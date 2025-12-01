ETV Bharat / state

खतरे में स्मार्ट सिटी की सुरक्षा!, शहर में लगे कैमरों के कंट्रोल रूम का सर्वर खराब

सागर में लगे सीसीटीवी के कंट्रोल रूम में नहीं काम कर रहा है सर्वर, सुधार के बाद देखी जा सकती है रिकॉर्डिंग.

SAGAR CCTV RECORDINGS NOT VIEWED
शहर में लगे कैमरों के कंट्रोल रूम का सर्वर खराब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
सागर: देश की 100 स्मार्ट सिटी में शुमार, सागर स्मार्ट सिटी में पूरे शहर में कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे शहर की सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था और कई तरह के सरकारी कामों में मदद करते हैं. शहर में घटने वाले अपराध में स्मार्ट सिटी के कैमरे की मदद ली जाती है. अगर किसी के साथ कोई अपराध घटता है, तो शहर के कोने-कोने में लगे कैमरों के जरिए अपराध की छानबीन की जाती है.

कंट्रोल कमांड सेंटर पर सर्वर खराब

पिछले 19 दिनों से स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर, जहां से ये पूरी व्यवस्था संचालित होती है, वहां का सर्वर खराब हो चुका है. इस वजह से कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है. इस बात का खुलासा तब हुआ, जब एक चोरी के मामले में पीड़ित पक्ष स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में फुटेज देखने के लिए पहुंचा. पीड़ित को बताया गया कि सर्वर खराब होने के कारण रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई जा सकती है. वहीं, स्मार्ट सिटी प्रबंधन जल्द ही सर्वर में सुधार की बात कर रहा है.

Sagar CCTV recordings not viewed
सीसीटीवी के कंट्रोल रूम में नहीं काम कर रहा है सर्वर (ETV Bharat)

ऑटो से गायब हुआ था महिला का पर्स

शहर के कोने-कोने में लगे कैमरे काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग कोई काम की नहीं है. क्योंकि कंट्रोल केंद्र का सर्वर खराब हो गया है. इस हकीकत का पता तब चला, जब गोपालगंज थाना इलाके में महिला का ऑटो से पर्स गायब हो गया. पीड़ित महिला अपनी मां के साथ खरीदारी कर ऑटो रिक्शा से लौट रही थी. तभी रास्ते में एक महिला अपनी बेटी के साथ ऑटो में बैठी और पहले पीली कोठी पर उतरने को कहा, लेकिन झंडा चौक तक गयी.

चोरी की वारदात से हकीकत का हुआ खुलासा

रास्ते में उसने बहाने से अपनी जगह भी बदली और पीड़िता की मां के पास बैठ गयी. इसी दौरान महिला का पर्स गायब हो गया. जब महिला को पता चला, तो चोरी की शिकायत करने महिला और उसकी मां गोपालगंज थाना पहुंची. पीड़िता को थाने से स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम जाकर फुटेज देखने की सलाह दी गयी. लेकिन जब महिला कंट्रोल रूम पहुंची, तो पता चला कि पिछले 19 दिन से सर्वर खराब होने से रिकॉर्डिंग दिखाई नहीं जा सकती है.

Sagar Theft case
शहर में लगे कैमरों के कंट्रोल रूम का सर्वर खराब (ETV Bharat)

'सर्व में सुधार के बाद देखी जा सकती है रिकॉर्डिंग'

स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के प्रभारी अनिल शर्मा ने इस मामले में कहा, "सर्वर खराब जरूर है, लेकिन शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की निगरानी यहीं से हो रही है. सर्वर की खराबी के कारण कैमरों की रिकॉर्डिंग जरूर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही मेंटेनेंस की व्यवस्था की जा रही है और सर्वर में सुधार होने पर रिकॉर्डिंग देखी जा सकेगी."

