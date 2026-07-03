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बीएमसी की रेसिडेंट डॉक्टर से बीजेपी नेता ने किया बैड टच, डाॅक्टर और नर्स हड़ताल पर

सागर में बीएमसी की रेसिडेंट डॉक्टर से मरीज ने किया बैड टच, गोली मारने की दी धमकी, डाॅक्टर और नर्स ने शुरू की हड़ताल.

SAGAR DOCTORS PROTEST
महिला डॉक्टर से मरीज ने किया बैड टच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
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सागर: बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में शुक्रवार सुबह से डॉक्टर और नर्स ने काम बंद कर दिया है. डॉक्टर और नर्स का आरोप है कि रात में बीजेपी नेता अस्पताल पहुंचे थे और यहां उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद रेसिडेंट डाॅक्टर और नर्स के साथ अभद्रता की. उनका आरोप है कि महिला डॉक्टर और नर्स के साथ बैड टच किया और जब इसका विरोध किया गया, तो गोली मारने की धमकी दी गई. इस घटना के बाद सुबह जैसे ही नई शिफ्ट शुरू हुई, तो तमाम डॉक्टर और नर्स ने इकट्ठा होकर कामकाज बंद कर दिया. वहीं, डॉक्टर और मेडिकल स्टाॅफ की सुरक्षा को लेकर मेडिकल काॅलेज के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ.

रेसिडेंट डाॅक्टर को गोली मारने की दी धमकी

ये घटना बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज की रात करीब 1 बजे कैजुएलटी वार्ड की है. यहां ड्यूटी पर मौजूद रेसिडेंट डाॅक्टर को मरीज ने बैड टच किया. जब डाॅक्टर ने इसका विरोध किया, तो मरीज के कुछ साथी नशे की हालत में पहुंचे और उन्होंने भी डॉक्टर और मौजूद मेडिकल स्टाॅफ से अभद्रता की और गोली मारने की धमकी दी.

बीएमसी की रेसिडेंट डॉक्टर से मरीज ने की अभद्रता (ETV Bharat)

कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर बंद किया काम

इस घटना की जानकारी ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को दी गयी और फिर पुलिस को सूचना दी गयी. डॉक्टर और नर्सों का आरोप है कि इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके चलते बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के डॉक्टर और नर्स ने सुबह से काम बंद कर दिया. वे आरोपियों पर की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े डाक्टर और नर्स

शुक्रवार सुबह से बीएमसी के सभी डाक्टर्स और नर्स ने इकट्ठा होकर काम बंद कर दिया. रेसिंडेट चिकित्सक डाॅ. मोनालिसा का कहना है कि "ऐसे असुरक्षित माहौल में हम काम नहीं कर सकते हैं. जब सिक्योरिटी और पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो हम लोग क्यों मरीजों का इलाज और देखभाल करें."

कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी

आंदोलन में शामिल रेसिडेंट डाॅक्टर डाॅ. व्योमकेश ने कहा, "तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए." उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेश भर के मेडिकल काॅलेज के रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे और फिर इसकी जिम्मेदारी विभाग और प्रशासन की होगी.

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