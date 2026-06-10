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जिस OSM वैल्यूएशन को लेकर देश भर में बवाल, सागर यूनिवर्सिटी उसे करने जा रही लागू

सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट जल्द लाने की कवायद, अगले सत्र से ओएसएम के तहत जांची जाएंगी छात्रों की कॉपिया. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR CENTRAL UNIVERSITY
सागर यूनिवर्सिटी में लागू हो सकता है OSM वैल्यूएशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:36 AM IST

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सागर: एक तरफ सीबीएसई द्वारा लागू की गयी ओएसएम वैल्यूएशन को लेकर बवाल मचा है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर उसी प्रणाली को अपने यहां लागू करने की तैयारी कर रही है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस वैल्यूएशन को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं और विरोध चल रहा है. आखिरकार ऐसे माहौल में यूनिवर्सिटी ये प्रक्रिया क्यों लागू करना चाहती है. जहां तक यूनिवर्सिटी की बात करें, तो फिलहाल यूनिवर्सिटी इस बात से परेशान है कि समय पर रिजल्ट नहीं आ पाता है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके लिए पिछले साल से सेंट्रल वैल्यूएशन लागू किया, जिससे रिजल्ट जल्दी आने लगे, लेकिन अब और जल्दी रिजल्ट की कवायद में ये प्रणाली लागू की जा रही है. हालांकि ओएसएम को लेकर हो रहे बवाल पर यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका अध्ययन करके अगर कोई खामी समझ आती है, तो उसमें सुधार करके ओएसएम लागू किया जाएगा.

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया यूनिवर्सिटी क्यों लागू करना चाह रही OSM (ETV Bharat)

क्या होता है ओएसएम वैल्यूएशन
ओएसएम (OSM) की बात करें, तो इसे ऑन-स्क्रीन मार्किंग कहा जाता है, जो कि एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली है. इस प्रणाली के तहत स्टूडेंट्स की काॅपिया परीक्षक स्कैन की गई काॅपी से कम्प्यूटर पर करते हैं. इसमें मूल काॅपी शिक्षकों को नहीं भेजी जाती है, जबकि उन्हें डिजिटल काॅपी भेजी जाती है. काॅपियों का मूल्यांकन कम्प्यूटर की स्कैन काॅपी पर किया जाता है. इस प्रक्रिया में परीक्षार्थी की पहचान गुप्त रखी जाती है और कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तमाम तरह की गोपनीयता रखी जाती है.

गोपनीयता पूरी तरह से लागू करने के बाद संस्थान जहां से भी काॅपियां जंचवाना चाहता है, वहां कापियों को स्कैन करके डिजिटल तरीके से भेज दिया जाता है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य गोपनीयता के साथ कापी जांचने में सटीकता लागू करना है. इसका फायदा ये है कि काॅपियों की जांच जल्दी हो जाती है. जांच में पारदर्शिता रहती है और संबंधित संस्थान का कापियां भेजने का खर्चा बचता है. इसके साथ ही संस्थान देश भर में कहीं भी कापियों की जांच करवा सकता है, डिजिटल प्रणाली के कारण दूरी का कोई असर नहीं होता है. इसमें मूल्यांकन कम्प्यूटर पर होता है.

OSM BASED ANSWER SHEET EVALUATION
क्या होता है ओएसएम वैल्यूएशन (ETV Bharat)

OSM को लेकर चल रहा है क्या विवाद
दरअसल सीबीएसई ने इस बार 12 वीं कक्षा के मूल्यांकन के लिए ओएसएम (OSM) प्रणाली लागू की थी. इस प्रणाली को लागू करने के पीछे उद्देश्य जल्द रिजल्ट घोषित करना था. जब सीबीएसई ने 12 वीं का रिजल्ट घोषित किया, तो 12 वीं के फिजिक्स, कैमेस्ट्री और मैथ्स के विद्यार्थियों ने शिकायत की कि उनके अंक उम्मीद से कम आए हैं. रिजल्ट के बाद कई छात्रों और उनके अभिभावकों ने बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम पर सवाल उठाते हुए उम्मीद से कम अंकों की जांच की मांग की. इसको लेकर पूरे देश भर में बवाल हो गया और सरकार को जांच के आदेश देने के साथ कड़े कदम उठाने पड़े.

sagar University implemented OSM
सागर यूनिवर्सिटी में लागू हो सकता है ओएसएम वैल्यूएशन (ETV Bharat)

सागर यूनिवर्सिटी क्यों करना चाह रही है लागू
सागर यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से रिजल्ट में देरी को लेकर परेशान है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए यूनिवर्सटी से सेंट्रल वैल्यूएशन सिस्टम लागू किया था. इसके व्यवस्था के तहत सभी कॉपियां यूनिवर्सिटी में ही जांची जाती है. इस व्यवस्था से कुछ सुधार हुआ और कई परीक्षा परिणाम जल्द आने लगे, लेकिन इस व्यवस्था में और तेजी लाने, परिवहन पर होने वाले खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से यूनिवर्सिटी ओएसएम (OSM) वैल्यूएशन लागू करने की तैयारी कर रहा है और सबकुछ ठीक रहा, तो अगले सत्र से सागर यूनिवर्सटी की काॅपी ओएसएम (OSM) के तहत जांची जाएंगी.

छात्र संघ जता रहे विरोध
यूनिवर्सिटी में ओएसएम (OSM) वैल्यूएशन लागू करने को लेकर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अक्षत कोठारी का कहना है कि, ''जब ओएसएम (OSM) वैल्यूएशन को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तब यूनिवर्सिटी अपना नया राग छेड़ रहा है. हम सभी छात्र इस फैसले का विरोध करेंगे. जब सीबीएसई द्वारा यह व्यवस्था लागू करने पर कई खामियां उजागर हुई है और पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है. तब विश्वविद्यालय इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है.''

CBSE 12th Class Controversy
ओएसएम वैल्यूशन को लेकर देश भर में बवाल (ETV Bharat)

विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी का क्या है कहना
जनसंपर्क अधिकारी डॉ. विवेक जायसवाल कहते हैं कि, ''भारत में लगातार डिजिटल इंडिया महिम के तहत सभी क्षेत्रों में डिजिटिलाइजेशन बहुत तेज गति से चल रहा है. इसी अभियान के तहत भारत सरकार ने OSM वैल्यूएशन शुरू किया है. यूनिवर्सिटी में सेंट्रल वैल्यूएशन सिस्टम दोबारा शुरू किया गया है और अब कॉपियों के डिजिटल वैल्यूएशन पर विचार किया जा रहा है. उम्मीद है कि इस नवाचार को लेकर आगे रणनीति बनाई जाएगी.

जैसे-जैसे विचार आगे बढ़ता है, OSM वैल्यूएशन शुरू किया जाएगा. जहां तक इस पर उठ रहे सवालों की बात है, तो तकनीक एक ऐसी चीज है. जिसमें बहुत सारी खूबियां और खामियां होती हैं. आज की दौड़ में तकनीक से कोई भी अछूता नहीं है, जो कमियां इसमें सामने आ रही हैं. उन पर विचार करके ही इसे लागू किया जाएगा.''

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