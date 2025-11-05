ETV Bharat / state

सागर में वाराणसी की तर्ज पर देव दीपावली, 1 लाख 11 हजार दीपों से रोशन होगी लाखा बंजारा झील

वाराणसी की तरह देव दीपावली का आयोजन ( ETV Bharat )