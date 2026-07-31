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सागर यूनिवर्सिटी के भूगोल विभागाध्यक्ष को पद से हटाया, महिला रिसर्च स्काॅलर ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में भूगोल विभागाध्यक्ष डाॅ विनोद कुमार भारद्वाज को पद से हटाकर जांच शुरू. महिला रिसर्च स्काॅलर ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप.

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महिला रिसर्च स्काॅलर ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 11:11 PM IST

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सागर: डाॅ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में महिला रिसर्च स्काॅलर के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. इस मामले की शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन को की गई है. मामले की गंभीरता देखते हुए भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डाॅ विनोद कुमार भारद्वाज को पद से हटाकर जांच शुरू कर दी गयी है. विभागाध्यक्ष से विभाग का प्रभार लेकर डीन को दे दिया गया है. जांच होने तक डिपार्टमेंट हैड पद पर नहीं रहेंगे.

क्या है मामला

सागर यूनिवर्सिटी के सामान्य एवं व्यावहारिक भूगोल विभाग में महिला रिसर्च स्काॅलर के यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभागाध्यक्ष प्रो. विनोद कुमार भारद्वाज को हटाकर जांच शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति को सौंपी गई है.

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सागर यूनिवर्सिटी के भूगोल विभागाध्यक्ष को पद से हटाया (ETV Bharat)

विभागाध्यक्ष पर आरोप है कि वो अपने विभाग की महिला रिसर्च स्काॅलर का यौन उत्पीड़न कर रहे थे. एक महिला रिसर्च स्काॅलर को लगातार व्हाट्सएप मैसेज करके डिनर पर जाने के लिए दबाव बना रहे थे. इस मामले के सामने आने के बाद एक्टिविस्ट ने भी शिकायत दर्ज करायी थी.

शिकायत के बाद दबाव बनाकर मामला दबाने की कोशिश

ये मामला सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज और शिकायत तक सीमित नहीं रहा. महिला रिसर्च स्काॅलर और उसके साथियों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद दबाव बनाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए गए. ये मामला महीने की शुरूआत में महिला रिसर्च स्काॅलर की शिकायत से शुरू हुआ.

जिसमें महिला रिसर्च स्काॅलर और अन्य रिसर्च स्काॅलर ने हैड प्रो. विनोद कुमार भारद्वाज पर मानसिक उत्पीड़न,अमर्यादित व्यवहार,चाय-नाश्ते, डिनर के आमंत्रण के अलावा विभाग में रिसर्च से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत कर दी. इस शिकायत के बाद 20 जुलाई 2026 को विभागाध्यक्ष ने शिकायतकर्ता रिसर्च स्काॅलर के खिलाफ अनुशासनहीनता, अनुपस्थिति और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करने के आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की.

रिसर्च स्काॅलर पर शिकायत वापस लेने दबाव

इस मामले में अचानक डीन के पास रिसर्च स्काॅलर्स का एक आवेदन और पहुंचा, जिसमें शिकायत वापस लेने की बात कही गई. डीन के सामने इन रिसर्च स्काॅलर ने पत्र लिखकर बताया कि उन लोगों को डरा-धमकाकर सादे कागजों पर हस्ताक्षर लिए गए थे. विभाग की दो महिला असि. प्रोफेसर डॉ. शिवानी मीना और डॉ. दीपिका वशिष्ठ ने पुलिस शिकायत, मानहानि केस और करियर बर्बाद करने की धमकी देकर हस्ताक्षर करवा लिए, तब जाकर मामले ने तूल पकड़ लिया.

विभागाध्यक्ष को पद से हटाकर जांच शुरू

मीडिया अधिकारी डॉ विवेक जायसवाल ने बताया, "इस मामले में शिकायत, दबाव और तरह-तरह की बातें सामने आने के बाद डीन प्रो. देवाशीष बोस ने 24 जुलाई 2026 को कुलपति को चिट्ठी लिखकर मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की. विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए इस मामले की जांच गंभीरता से जरूरी है. डीन के पत्र के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने आदेश जारी करते हुए आंतरिक समिति द्वारा जांच कराने और जांच तक विभागाध्यक्ष प्रो. विनोद कुमार भारद्वाज को पद से हटा दिया है."

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