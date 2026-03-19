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सागर यूनिवर्सिटी के भू-विज्ञान विभाग के स्टूडेंट्स का कमाल, CSIR-UGC NET-2025 में 16 स्टूडेंट सफल

खास बात ये है कि इन 16 छात्रों में से 6 छात्रों ने अखिल भारतीय स्तर पर 100 के अंदर रैंक हासिल की है. इस सफलता पर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भू-विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को बधाई दी है. इस सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल और उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ-साथ स्टूडेंट्स की अथक मेहनत को दिया जा रहा है.

सागर: डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रतिष्ठित भू-विज्ञान विभाग के छात्रों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. यहां के भू-विज्ञान विभाग के स्टूडेंट्स ने विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा में चार चांद लगाए हैं. भू-विज्ञान विभाग के 16 स्टूडेंट्स ने एक साथ सीएसआईआर–यूजीसी नेट 2025 परीक्षा में सफलता हासिल कर ये कमाल किया है.

भू-विज्ञान विभाग के स्टूडेंट्स का कमाल

सागर यूनिवर्सटी के प्रतिष्ठित विभागों में से एक जियोलॉजी विभाग ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देश में भू-विज्ञान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है. यहां के 16 स्टूडेंट्स ने सीएसआईआर- यूजीसी नेट 2025 में सफलता हासिल की है. ये परीक्षा दिसंबर 2025 में संपन्न हुई थी.

16 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स को मिली बेहतरीन रैंक (ETV Bharat)

16 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स को मिली बेहतरीन रैंक

खास बात ये है कि इन 16 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स ने आल इंडिया लेवल पर बेहतरीन रैंक हासिल करके जूनियर रिसर्च फैलोशिप हासिल की है. जिनमें अनुरूपा मिश्रा (AIR 15), अभिश्रुति हांडिक (AIR 39), शाश्वत सिन्हा (AIR 46), आकाश चौबे (AIR 68), अंशकिता सेजल (AIR 69) और रोहित वर्मा (AIR 105) ने प्रतिष्ठित जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त की.

2 स्टूडेंट्स ने लेक्चरशिप और 8 स्टूडेंट्स ने पीएचडी में हासिल की सफलता

6 स्टूडेंट्स के अलावा साक्षी पंजवानी और अनूप के. ने लेक्चरशिप के लिए योग्यता प्राप्त की. वहीं 8 अन्य स्टूडेंट्स राकेश काले, निशांत सिन्हा, संस्कृति झा, यश कुमार रजक, अनंदु वीएस, हर्षवर्धन ठाकुर, हर्षित मिश्रा और अभिषेक दास पीएचडी श्रेणी में सफल रहे.

विभाग और यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किए गए सशक्त शैक्षणिक वातावरण और उत्कृष्ट मार्गदर्शन को इस सफलता की वजह माना जा रहा है. विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सफल छात्रों को बधाई दी और कहा कि ऐसी सफलता सागर यूनिवर्सटी की शैक्षणिक उत्कृष्टता को रेखांकित करती है और अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का काम करती है.