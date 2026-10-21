कैंसर का पता लगाने बायोप्सी की जरुरत नहीं! सागर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने खोजा नया तरीका
ब्लड सैंपल से होगी कैंसर की पहचान. IISER पुणे में प्रो. एस जी श्रीवत्सन के मार्गदर्शन में रिसर्च करेंगे आनंद कौतु. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:58 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 10:05 PM IST
सागर: डॉ हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी के केमेस्ट्री के रिसर्चर डाॅ आनंद कौतु की रिसर्च कैंसर के इलाज की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है. फिलहाल कैंसर की जांच साॅलिड बायोप्सी के जरिए की जाती है, जिसमें कैंसर के ट्यूमर को निकालकर कैंसर का पता लगाया जाता है. यह काफी खर्चीला और कष्टदायक तरीका होने के साथ-साथ कैंसर को लास्ट स्टेज में पता लगाने वाली तकनीक है.
डाॅ आनंद कौतु लिक्विड बायोप्सी के आधार पर कैंसर की जांच करने के तरीके पर काम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ ब्लड टेस्ट के जरिए कैंसर का पता चल जाएगा. उनकी रिसर्च को सन फार्मा साइंस फाउंडेशन की पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप के लिए चुना गया है. डाॅ आनन्द भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) पुणे में प्रो. एस जी श्रीवत्सन के मार्गदर्शन में रिसर्च करेंगे.
ब्लड सैंपल से कैंसर की पहचान पर रिसर्च
डाॅ आनंद कौतु ने बताया, "आईआईएसईआर पुणे में डाॅ आनंद, प्रो.एस जी श्रीवत्सन के मार्गदर्शन में एप्टामर-आधारित कैंसर की पहचान की तकनीक विकसित करने पर काम करेंगे. रिसर्च का उद्देश्य लिक्विड बायोप्सी के जरिए खून में मौजूद कैंसर-संबंधी संकेतों की पहचान के लिए संवेदनशील और विश्वसनीय प्रणाली विकसित करना है. पारंपरिक टिश्यू बायोप्सी की तुलना में लिक्विड बायोप्सी कई परिस्थितियों में कम आक्रामक विकल्प प्रदान कर सकती है.
ये रिसर्च भविष्य में कैंसर की जांच को अधिक सुविधाजनक बनाने वाली तकनीकों के विकास में उपयोगी साबित हो सकती है. एप्टामर छोटे DNA या RNA अनुक्रम होते हैं,जो विशिष्ट जैविक लक्ष्यों को पहचानने में सक्षम होते हैं. इनके रासायनिक संशोधन और उपयुक्त संवेदक प्रणालियों (Sensor Systems) में उपयोग के माध्यम से कैंसर-संबंधी संकेतों की पहचान की क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा."
पेप्टाइड नैनोसंरचनाओं से उन्नत जैवचिकित्सीय अनुसंधान तक
डाॅ आनंद कौतु ने यूनिवर्सटी के केमेस्ट्री डिपार्टमेंट के असि. प्रोफेसर डॉ. के बी जोशी के निर्देशन में पीएचडी की है. इस दौरान उन्होंने छोटे पेप्टाइड-आधारित नैनोसंरचनाओं के विकास और विषैली भारी धातुएं विशेषकर सीसा और कैडमियम की पहचान और उनके प्रभाव को कम करने की संभावनाओं पर काम किया है.
उनकी रिसर्च Chemistry- An Asian Journal, ChemMedChem, ChemBioChem, ACS Chemical Neuroscience, Chemical Communications (ChemComm), Nanoscale और Nanoscale Advances जैसी इंटरनेशनल साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई हैं.
डॉ. के बी जोशी की रिसर्च कार्बनिक संश्लेषण, पेप्टाइड एवं DNA-आधारित स्व-संयोजन, नैनोटेक्नोलॉजी, औषधीय रसायन विज्ञान और केमिकल बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है. उनके रिसर्च ग्रुप में जैव-अणुओं और नैनोसंरचनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान तलाशने पर विशेष बल दिया जाता है.
'युवा शोधार्थियों के लिए प्रेरणादायक'
डॉ. के बी जोशी का कहना है, "डॉ. आनन्द कौतु की उपलब्धि ना केवल उनके व्यक्तिगत शैक्षणिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि सागर यूनिवर्सिटी के युवा शोधार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है. ये यूनिवर्सिटी में हो रही रिसर्च की संभावनाओं और यहां से उभर रही युवा वैज्ञानिक प्रतिभा के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार को रेखांकित करती है."
कठिन प्रतिस्पर्धा के बाद मिला अवसर
डाॅ आनंद कौतु को सन फार्मा साइंस फाउंडेशन द्वारा पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित किया गया है. वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और चिकित्सा विज्ञान में प्रगति को प्रोत्साहित करने सन फार्मा साइंस फाउंडेशन के जरिए युवा वैज्ञानिकों को रिसर्च के अवसर प्रदान करती है. फाउंडेशन की प्रतिष्ठित पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप के तहत 2026 में अधिकतम 10 फेलोशिप प्रदान करने का प्रावधान था.
इस फेलोशिप के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठोर और प्रतिस्पर्धात्मक होती है, जिसमें देश के विभिन्न संस्थानों से योग्य भारतीय वैज्ञानिक अपनी शोध-क्षमता,अकादमिक उपलब्धियों और नवोन्मेषी शोध-प्रस्तावों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं. जिससे अंतिम चयन अत्यंत मेधावी और उत्कृष्ट शोध-क्षमता वाले वैज्ञानिकों में से किया जाता है. फेलोशिप की निर्धारित अवधि 3 वर्ष है. इसके अंतर्गत 75 हजार रुपए प्रतिमाह की फेलोशिप और शोध-संबंधी आकस्मिक व्यय के लिए प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए निर्धारित हैं.
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'विभाग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि'
सागर की रहली तहसील के चांदपुर निवासी दीपक कौतु के पुत्र डॉ. आनन्द की सफलता युवा विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए प्रेरणादायक है. लगातार परिश्रम, गुणवत्तापूर्ण शोध प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के माध्यम से छोटे शहरों और सामान्य पारिवारिक परिवेश के प्रतिभाशाली युवा भी देश के अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों में रिसर्च के अवसर प्राप्त कर सकते हैं. रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. वर्मा ने बधाई देते हुए उनके चयन को विभाग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है.