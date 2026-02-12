ETV Bharat / state

3 साल से मुंह था बंद, लिक्विड डाइट पर था बच्चा, BMC के डाॅक्टर्स ने किया सफल ऑपरेशन

कोई 9 साल का बच्चा पिछले तीन साल से खाने के नाम पर सिर्फ तरल पदार्थ ले रहा हो, तो सोच सकते हैं कि उसके शरीर का विकास कैसे हो रहा होगा. बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में ऐसा ही एक 9 साल का बच्चा गंभीर समस्या के साथ जब मेडिकल काॅलेज के दंत रोग विभाग में पहुंचा, तो थ्री डी सीटी स्कैन के जरिए जांच करने पर पाया गया कि बच्चा टीएमजे एंकायलोसिस जैसी स्थिति से पीड़ित हो गया है.

जिसमें जबड़े की हड्डियां आपस में जुड़ जाती है. ऑपरेशन के बाद अब बच्चा 30 मिमी तक मुंह खोल सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अब फिजियोथैरेपी के जरिए उसकी स्थिति में और सुधार होगा. फिर सामान्य लोगों की तरह वो भोजन कर सकेगा.

सागर: एक 9 साल का बच्चा पिछले 3 साल से इसलिए परेशान था, क्योंकि उसका मुंह खुलना बंद हो गया था. वह सिर्फ तरल पदार्थ के जरिए अपनी भूख मिटा रहा था. ये बच्चा जब बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज पहुंचा, तो मेडिकल काॅलेज के डेंटल और ऐनीस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञों ने फाइबर-ऑप्टिक तकनीक के जरिए सफल ऑपरेशन करके बच्चे को बड़ी राहत दिलाई है. मेडिकल साइंस में इस स्थिति को टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट एंकायलोसिस कहते हैं.

इसमें जबड़े की हड्डियां आपस में जुड़ जाती है. ऐसे में मेडिकल काॅलेज के डेंटल और एनेस्थीसिया विभाग ने बच्चे का सफल ऑपरेशन करके टेम्पोरो-मैंडिबुलर जॉइंट एंकिलोसिस (TMJ एंकिलोसिस) जैसी गंभीर और कष्टदायक स्थिति से निजात दिलाई. अब बच्चे का 30 मिमी से अधिक मुंह खुल रहा है और वो धीरे-धीरे लिक्विड डाइट की जगह सामान्य भोजन भी खाने लगेगा.

काफी चुनौतीपूर्ण थी ये सर्जरी

इस सर्जरी में बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के डाॅक्टरों की तारीफ इसलिए भी हो रही है कि सर्जरी के लिए बच्चे को बेहोश करना जरूरी था और मुंह बंद होने की स्थिति में उसे एनेस्थीसिया देना काफी मुश्किल काम था. एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड डाॅक्टर सर्वेश जैन ने बताया कि "डाॅक्टर शशिबाला के नेतृत्व में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की टीम ने 'नेजल फाइबर-ऑप्टिक इंट्यूबेशन' जैसी विशेष तकनीक का उपयोग कर बच्चे को सर्जरी के लिए बेहोश किया, फिर डाॅ श्वेता भटनागर ने सटीकता के साथ बच्चे के जबड़े की सर्जरी की. बच्चे को कुछ दिनों तक आईसीयू में रखने के बाद सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है."

बच्चे का नहीं खुल रहा था मुंह (ETV Bharat)

मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए महानगरों में जाने की जरूरत नहीं

बीएमसी के डाक्टरों की इस सफल सर्जरी की सराहना करते हुए डीन डॉ पीएस ठाकुर का कहना है कि "सर्जरी से हमें आशाजनक परिणाम मिले हैं. बच्चे के पूरी तरह से ठीक होने के बाद नियमित फिजियोथेरेपी से उसकी स्थिति में और सुधार होगा. वह सामान्य भोजन करने के साथ अच्छे से बोल पाएगा. उन्होंने कहा कि इस सर्जरी से तय हो गया है कि मैक्सिलोफेशियल जैसी जटिल सर्जरी के लिए अब बुंदेलखंड के लोगों को महानगरों में जाने की जरूरत नहीं है. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आसानी से उनकी सर्जरी हो सकेगी."