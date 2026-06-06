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सागर यूनिवर्सिटी में इनविजिलेटर का मानदेय मजदूर की दिहाड़ी से भी कम, उठ रही ये मांग

सागर : डॉ. हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षाओं में इनविजिलेटर की ड्यूटी करने वाले शिक्षक और अतिथि शिक्षकों का मानदेय किसी मजदूर की दिहाड़ी से भी कम है. वहीं, इतना कम मानदेय होने के बाद भी पिछले 8 सालों से ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. जबकि ड्यूटी के दौरान इनविजिलेटर से बाकायदा पेपर पर मानदेय प्राप्त करने के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं. 2018 से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उनका मानदेय अभी भी लंबित है. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द मानदेय दिए जाने की बात कर रहा है.

2018 से अब तक बिना मानदेय के परीक्षा ड्यूटी

सागर यूनिवर्सिटी में हर साल दो बार सेमेस्टर एग्जाम आयोजित किए जाते हैं. इनमें नियमित और अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिसका मानदेय 200 रु तय है. मानदेय में 20 रूपए की कटौती के बाद हर इनविजिलेटर को एक एग्जाम ड्यूटी के 180 रुपए मिलते हैं लेकिन ये जानकर ताज्जुब होगा कि 2018 से 2026 तक की परीक्षा ड्यूटी का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया. भूगर्भ शास्त्र विभाग में अतिथि शिक्षक डॉ. मनीष पुरोहित बताते हैं, '' 2018 से इनविजिलेटर की ड्यूटी के दौरान 200 मानदेय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते आ रहे हैं. लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला है. हम लोग बार-बार विश्वविद्यालय प्रशासन को याद दिलाते हैं, तो जल्द मिलने की बात कहकर टाल दिया जाता है.''