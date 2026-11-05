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BMC में होगी बड़ी से बड़ी सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से बदलेगी तस्वीर

BMC में होगी बड़ी से बड़ी सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट ( ETV Bharat )

सागर: सागर संभाग के इकलौते मेडिकल काॅलेज बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में क्रिटिकल यूनिट का निर्माण हो रहा है. जहां पर 9 ऑपरेशन थियेटर बनाए जा रहे हैं. इन ऑपरेशन थियेटर को मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में बदले जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. जिसकी सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है. राशि मिलने के बाद क्रिटिकल यूनिट के सभी ऑपरेशन थियेटर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में तब्दील किए जाएंगे. जहां पर सुपर स्पेशलिटी से जुड़े तमाम तरह के ऑपरेशन हो सकेंगे.

क्रिटिकल यूनिट में बनेंगे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर