आएगा."

