सागर मेडिकल कॉलेज में फैली बदबू, तलाशी के दौरन स्टोर रूम में मिला व्यक्ति का शव
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एक रूम में 3 दिन पुरानी डेडबॉडी मिलने से हड़कंप. शव की शिनाख्ती की कोशिश जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 12:40 PM IST
सागर : बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सनसनीखेज मामला सामने आया है. मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 14 में सोमवार शाम अचानक बदबू आने लगी. मरीजों और स्टाफ ने इसकी सूचना अधीक्षक को दी. जब सिक्योरिटी स्टाफ ने बंद पड़े स्टोर रूम में देखा तो वहां अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था. पुलिस और मेडिकल कॉलेज स्टाफ अब तक ये पता नहीं लगा सका है कि ये शव किसका है. मेडिकल कॉलेज के रिकार्ड और वार्ड के बाहर लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है.
स्टोर रूम में मिला 3 दिन पुराना शव
मौके पर पहुंची गोपालगंज थाना पुलिस ने स्टोर रूम के दरवाजे की कुंडी तोड़कर देखा. देखने में ऐसा लगा है कि शव 3 दिन पुराना है. मेडिकल कॉलेज अधीक्षक राजेश जैन ने बताया "हमें सूचना मिली थी कि अस्थि रोग विभाग वार्ड नंबर 14 में एक कमरा बना हुआ है, वहां कोई अप्रिय घटना हुई है. कमरा बंद है, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने ऊपर से झांककर देखा है, फिर पुलिस को बुलाया गया. अंदर एक व्यक्ति का शव मिला है. पुलिस वाले जांच रहे हैं कि ये किसका शव है."
डेडबॉडी की शिनाख्त नहीं हो सकी
जहां शव मिला वह कमरा स्टोर रूम का हिस्सा है, जिसमें पुराने गद्दे भरे रखे हैं. सीसीटीवी वार्ड के बाहर लगे हैं, क्योंकि वार्ड के अंदर मरीज की प्राइवेसी रहती है. गोपालगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया "वार्ड नंबर 14 के अंदर स्टोर रूम जैसा एक कमरा है, जिसमें एक अज्ञात शव मिला है, कमरा अंदर से बंद है. अभी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि मृतक मरीज है या फिर उनका परिजन. जानकारी मिलने पर तस्वीर साफ होगी. अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने जान दी हो. रूम खुलने के बाद और पंचनामा के बाद कुछ पता चलेगा."
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मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड की जांच
फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन रिकॉर्ड की जांच कर रहा है कि यहां से कोई मरीज बिना बताए चला गया हो या उसका कोई परिजन हो, इन सभी बातों की जांच की जा रही है. प्रबंधन को कैमरे और रिकार्ड चेक करने को कहा गया है. देखा जा रहा है कि इस उम्र का कोई व्यक्ति भर्ती हुआ क्या. पुलिस का कहना है कि पहले पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. थाने से ये भी पता लगा रहे हैं कि कोई गुम इंसान तो दर्ज नहीं हुआ है.