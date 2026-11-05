BMC में होगी बड़ी से बड़ी सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से बदलेगी तस्वीर
सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बहुत जल्द होंगी बड़ी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में बदले जाएंगे 9 ऑपरेशन थियेटर. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:38 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:48 PM IST
सागर: सागर संभाग के इकलौते मेडिकल काॅलेज बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में क्रिटिकल यूनिट का निर्माण हो रहा है. जहां पर 9 ऑपरेशन थियेटर बनाए जा रहे हैं. इन ऑपरेशन थियेटर को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में बदले जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. जिसकी सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है. राशि मिलने के बाद क्रिटिकल यूनिट के सभी ऑपरेशन थियेटर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में तब्दील किए जाएंगे. जहां पर सुपर स्पेशलिटी से जुड़े तमाम तरह के ऑपरेशन हो सकेंगे.
क्रिटिकल यूनिट में बनेंगे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर
बीएमसी डीन डॉ पीएस ठाकुर बताते हैं कि "एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) से हमें 16 करोड़ 53 लाख रुपए का फंड मिला है. जिससे हम क्रिटिकल यूनिट का निर्माण कर रहे हैं. क्रिटिकल यूनिट में हमारे यहां पर 9 ऑपरेशन थियेटर बन रहे हैं, तो वहां पर 20 बेड का आईसीयू और कुल मिलाकर 50 बेड रहेंगे. यह ऑपरेशन थियेटर का पूरा अलग से सिस्टम है. अभी उसमें सामान्य ऑपरेशन थियेरटर बन रहे हैं.
इसमें हमें हाउसिंग बोर्ड ने 15 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव दिया है. जिसमें हम ऑपरेशन थियेटर को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में बदल सकेंगे. यहां पर इस तरह के ऑपरेशन थियेटर बनने का फायदा ये होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहां पर हो सकेंगे, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिर्फ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं. हमने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और जैसे ही हमें राशि मिलेगी, तो हम क्रिटिकल यूनिट के ऑपरेशन थियेटर को माड्युलर ऑपरेशन थियेटर में बदलेंगे.
इससे ये फायदा होगा कि इमरजेंसी वाले ऑपरेशन बीएमसी के सेकंड फ्लोर के ऑपरेशन थियेटर में होंगे. जो थर्ड फ्लोर में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाएंगे, जहां पर अंग प्रत्यारोपण भी हो सकेगा. इसका फायदा पूरे बुंदेलखंड को होगा और यहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी हो सकेगी, जो अभी तक नहीं होती है."
क्या होता है मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर
यह माडर्न और Pre-Fabricated ऑपरेशन थियेटर होता है, जिसमें संक्रमण का खतरा कम होता है. इसमें हवा को शुद्ध करने का सिस्टम होता है. धूल, कीटाणु और सूक्ष्मजीवों को हटाने उच्च गुणवत्ता के HEPA फिल्टर का उपयोग होता है. थियेटर की दीवारें, छत और तिरछे पैनल एंटी-बैक्टीरियल और बिना जोड़ वाली सामग्री से बने होते हैं. जिन पर धूल या बैक्टीरिया नहीं जम पाते है. सर्जिकल कंट्रोल पैनल से डिजिटल तरीके से तापमान,आद्रता, मेडिकल गैस सिस्टम और लाइटिंग को नियंत्रित किया जाता है. सर्जिकल एलईडी लाइट, गैस पाइप लाइन के साथ ऑपरेशन के लिए जरूरी कई उन्नत उपकरण लगे होते हैं.
यहां हो सकेंगे सुपरस्पेशलिटी वाले ऑपरेशन
बीएमसी डीन डॉ पीएस ठाकुर कहते हैं कि "हम जब क्रिटिकल यूनिट के ऑपरेशन थियेटर को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में बदल देंगे, तब यहीं बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में वो ऑपरेशन हो सकेंगे, जिसके लिए हमारे यहां के लोगों को बाहर जाना पड़ता है. जितने भी सुपरस्पेशलिटी वाले ऑपरेशन हैं, जैसे सिर की चोट, ट्यूमर से जुड़े ऑपरेशन हो सकेंगे. ब्रेन ट्यूमर और स्पाइन ट्यूमर के ऑपरेशन यहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी न्यूरो सर्जन भी मिलने वाले हैं.
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अभी सागर में इस तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट और सर्जरी की सुविधा नहीं है. हम जब ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लेंगे, तो बुंदेलखंड को बहुत बड़ा फायदा होगा. जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन ट्यूमर, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांटसर्जिकल ऑन्कोलॉजी के साथ-साथ प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो सकेंगी. अभी तक बुंदेलखंड में ये सुविधा नहीं है. इस सुविधा के मिलने के बाद इन ऑपरेशन के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा."