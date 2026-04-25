बुंदेलखंड का 'फास्ट फूड', बेर से बनी ये डिश गर्मी के मौसम में तन-मन को रखे कूल-कूल
सूखे देसी बेर से बनने वाला नेचुरल फूड लबदो में विटामिन सी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर. ये डिश पानचतंत्र को मजबूत बनाती है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 4:44 PM IST
सागर : तेजी से बढ़ रहे फास्ट फूड कल्चर के कारण परंपरागत देशी खानपान लोग भूलते जा रहे हैं. बुंदेलखंड का एक ऐसा जायका जो सूखे बेर से फटाफट बन जाता है. इसे लबदो कहा जाता है. इसे सूखे बेर से तैयार किया जाता है. इसका स्वाद ऐसा है कि जो एक बार चख लेता है, वह इसका मुरीद हो जाता है. सेहत के लिए और वह भी भीषण गर्मी में बेर से बना लबदो बेहद लाभकारी है.
बुंदेलखंड में लबदो के बहुत हैं कद्रदान
भले आज की जेन जी (Generation Z) इसके स्वाद से वाकिफ ना हो और इसे देहाती मानते हुए चखने के लिए भी तैयार ना हों, लेकिन जो लोग इसका बचपन में स्वाद ले चुके हैं और सेहत को लेकर इसकी खासियत के बारे में जानते हैं, वे लोग आज भी इसके कद्रदान हैं. ऐसे ही लोगों की वजह से ये जायका आज भी बुंदेलखंड में बरकरार है. ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों का ये रोजगार का साधन भी है. बहुत ही साधारण तरीके से तैयार होने वाला लबदो गर्मी के मौसम में पेट को ठंडा रखती है और पाचन तंत्र को बेहतर रखती है.
घर पर ही झटपट तैयार कर सकते हैं लबदो
बदलते फूड कल्चर के कारण ये जायका भले ही दुर्लभ हो गया हो, लेकिन बुंदेलखंड अंचल के ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसका चलन है. इसको तैयार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना ही बहुत ज्यादा सामान की जरूरत होती है. लबदो को आसानी से बनाया जा सकता है. पहले गर्मी के मौसम में घरों में भी बड़े पैमाने पर लबदो बनायी जाती थी.
लबदो को बनाने के लिए सूखे बेर लिए जाते हैं. पहले इन्हें पानी में धोकर साफ किया जाता है और फिर उबाल लिया जाता है. उबालते समय स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ और नमक का प्रयोग किया जाता है. लबदो तैयार होने के बाद स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के नमक और मसाले का प्रयोग भी करते हैं.
स्वाद खट्टा-मीठा, जो दिल को खुश कर दे
जिसने बचपन में स्कूल के बाहर या हाट बाजारों में लबदो का स्वाद चखा है, ऐसे लोगों को आज जहां भी लबदो नजर आती है तो पुराने स्वाद को याद करके जरूर खाना पसंद करते हैं. सागर की लाखा बंजारा झील किनारे चकरा घाट पर घूमने पहुंची ज्योति आहूजा बताती हैं "बचपन से उन्हें लबदो काफी पसंद है. जब वह पढ़ती थी तो स्कूल के बाहर लबदो मिलती थी. आज जब चकरा घाट पर लबदो नजर आई, तो पुराना स्वाद याद आ गया. इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है और इसको खाने में बड़ा मजा आता है."
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लबदो के बारे में अपने बच्चों को बताएं
लबदो खाने के शौकीन रितेश गंगवानी कहते हैं "यह एक नेचुरल फूड है. आज के जंक फूड के दौर में नई पीढ़ी को इसके बारे में पता नहीं है. इसलिए यह धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है. घर पर लोगों को इसे बनाना चाहिए और बच्चों को इसके फायदे के बारे में बताना चाहिए. यह कुदरती सूखे बेरों से तैयार होता है. इसको उबालकर नमक व गुड़ मिलाकर तैयार किया जाता है. इसमें विटामिन सी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है. पहले गर्मी के मौसम में यह घरों में तैयार की जाती थी, लेकिन आजकल घरों में लोगों ने बनाना बंद कर दिया है. बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है."
लबदो बेचकर जीवनयापन करने वाले इमरत पटेल कहते हैं "गर्मी के मौसम में इससे उन्हें पर्याप्त कमाई हो जाती है. नई पीढ़ी भले ही इसे खाने में हिचकिचाए लेकिन जिसने पहले इसका स्वाद लिया है, ऐसे लोग बड़ी संख्या में इसे जरूर खरीदते हैं."