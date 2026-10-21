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कैंसर का पता लगाने बायोप्सी की जरुरत नहीं! सागर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने खोजा नया तरीका

ब्लड सैंपल से कैंसर की पहचान पर रिसर्च ( ETV Bharat )

सागर: डॉ हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी के केमेस्ट्री के रिसर्चर डाॅ आनंद कौतु की रिसर्च कैंसर के इलाज की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है. फिलहाल कैंसर की जांच साॅलिड बायोप्सी के जरिए की जाती है, जिसमें कैंसर के ट्यूमर को निकालकर कैंसर का पता लगाया जाता है. यह काफी खर्चीला और कष्टदायक तरीका होने के साथ-साथ कैंसर को लास्ट स्टेज में पता लगाने वाली तकनीक है.

डाॅ आनंद कौतु लिक्विड बायोप्सी के आधार पर कैंसर की जांच करने के तरीके पर काम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ ब्लड टेस्ट के जरिए कैंसर का पता चल जाएगा. उनकी रिसर्च को सन फार्मा साइंस फाउंडेशन की पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप के लिए चुना गया है. डाॅ आनन्द भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) पुणे में प्रो. एस जी श्रीवत्सन के मार्गदर्शन में रिसर्च करेंगे.