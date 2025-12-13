ETV Bharat / state

BMC में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की सौगात, न्यूरो सर्जरी के साथ ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी की सुविधा

सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मरीजों को जल्द मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की मिली मंजूरी.

SAGAR BMC SUPER SPECIALTY FACILITY
BMC में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की सौगात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 10:31 PM IST

सागर: बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में लंबे इंतजार के बाद सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है. मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सागर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को सागर दौरे पर पहुंचे. उन्होंने जानकारी दी कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की शुरुआत करते हुए सबसे पहले न्यूरो सर्जरी के लिए 3 पद स्वीकृत किए गए हैं.

इसके बाद यहां पर ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार अपने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने जा रही है. मेडिकल कॉलेज में अंग प्रत्यारोपण की भी सुविधा जल्दी शुरू कर दी जाएगी.

'न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की मंजूरी'

सागर दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि "मुझे खुशखबरी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अभी तक सुपर स्पेशलिटी का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था लेकिन अब न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की मंजूरी लेकर आपके बीच आया हूं. अब यहां न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर होंगे और बाद में सुपर स्पेशलिटी कि यहां पर फैकल्टी मिलेगी और कोर्सेज शुरू किए जाएंगे."

न्यूरो सर्जरी के साथ ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी की सुविधा (ETV Bharat)

'ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी की शुरुआत'

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि "सीएम केयर योजना के अंतर्गत यहां पर कैंसर के इलाज के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. 50 करोड़ की पेट स्कैन और लीनियर एक्सीलेटर मशीन की खरीदी के आदेश दिए जा चुके हैं. मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर के मरीजों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी और उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. मेडिकल कॉलेज में 250 सीट बढ़ाने के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य चल रहा है. हमारी कोशिश है कि प्रदेश की जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएं. सीएम केयर योजना के तहत हर मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग खोलने जा रहे हैं."

DEPUTY CM RAJENDRA SHUKLA
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की मिली मंजूरी (ETV Bharat)

'अंग प्रत्यारोपण की सुविधा जल्द'

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि "हम अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं की तरफ जाने की भी तैयारी कर रहे हैं. यदि कोई अंगदाता अंगों का दान करना चाहता है, तो अब उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा. हमारे प्रदेश के जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं. अंग प्रत्यारोपण करने वाले ब्रेन डेड व्यक्ति के परिजन अगर सहमति देते हैं, तब उनके अंग प्रत्यारोपण किया जाएगा और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. इसके अलावा परिजनों को 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा.

