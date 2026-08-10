सागर में वेटरनरी हॉस्पिटल स्टाफ को चकमा दे गया पशुपालक, शद्ध के नाम पर नकली घी!
सागर में खाद्य विभाग ने संदेह के आधार पर 18 लीटर घी जब्त कर सैंपल लिए. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 12:53 PM IST
सागर : सागर में भी खाद्य सामग्रियों में मिलावट के खिलाफ प्रशासन का अभियान चल रहा है. इसके बाद बाद भी मिलावटखोर नहीं मान रहे. खासकर मावा, दूध, पनीर और घी में मिलावट के मामले लगातार पकड़ जा रहे हैं लेकिन मिलावट के मामले कम नहीं हो रहे. फिलहाल रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए दूध से निर्मित सामान के सैंपल लिए जा रहे हैं.
पशु चिकित्सालय में दे गया नकली घी
संभागीय पशु चिकित्सालय में घी बेचने पहुंचे एक व्यक्ति ने स्टाफ को उल्लू बनाने के प्रयास किया. घी में भी मिलावट का शक होने पर मामला पुलिस के पास पहुंच गया. पशु चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर और स्टाफ ने ने मोतीनगर थाना में शिकायत दर्ज करायी है. शिकायत में आमेट गांव के रहने वाले जितेन्द्र घोषी के बारे में कहा गया "ये व्यक्ति हमारे स्टाफ को दो-दो किलो शुद्ध घी कहकर 600 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से बेच कर गया है." स्टाफ ने इसकी वीडियो रिकार्डिंग करा ली गई. ये व्यक्ति पशु चिकित्सालय में पशुओं के इलाज के लिए आता है और वहां के स्टाफ को शत-प्रतिशत शुद्ध घी बोलकर दे गया.
मिलावट के खिलाफ अभियान जारी
मिलावट के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है. दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा लगातार औचक निरीक्षण एवं जब्ती की कार्रवाई की जा रही है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने बताया "शनिवार रात को तुलसीनगर वार्ड के मल्लापुरा में कृष्णा इंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान फर्म से 'गोवर्धन प्योर काऊ घी' (Gowardhan Pure Cow Ghee) का नमूना लिया गया. संदेह के आधार पर 500 मिली के 36 जार (कुल 18 लीटर) घी जब्त कर सील किया गया. जब्त नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जा रहा है."
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कैसे करें असली और नकली घी की पहचान
असली और नकली घी की पहचान करना बहुत सरल है. शुद्ध घी पानी की सतह पर तैरता है और हथेली की गर्मी से तुरंत पिघल जाता है, जबकि मिलावटी घी पानी में डूब जाता है या देर से पिघलता है. कांच के गिलास में पानी लें और एक चम्मच घी डालें. शुद्ध घी पानी पर तैरता है. नकली या मिलावटी घी नीचे बैठ जाता है. दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा घी अपनी हथेली पर रखें. असली घी शरीर की गर्मी से कुछ ही सेकंड में पिघल जाता है. नकली घी या वनस्पति मिलने पर वह आसानी से नहीं पिघलता. घी को गर्म करके भी असली-नकली की पहचान की जा सकती है. असली घी तुरंत पिघलकर हल्के सुनहरे रंग का हो जाता है और अच्छी महक देता है.