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मेडिकल कॉलेज की बस ने बाइक सवार को कुचला, कई मीटर घसीटा, मौत के बाद चक्काजाम

सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार किसान को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रख किया प्रदर्शन.

SAGAR BUS ACCIDENT
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार किसान को कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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सागर: खुरई देहात थाना क्षेत्र के रजवांस रोड स्थित गोलनी गांव के पास बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक बाइक सवार को करीब 250 मीटर घसीटते हुए ले गया. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर खुरई-रजवांस रोड के गोलनी गांव में शव रखकर चक्काजाम लगा दिया. जाम की सूचना लगते ही प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची.

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, गोलनी गांव निवासी अरविंद (38) गेहूं की फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर की बात करने के लिए अपने गांव से 3 किमी दूर धनोरा गांव जा रहे थे. गांव से करीब 500 मीटर दूर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर की बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. इस दौरान बस चालक लापरवाही पूर्वक अरविंद को करीब 250 मीटर घसीटते हुए ले गया.

आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रख काटा बवाल (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने पीछा कर बस पकड़ी

ग्रामीणों ने बस का पीछा किया तभी खुरई का भूतेश्वर रेलवे फाटक बंद होने से बस को पकड़ लिया गया. गुस्साए लोग बस में तोड़फोड़ और उसे आग लगाने वाले थे लेकिन पहले ही पुलिस पहुंच गई और समझाइश देकर बस को थाने में सुरक्षित रखवा दिया गया. बस चालक बद्रीनारायण विश्वकर्मा को पुलिस ने पकड़ लिया है.

शव के साथ सड़क पर किया चक्काजाम

मृतक अरविंद अहिरवार के शव का पीएम होने के बाद परिजन शव को लेकर घटना स्थल गोलनी गांव के पास पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम लगा दिया. मृतक के चाचा इमरत अहिरवार ने बताया कि अरविंद के चार बच्चे हैं और वह ही परिवार को चलाता था. हम लोगों की प्रशासन से मांग है कि बस चालक पर कड़ी कार्रवाई की जाए. परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए. आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए. जमीन और मकान भी दिया जाए.

SAGAR MEDICAL COLLEGE BUS COLLISION
परिजन और ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

आश्वासन के बाद चक्काजाम खत्म

मृतक अरविंद अहिरवार की 12 साल की बेटी रवीना अहिरवार ने बताया, "हमसे छोटी पल्लवी, पलक और सबसे छोटा भाई देव है. मेरे पापा मजदूरी करके परिवार को चलाते थे. उनके जाने के बाद हमारा परिवार कौन चलाएगा." घटना की सूचना लगते ही तहसीलदार डॉ राकेश कुमार, खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह, शहरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा था. परिजनों ने विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार डॉ. राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा. इसके उपरांत तहसीलदार के आश्वासन के बाद चक्काजाम समाप्त किया गया.

खुरई तहसीलदार डॉ. राकेश कुमार ने बताया, "घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा था. परिजनों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया. मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद चक्काजाम समाप्त कराया गया."

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