डायबिटीज से हो सकता है डिमेंशिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च, अब शुगर पेशेंट नहीं भूलेंगे चीजें

सागर: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसके मरीज आपको आसानी से मिल जाएंगे या फिर ऐसा कहें कि हर घर में डायबिटीज के पीड़ित मरीज मिल जाएंगे. डायबिटीज के पीड़ित मरीजों के लिए कई तरह की परेशानियों और दूसरी शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ता होता है. जिनमें एक समस्या ये सामने आयी है कि डायबिटिक लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है. डायबिटीज के कारण उनकी याद करने की क्षमता पर असर पड़ता है. सागर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्राणिविज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डाॅ. आकाश गौतम पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी इस रिसर्च के बारे में बताया.

उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पता लगाने की कोशिश की है कि डायबिटीज के कारण हमारे मस्तिष्क में क्या असर पड़ता है और मस्तिष्क के अंदर ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण याद करने की क्षमता प्रभावित होती है. इस रिसर्च में चूहों पर किए गए अध्ययन में सफलता मिली है. जिसमें दो अणुओं के बारे में पता चला है, जो डायबिटीज के मरीजों के ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं. इन्हीं के कारण याददाश्त कम होती है और इसका इलाज किया जा सकता है.

डाॅ. आकाश गौतम ने अपनी रिसर्च के बारे में बताया (ETV Bharat)

क्या कहना है शोधकर्ता वैज्ञानिक का

हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्राणिविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ आकाश गौतम ने बताया कि "हम लोगों ने डायबिटीज पीड़ित लोगों के मस्तिष्क पर होने वाले प्रभाव पर अध्ययन किया है. ज्यादातर मामलों में देखा गया कि पीड़ित व्यक्ति की याद करने की क्षमता पर असर पड़ता है. इस रिसर्च में हमने ये पता करने की कोशिश की है कि जब डायबिटीज के कारण याद करने की क्षमता पर असर पड़ता है, तो उस समय मस्तिष्क में कौन सी आण्विक क्रियाएं और परिवर्तन होते हैं.

इस शोध का उद्देश्य ये है कि अगर हम ये पता लगा पाए कि डायबिटीज के दौरान हमारे मस्तिष्क में कौन से अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हमने ये पता लगा लिया, तो आसानी से इलाज कर सकेंगे. हम पता लगें सकेंगे कि किस अणु के कारण याददाश्त पर क्या असर पड़ रहा है और इन अणुओं के जरिए हम क्या दोबारा याददाश्त को ठीक कर सकते हैं.