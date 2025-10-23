ETV Bharat / state

दीपावली पर बुंदेलखंड की बरेदी लोकनृत्य की परंपरा, सज धजकर बांसुरी की धुन पर नाचते हैं लोग

बुंदेलखंड की समृद्धि लोक संस्कृति का नमूना बरेली लोक नृत्य की बात करें तो, बुंदेलखंड की समृद्धि लोक संस्कृति का एक नायाब नमूना है. वैसे तो बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में कई तरह के लोक नृत्य होते हैं. जिनमें राई, बधाई और ढिमरयाई का अपना महत्व है, तो वहीं दूसरी तरफ बरेदी लोक नृत्य का अपना महत्व है. चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश. यहां पर सदियों से बरेली लोक नृत्य की परंपरा चली आ रही है.

दीपावली के दूसरे दिन शुरू होने वाला बरेदी लोक नृत्य का सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है. बरेली लोक नृत्य एक तरह से सामाजिक समरसता का भी परिचय देता है क्योंकि ग्वाल लोग उन घरों में तो जाते ही हैं जहां गाये और पशु धन की सेवा वह करते रहते हैं. इसके अलावा उन घरों में भी जाते हैं जहां किसी शोक के कारण दीपावली का त्यौहार मनाया नहीं जाता है.

सागर: एक हाथ में लाठी और एक हाथ में मोर पंख, रंग-बिरंगे परिधानों में सजे ग्वाल जब मृदंग की थाप और बांसुरी की धुन पर दिवारी गाकर नाचते हैं, तो बुंदेलखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का नजारा दीपावली के पर्व पर देखते ही बनता है. बुंदेलखंड में दीपावली के अवसर पर बरेदी लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसे विशेष रूप से अहीर (ग्वाल) समुदाय के लोग करते हैं.

इस लोक नृत्य को ग्वाल समुदाय के पुरुष करते हैं. ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्णा भी त्रेता युग में बरेली लोक नृत्य करते थे, तभी से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी जारी है. एक तरह से इसे युद्ध कौशल का भी प्रतीक माना जाता है. क्योंकि जो अहीर समुदाय के लोग यह नृत्य करते हैं, उनके एक हाथ में लाठी भी होती है.

बुंदेलखंड अंचल में 15 दिन तक चलता है सिलसिला (ETV Bharat)

बरेदी लोक नृत्य की बात करें, तो दीपावली के दूसरे दिन अहीर समुदाय के बुजुर्ग लोग पूजा अर्चना करने के बाद बरेदी लोक नृत्य करने वाली टोली को तिलक लगाकर रवाना करते हैं. पूजा अर्चना के बाद लोक नृत्य करने वाले लोग अपने गांव के प्रमुख मंदिरों तक जाते हैं और उसके बाद उन घरों में जाते हैं, जहां के पशुओं की वह सेवा करते रहते हैं. इसके अलावा बरेदी लोक नृत्य करने वाले लोग उन घरों में भी जाते हैं, जहां शोक के कारण त्यौहार नहीं मनाया जाता है.

स्थानीय कलाकार खेमचंद ने बताया, ''यह परंपरा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है. इसलिए हम भी इसे मनाते हैं. पारंपरिक वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं. यह सिलसिला सिर्फ एक दिन नहीं चलता है, बल्कि दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार चलता रहता है.'' इन 15 दिनों में अंचल के गांव में बरेदई लोक नृत्य की टोलियां नाचते गाते नजर आसानी से आ जाती हैं.''

लोक नृत्य के साथ दिवाली गायन की परंपरा

आमतौर पर बरेदी लोक नृत्य की धुन एक ही तरह की होती है और लोक नृत्य करने वाले नर्तक उसे धुन पर अलग-अलग तरह का नृत्य करते नजर आते हैं. बरेदी लोक नृत्य की शुरुआत दिवारी गायन के साथ होती है. सबसे पहले टोली का एक सदस्य दिवारी गाता है. जिसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम से जुड़ी लीला है और गायों से जुड़ी कहानी होती हैं. लंबी टेर के साथ दिवारी का गायन किया जाता है और दिवारी समाप्त होते ही बांसुरी, मृदंग और मंजीरे बजते ही ग्वाल जोश और उत्साह के साथ घूमने और नाचने लगते हैं.