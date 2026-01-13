ETV Bharat / state

सागर में व्यस्त चौराहे पर घाटी चढ़ते ही कार के ब्रेक फेल, लोगों की सांसें ऊपर-नीचे

सागर शहर के व्यस्त चौराहे पर बड़ा हादसा टला. घाटी पर कार के ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर ने हुनर का परिचय दिया.

Sagar Car Brakes Fail
सागर में व्यस्त चौराहे पर घाटी चढ़ते ही कार के ब्रेक फेल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर : व्यस्त ट्रैफिक के बीच खड़ी घाटी पर अगर कार के अचानक ब्रेक ब्रेक फेल हो जाएं तो कल्पना मात्र से सिहरन उठ जाती है. ऐसी ही घटना सागर की पीली कोठी की घाटी पर हुई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. एक कार के घाटी चढ़ते हुए एकदम से ब्रेक फेल हो जाते है. इसके बाद कार रिवर्स होने लगती है. दूसरे वाहन भी घाटी चढ़ रहे हैं.

ब्रेक फेल होने के कारण तेजी से रिवर्स हो रही कार का चालक अपने हुनर और सूझबूझ का परिचय देते हुए हादसे को टाल लेता है. ये वीडियो कब का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. ये जरूर साफतौर पर नजर आ रहा है कि वीडियो पीली कोठी की घाटी का है.

घाटी पर ब्रेक फेल, कार चालक ने दिखाया अपना हुनर (ETV BHARAT)

कलेक्टर कार्यालय के सामने की घटना

ये घटना सागर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रसिद्ध पीली कोठी की मजार की घाटी की है. पीली कोठी की घाटी चढ़ रही कार तेजी से पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है. कार के आसपास यातायात हमेशा की तरह चल रहा है. अचानक कार को घाटी चढ़ते हुए रिवर्स होता देख किसी ने वीडियो भी बनाया. इसमें साफ दिख रहा है कि पीली कोठी की आधी घाटी चढ़ने के बाद कार के अचानक से ब्रेक फेल हो गए और कार तेजी से पीछे जाने लगी.

Sagar Car Brakes Fail
सागर कलेक्टर कार्यालय के सामने का चौराहा (ETV BHARAT)

कार ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टला

घाटी चढ़ते हुए अचानक से पीछे जाने के कारण कार की रफ्तार भी तेज थी और कार के आगे पीछे अन्य वाहन भी आ रहे थे. लेकिन कार के ड्राइवर सूझबूझ का परिचय देते हुए हुनर के साथ अन्य वाहनों से बचाते हुए लगातार पीछे लेता गया और एक ऐसे स्थान पर जाकर कार को सुरक्षित खड़ा कर दिया. राहत की बात ये है कि ब्रेक फेल की घटना में ना तो किसी वाहन से कार टकराई और ना कोई व्यक्ति घायल हुआ.

ट्रैफिक पुलिस वीडियो की जांच में जुटी

इस मामले में ट्रैफिक डीएसपी मयंक परिहार का कहना है "सोशल मीडिया पर भी हमने भी वीडियो देखा है, जो पीली कोठी का है. इसमें कार के ब्रेक फेल होने के कारण वह घाटी से रिवर्स होती नजर आ रही है. वीडियो कब का है और किसकी कार है, इसकी जानकारी नहीं मिली है. किसी भी व्यक्ति ने ट्रैफिक पुलिस को भी इस घटना के बारे में सूचित नहीं किया. साथ ही इस बारे में किसी को चोट लगने या टकराने की सूचना हमारे पास नहीं है."

TAGGED:

CAR BRAKES FAIL ON SLOPE
SAGAR MAJOR ACCIDENT AVERT
SAGAR NEWS
SAGAR DRIVER SHOWS SKILL
SAGAR CAR BRAKES FAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.