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डायबिटीज के इलाज में सागर यूनिवर्सिटी में नई रिसर्च, आसान होगा ट्रीटमेंट, दवा बनाने में लगेगा कम वक्त

मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग में डायबिटीज के इलाज को आसान बनाने हुई रिसर्च. सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

DIABETES TREATMENT NEW RESEARCH
डायबिटीज के इलाज में सागर यूनिवर्सिटी में नई रिसर्च (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 12:45 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 12:52 PM IST

5 Min Read
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सागर: डॉ हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी के फार्मास्युटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रियांशु नेमा ने डायबिटीज की रोकथाम के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स (Integrated Transcriptomics) और कम्प्यूटेशनल (Computational) ड्रग डिस्कवरी के लिए काम किया है. जिसमें डायबिटीज के इलाज के लिए आधुनिक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और कम्प्यूटेशनल तकनीकों के समन्वय से नई औषधीय संभावनाओं का विकास किया जा रहा है. इसके लिए उन्हें एमपीसीएसटी यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड मिला है.

रिसर्चर से जानिए क्या है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और कम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी

ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और कम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी को लेकर रिसर्चर प्रियांशु नेमा ने बताया कि "इसमें ट्रांसक्रिप्टोमिक्स से पहले ये पता लगाया जाता है कि किस कारण से डायबिटीज हो रही है. शरीर में ऐसे कौन से कारक मौजूद हैं, जो डायबिटीज की वजह बन रहे हैं. फिर इसके बाद कम्प्यूटेशनल तकनीक से ये पता किया जाता है कि किस तरीके से डायबिटीज को कम से कम साइड इफेक्ट के साथ कम किया जा सकता है.

फार्मेसी विभाग में डायबिटीज के इलाज को आसान बनाने हुई रिसर्च (ETV Bharat)

वर्तमान में जो दवाइयां हैं, उनके साइड इफेक्ट हैं. उनको इस रिसर्च से कम किया जा सकता है. इस रिसर्च के कारण जहां दवाइयां विकसित करने में कम समय लगेगा वहीं लैब में होने वाले खर्च भी कम होंगे. क्योंकि कम्प्यूटेशनल तकनीक में पहले से ऐसा डाटा और रिसर्च मौजूद है, जिससे डायबिटीज के कारण का पता लगने के बाद उसके इलाज का तरीका भी पता लग सकता है."

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इंटीग्रेटेड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के जरिए पता लगाते हैं डायबिटीज के कारण (Pharmaceutical Department Central University Sagar)

'इंटीग्रेटेड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के जरिए पता लगाते हैं डायबिटीज के कारण'

प्रियांशु नेमा के गाइड प्रोफेसर सुशील कुमार काशव बताते हैं कि " यह रिसर्च इंटीग्रेटेड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पर आधारित है, जिसका मतलब है कि हम शरीर की gene activity को समझते हैं कि कौन-से genes सक्रिय और कौन से निष्क्रिय हैं. इससे पता चलता है कि शरीर के अंदर diabetes जैसी बीमारी में क्या गड़बड़ हो रही है. इस डेटा को gene dataset कहते हैं, जो कि बहुत सारे प्रयोग और gene expression की कलेक्टेट इनफार्मेशन होती है.

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ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और कम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी (Pharmaceutical Department Central University Sagar)

इसके बाद कम्प्यूटेशनल एप्रोच का उपयोग करते हैं. यानि कंप्यूटर की मदद से रिसर्च करते हैं. इसमें उन प्रोटीन्स का पता करते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं, जैसे MMP9 और CCR5 हैं. जो शरीर में सूजन (inflammation) को बढ़ाते हैं. प्रोटीन को आसान भाषा में समझते हैं. यह एक तरह शरीर की छोटी-छोटी मशीन होती हैं, जो अलग-अलग काम करती हैं. अगर कोई प्रोटीन गलत तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड तलाशते हैं, जो उसे रोक सकें, इन्हें inhibitors कहा जाता है.

