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सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मोबाइल से बनी शॉर्ट फिल्म ने जीता अवॉर्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच था टॉपिक

खास बात ये है कि इस प्रतियोगिता में 44 फिल्मों ने हिस्सा लिया था. जिनमें से 22 शॉर्ट फिल्म को प्रतियोगिता के लिए सूचीबद्ध किया गया. जिसमें सागर यूनिवर्सिटी की शॉर्ट फिल्म को ब्रॉन्ज रैंक मिली है.

सागर: डाॅ हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बनायी गयी एक शॉर्ट फिल्म को अवॉर्ड मिला है. खास बात ये है कि ये फिल्म स्टूडेंट्स ने मोबाइल से तैयार की है. फिल्म की शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक मोबाइल पर ही की गयी थी. इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टाॅकिंग फिल्म्स ऑनलाइन की 6वीं शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में अवॉर्ड हासिल हुआ है.

सागर यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के स्टूडेंट्स द्वारा मोबाइल फोन से बनायी गयी शार्ट फिल्म ‘सच की कीमत’ को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टॉकिंग फिल्म्स ऑनलाइन की 6वीं एनुअल स्मार्टफोन शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज रैंक मिली है. प्रतियोगिता के परिणाम 27 जून 2026 को ऑनलाइन घोषित किए गए. विजेता टीम को ब्रॉन्ज रैंक के साथ ऑनलाइन प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया.

राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन

शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं एवं सिनेमा प्रेमियों का एक ऑनलाइन समूह है जिसे टॉकिंग फिल्म्स ऑनलाइन नाम से जाना जाता है. इसकी स्थापना जून 2020 में महामारी एवं लॉकडाउन के दौरान सिनेमा पर सार्थक संवाद और लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी. इस मंच की सह-संस्थापक गीता विश्वनाथ एवं निखिला एच हैं. यह संस्था प्रति वर्ष स्मार्टफोन फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन करती है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय पर आधारित है फिल्म

सच की कीमत फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर आधारित है. सीमित संसाधनों में केवल मोबाइल फोन के माध्यम से तैयार की गयी फिल्म ने अपनी प्रभावी कहानी और प्रस्तुति के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई.

मुख्य कलाकार के तौर पर धर्मेंद्र लोधी, राधा लोधी, मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद जुबेर एवं रितेश कुशवाहा रहे. अन्य सहयोगी कलाकारों में श्रेया, अनीश, आराध्य, साक्षी, सक्षम एवं निहारिका शामिल रहे. फिल्म की कहानी आशुतोष क्षत्रि एवं राधा लोधी ने लिखी, संगीत और निर्देशन आशुतोष क्षत्रि ने किया है.