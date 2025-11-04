ETV Bharat / state

UPSC की संयुक्त भू-विज्ञान परीक्षा में सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कमाल, 6 ने मारी बाजी

UPSC की संयुक्त भू-विज्ञान परीक्षा में सागर यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट्स का चयन ( ETV Bharat )

सेंट्रल यूनिवर्सिटी डाॅ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के एप्लाइड जियोलाॅजी (भूविज्ञान) विभाग के विद्यार्थियों ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी का गौरव पूरे देश में बढ़ाने का काम किया है. विभाग के 6 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने यूपीएससी संयुक्त भू-विज्ञान परीक्षा 2025 में शानदार सफलता हासिल की है. इनकी सफलता से विश्वविद्यालय में हर्ष और गर्व का माहौल है.

सागर: डॉ हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शानदार सफलता हासिल करते हुए यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है. यहां के एप्लाइड जियोलाॅजी के स्टूडेंट्स ने एक बार फिर यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त भू-विज्ञान परीक्षा में 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है. यूनिवर्सिटी के 6 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है. 2 विद्यार्थियों ने तो अखिल भारतीय स्तर पर 5वीं और 6वीं रैंक हासिल की है. इन 6 विद्यार्थियों के चयन पर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी में हर्ष का माहौल है.

यूपीएससी एग्जाम में चयनित छात्रों में ज्योति बिदौल्या, गौरव आर, प्रिया पटेल, शिवेश अहिरवार, शामिल हैं. इनमें ज्योति बिदौल्या ने वैज्ञानिक ‘बी’ (हाइड्रोजियोलॉजी), समूह ‘ए’ में आल इंडिया पांचवी रैंक (AIR-5) हासिल की है. जबकि गौरव ने इसी श्रेणी में AIR-6 हासिल की. शिवेश अहिरवार को भूविज्ञानी, समूह ‘ए’ के रूप में AIR-17 और प्रिया पटेल को सहायक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, समूह ‘बी’ के रूप में AIR-19 रैंक हासिल हुई है. इसी विभाग के बीएससी के छात्र रहे भरत सिंह लोधी और अंशुल साहू भी चयनित हुए हैं.

डॉ हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर (ETV Bharat)

राष्ट्रीय स्तर पर है डिपार्टमेंट की पहचान

जहां तक सागर यूनिवर्सिटी के एप्लाइड जियोलाॅजी डिपार्टमेंट की बात करें, तो शिक्षा के स्तर और यहां के विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा देश के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में काम किया गया है. यह विभाग की मजबूत शैक्षणिक नींव, समर्पित शिक्षक और विद्यार्थियों की लगन का परिणाम है.

इस उपलब्धि ने विभाग की शिक्षण गुणवत्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की बढ़ती सफलता को एक बार फिर साबित किया है. विभागाध्यक्ष और सभी शिक्षकों ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि यह सफलता न केवल विभाग के लिए गर्व की बात है, बल्कि आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत भी बनेगी.