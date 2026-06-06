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सागर यूनिवर्सिटी में इनविजिलेटर का मानदेय मजदूर की दिहाड़ी से भी कम, उठ रही ये मांग

शिक्षकों ने बताया- 8 साल से नहीं हुआ भुगतान, 2018 से अब तक बिना मानदेय के परीक्षा ड्यूटी, सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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शिक्षकों ने बताया- 8 साल से नहीं हुआ भुगतान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 9:26 PM IST

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सागर : डॉ. हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षाओं में इनविजिलेटर की ड्यूटी करने वाले शिक्षक और अतिथि शिक्षकों का मानदेय किसी मजदूर की दिहाड़ी से भी कम है. वहीं, इतना कम मानदेय होने के बाद भी पिछले 8 सालों से ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. जबकि ड्यूटी के दौरान इनविजिलेटर से बाकायदा पेपर पर मानदेय प्राप्त करने के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं. 2018 से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उनका मानदेय अभी भी लंबित है. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द मानदेय दिए जाने की बात कर रहा है.

2018 से अब तक बिना मानदेय के परीक्षा ड्यूटी

सागर यूनिवर्सिटी में हर साल दो बार सेमेस्टर एग्जाम आयोजित किए जाते हैं. इनमें नियमित और अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिसका मानदेय 200 रु तय है. मानदेय में 20 रूपए की कटौती के बाद हर इनविजिलेटर को एक एग्जाम ड्यूटी के 180 रुपए मिलते हैं लेकिन ये जानकर ताज्जुब होगा कि 2018 से 2026 तक की परीक्षा ड्यूटी का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया. भूगर्भ शास्त्र विभाग में अतिथि शिक्षक डॉ. मनीष पुरोहित बताते हैं, '' 2018 से इनविजिलेटर की ड्यूटी के दौरान 200 मानदेय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते आ रहे हैं. लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला है. हम लोग बार-बार विश्वविद्यालय प्रशासन को याद दिलाते हैं, तो जल्द मिलने की बात कहकर टाल दिया जाता है.''

2018 से अब तक बिना मानदेय के परीक्षा ड्यूटी (Etv Bharat)

कई कुलपति बदले, मानदेय अटका रहा

उन्होंने आगे कहा, '' 2018 से मानदेय के लिए तत्कालीन कुलपति आरपी तिवारी से बात की गई. उन्होंने भी जल्द दिए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. उसके बाद विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति से कहा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. फिर प्रो. नीलिमा सराफ कुलपति बनी और उन्होंने जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया, लेकिन उनका कार्यकाल भी 2025 में समाप्त हो गया. फिलहाल प्रो. वाय एस ठाकुर प्रभारी कुलपति हैं. हमने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने भी जल्द मानदेय देने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है. करीब 100 अतिथि शिक्षक और विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक मानदेय का इंतजार कर रहे हैं.''

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कई कुलपति बदले, मानदेय अटका रहा (Etv Bharat)

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क्या कहना है विश्वविद्यालय प्रशासन का?

यूनिवर्सिटी के मीडिया आफिसर डॉ. विवेक जायसवाल कहते हैं, '' यूनिवर्सिटी में प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा ड्यूटी और मूल्यांकन कार्य का मानदेय दिया जाता है. लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण पिछले कुछ सालों से मानदेय नहीं दिया गया है. जो भी विसंगति थी, उनमें सुधार किया जा रहा है और जल्द ही मानदेय का वितरण किया जाएगा.''

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