BMC की छात्रा को मिलेगा गोल्ड मेडल, MD एनेस्थीसिया में कीर्ति और वर्षा की प्रथम व चतुर्थ रैंक

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अभी 17 साल ही हुए हैं और कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का मेडिकल कॉलेज इंतजार कर रहा है. लेकिन जिन भी विभागों में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, उन विभागों के स्टूडेंट्स प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. जिससे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और यहां के छात्रों की ख्याति दूर-दूर तक हो रही है.

सागर: बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की प्रतिभाशाली छात्राओं ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. हाल ही में मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की गई एमडी एनेस्थीसिया की परीक्षा में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की छात्रा कीर्ति जैन ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि पर कीर्ति जैन को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा.

डॉ. कीर्ति जैन को मिलेगा गोल्ड मैडल

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का एनेस्थीसिया विभाग अपने बेहतरीन अकादमिक वातावरण के लिए प्रदेश और देश नहीं, बल्कि विदेश में भी मशहूर है. बीएमसी में लंदन (यूके) और अफ्रीकी देशों से भी डॉक्टर प्रशिक्षण के आते हैं. यहां एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की एमडी छात्रा ग्वालियर निवासी डॉ. कीर्ति जैन ने मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं हैदराबाद (तेलंगाना) निवासी डॉ. वर्षा ने चौथा स्थान हासिल किया.

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

डॉ. कृति जैन की सफलता पर यूनिवर्सिटी द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा. दोनों छात्राओं की इस उपलब्धि पर कॉलेज के डीन डॉ. पी.एस. ठाकुर ने दोनों छात्राओं को बधाई देते हुए कहा है कि, ''बुंदेलखंड मेडिकल कालेज के एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख डॉ. सर्वेश जैन सहित विभाग की फैकल्टी ने स्टूडेंट्स को ऐसा माहौल दिया है कि यहां के छात्र छात्राएं शोध और अध्ययन में नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं. अपनी स्थापना के कुछ ही सालों में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ने प्रदेश ही नहीं देश और दुनिया में नाम कमा रहे है.''

हैदराबाद की वर्षा ने हासिल की चौथी रैंक (ETV Bharat)

विभाग में अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध

विभागाध्यक्ष डॉ. सर्वेश जैन ने कहा कि, ''एनेस्थीसिया विभाग की कार्य संस्कृति यहां अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ बेहतरीन वातावरण मुहैया कराती है. हमारे यहां की फैकल्टी के अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित शोध कार्यों के कारण बीएमसी सागर के एनेस्थीसिया विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर भी विशिष्ट पहचान बनी है.'' वहीं डॉ कीर्ति जैन और डॉ वर्षा ने अपनी सफलता का श्रेय विभाग के सकारात्मक वातावरण, थीसिस गाइड डॉ. शशिबाला चौधरी और डॉ. मोहम्मद इलियास के साथ ऑपरेशन थियेटर के उच्चस्तरीय कार्य-संस्कृति तथा सभी शिक्षकों को दिया.