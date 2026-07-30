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बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हाई रिस्क सर्जरी, 70 साल की महिला के पेट से निकाली 1 किलो की गांठ

सागर: बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने हाई रिस्क सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. विभाग के विशेषज्ञ डाॅक्टरों की टीम ने 70 साल की महिला के पेट से लगभग 1 किलोग्राम वजन और 15×20 सेंटीमीटर आकार की विशाल एडनेक्सल (ओवेरियन) सिस्ट को सुरक्षित रूप से निकालकर मरीज को नया जीवन दिया है.

सागर के बड़ा बाजार इलाके की रहने वाली 70 साल की मुन्नी बाई को लंबे समय से पेट दर्द और सूजन की शिकायत थी. जांच के दौरान उनके पेट एवं श्रोणि (एब्डोमिनोपेल्विक) क्षेत्र में एक बड़ी गांठ पाई गई. अल्ट्रासाउंड और सीईसीटी जांच के बाद एडनेक्सल सिस्ट के रूप में चिन्हित किया गया. मरीज पिछले 4 सालों से क्रॉनिक डायरिया की समस्या से भी पीड़ित थीं, ऐसे में सर्जरी ही एकमात्र उपाय था लेकिन यह ऑपरेशन एक जोखिम भरा फैसला था.

सफलतापूर्वक की गई जटिल और हाई रिस्क सर्जरी

सर्जरी से पहले प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा जांच और मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया गया. सभी आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षणों और हाई रिस्क सर्जरी के लिए मरीज को ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया. 18 जुलाई 2026 को प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की हैड डॉ. शीला जैन, असि. प्रोफेसर डॉ. प्रियंका पटेल, डॉ. सिफ्टी बंगा और पीजी स्टूडेंट डॉ. रिशु सुजोरिया, नर्स श्रीमती राखी गौतम और आकांक्षा वर्मा के सहयोग से एक्सप्लोरेटरी लैपरोटॉमी कर दाहिनी ओर स्थित लगभग 15×20 सेंटीमीटर आकार की सिस्ट को सफलतापूर्वक निकाला गया.

महिला को मिली अस्पताल से छुट्टी

हाई रिस्क सर्जरी को सफल बनाने में एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. सर्वेश जैन एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा. उन्होंने बताया कि "ऑपरेशन के बाद मरीज की रिकवरी पूरी तरह सामान्य रही. इलाज के बाद उन्हें स्वस्थ हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. हाल ही में हुए फॉलो-अप परीक्षण में मरीज पूरी तरह स्वस्थ, दर्दमुक्त और स्थिर पाई गईं. यह सफलता यह दर्शाती है कि अब क्षेत्रीय स्तर पर भी जटिल और हाई रिस्क सर्जरी सफलतापूर्वक की जा रही हैं."