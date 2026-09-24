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गर्भावस्था में हर 200 महिलाओं में से एक प्लेसेंटा प्रीविया से पीड़ित, खतरे में मां और बच्चे की जान

सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्लेसेंटा प्रीविया से पीड़िता महिला भर्ती, 200 महिलाओं में से एक महिला होती है पीड़ित. जानिए क्या है प्लेसेंटा प्रीविया. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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गर्भावस्था में हर 200 महिलाओं में से एक प्लेसेंटा प्रीविया से पीड़ित (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
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सागर: भारत में ये खबरें आम होती है कि गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान खून की कमी के कारण मौत हो गयी है. इसकी सबसे बड़ी वजह गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की शिकायत होती है. इसके साथ ही एक और स्थिति खून की कमी के कारण होती है, उसे प्लेंसेंटा प्रीविया कहते हैं. जिसमें डिलीवरी के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के मुंह पर आ जाती है और जब बच्चा नीचे की तरफ सरकता है, तो काफी ज्यादा रक्तस्त्राव के कारण दोनों की मौत की स्थिति बन जाती है.

हाल ही में बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में सामने आए ऐसे ही केस में डाॅक्टर्स ने महिला और शिशु की जान तो बचा ली, लेकिन जानकार कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की लगातार चेतावनी के बाद भी भारत में आज भी गर्भावस्था के 50 फीसदी से ज्यादा केस एनीमिया के कारण काफी क्रिटिकल हो जाते हैं.

प्लेसेंटा प्रीविया से पीड़ित थी गर्भवती महिला

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में सागर के मछरयाई इलाके की एक महिला तीसरी बार गर्भवती होने के बाद डिलीवरी के लिए रेफर की गयी थी. ये महिला प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति से पीड़ित थी. प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्लेसेंटा महिला के गर्भाशय के मुंह पर स्थापित हो जाता है और जब बच्चा प्रसूति का समय नजदीक आने पर नीचे की तरफ सरकना शुरू करता है, तो गर्भवती महिला को काफी मात्रा में रक्तस्त्राव होता है और महिला के साथ-साथ गर्भस्थ शिशु की जान पर बन आती है.

हैड एनेस्थीसिया ने दी जानकारी (ETV Bharat)

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में इसी स्थिति में डिलीवरी के लिए पहुंची महिला पहले भी एनीमिया के कारण भर्ती हो चुकी थी. ऐसी स्थिति में डाॅक्टर्स ने ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटर से बनने वाले पीआरबीसी दिए थे. इस बार फिर उसे रक्तस्त्राव की शिकायत के साथ बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया. जिसका महिला रोग एवं प्रसूति विभाग में ऑपरेशन किया गया.

ऑपरेशन के बाद भी मरीज की स्थिति गंभीर थी, जिस वजह से डॉ सर्वेश जैन के मार्गदर्शन में एनेस्थीसिया आईसीयू में भर्ती किया गया. वेंटीलेटर पर रहते हुए मरीज को फिर से पीआरबीसी (केवल लाल रक्त कणिकाएं) दी गयी. अब मरीज वेंटीलेटर से हटकर सामान्य तरीके से सांस ले रही है. कंसल्टेंट इंचार्ज डॉ अजय सिंह और पीजी विद्यार्थी डा रजत ने गंभीर मरीज को मैनेज किया.

गर्भवती महिला के खान-पान का ध्यान रखना जरूरी

डाॅ सर्वेश जैन कहते हैं कि "भारत में गर्भावस्था के दौरान ये स्थिति काफी ज्यादा बनती है. भारत में गर्भवती महिलाओं के 50 प्रतिशत मामलों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की शिकायत होती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की लगातार चेतावनी और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बाद भी स्थिति गंभीर बनी हुई है. रक्त अल्पता का बड़ा कारण बार-बार प्रेग्नेंसी होना भी है. ऐसे में गर्भावस्था के दौरान शुरू से महिला के खान-पान और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. जिसके बारे में अक्सर लापरवाही की शिकायतें सामने आती है."

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