'LBDD के जरिए करते हैं एंटी डायबिटिक कंपाउड्स डिजाइन'

प्रोफेसर सुशील कुमार काशव बताते हैं कि "यहीं पर Ligand Based Drug Design (LBDD) एप्रोच काम आती है. इसका मतलब है कि पहले से पहचान वाले कंपाउंड्स को देखकर कम्प्यूटर के जरिए नए और बेहतर कंपाउंड्स डिजाइन करते हैं. ये एंटीडायबिटिक कंपाउड्स होते हैं. यानि ऐसे केमिकल substances जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं.

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LBDD के जरिए करते हैं एंटी डायबिटिक कंपाउड्स डिजाइन (Pharmaceutical Department Central University Sagar)

इसके बाद हम इन कंपाउड्स की रासायनिक संरचना का एनालिसिस करते हैं. ताकि यह समझ सकें कि कौन-सा कंपाउड सबसे ज्यादा प्रभावी होगा. इसके अलावा, हम GPR119 नाम के एक खास प्रोटीन पर भी काम करते हैं. यह प्रोटीन इंसुलिन जारी करने में मदद करता है. जब इसे सक्रिय करने वाले कंपाउड्स (जिन्हें agonists कहा जाता है) डिजाइन करते हैं, तो यह beta cells जो अग्नाशय (pancreas) में इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन जारी करने की मात्रा बढ़ा देता है. इसके लिए CoMFA और CoMSIA जैसी कम्प्यूटेशनल टेक्निक का उपयोग करते हैं, जो कंपाउड्स के 3D स्ट्रक्चर को एनालाइज करके बेस्ट ड्रग डिजाइन करने में मदद करती हैं."

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सूजन कम करना भी रिसर्च का लक्ष्य (Pharmaceutical Department Central University Sagar)

'सूजन कम करना भी रिसर्च का लक्ष्य'

प्रोफेसर सुशील कुमार काशव बताते हैं कि "इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी है कि सूजन को कम कैसे करें, क्योंकि डायबिटीज में सूजन बढ़ जाती है और ये बीमारी को और गंभीर बनाती है. इसके लिए रिसर्च में cellular metabolism (कोशिकाओं के अंदर उर्जा बनने की प्रक्रिया) और कोशिकाएं क्यों मर रही हैं, इसको भी समझते हैं. ताकि बीमारी के मूल कारण तक पहुंचा जा सके.

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ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और कम्प्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी (Pharmaceutical Department Central University Sagar)

अंत में जो कंपाउंड्स हम कंप्यूटर से डिजाइन करते हैं, उन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है और प्रयोगों द्वारा परीक्षण किया जाता है. अगर यह कंपाउंड्स सही तरीके से काम करते हैं, तो यह एक नई और इफेक्टिव ट्रीटमेंट एप्रोच साबित हो सकती है. इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए precision medicine की ओर भी काम किया जाता है, जिसमें हर व्यक्ति के हिसाब से अलग-अलग इलाज दिया जाता है, ताकि इलाज और ज्यादा प्रभावकारी हो सके."

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फार्मास्युटिकल साइंस डिपार्टमेंट,सागर (Pharmaceutical Department Central University Sagar)

प्रियांशु को डायबिटीज की रिसर्च पर मिला यंग सांइटिस्ट अवार्ड

फार्मास्युटिकल साइंस डिपार्टमेंट के पीएचडी स्कालर प्रियांशु नेमा फिलहाल भुवनेश्वर की इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के बॉयोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहे हैं. मूल रूप से सागर के देवरी के रहने वाले प्रियांशु नेमा की मां रेखा नेमा उन्हें वैज्ञानिक बनाना चाहती थीं. प्रियांशु नेमा जब 6 साल के थे तब उनके पिता के असामयिक निधन के बाद उनकी मां ने खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर उन्हें इस काबिल बनाया. उनकी इस रिसर्च पर मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें यंग सांइटिस्ट अवार्ड दिया है. उनकी ये रिसर्च डायबिटीज के इलाज में नई खोज के तौर पर देखी जा रही है.

MPCST YOUNG SCIENTIST AWARD
प्रियांशु को डायबिटीज रिसर्च पर मिला यंग सांइटिस्ट अवार्ड (Pharmaceutical Department Central University Sagar)
Last Updated : April 2, 2026 at 12:52 PM IST

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