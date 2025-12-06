ETV Bharat / state

राजकीय खेल मलखंभ में बुंदेलखंड का दबदबा, खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर रहीं रोशन

हाल ही में उज्जैन में राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता में रुचि पाल नामक लड़की ने पहला स्थान हासिल किया था. सागर के संभागीय खेल परिसर में मलखंभ का प्रशिक्षण भी दिया जाता है. यहां कई छोटे-छोटे बच्चे कड़ी मेहनत करके मलखंब प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं.

सागर: मध्य प्रदेश सरकार ने विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए मलखंभ खेल को राजकीय खेल घोषित किया है. जिसके बाद इस खेल में ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाएं जमकर अपना नाम रोशन कर रही हैं. खासकर बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों के लड़के और लड़कियां अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन मेहनत से देशभर में बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रहे हैं.

उज्जैन में 24 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक 69वीं राष्ट्रीय शालेय मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की गई. इसमें शाहगढ़ विकासखंड की रुचि पाल पिता बालकिशन पाल ने प्रदेश की टीम से खेलते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया. रुचि पाल ने अभिनव विद्यामंदिर शाहगढ़ में संचालित मां दुर्गा शक्ति व्यायाम शाला के छोटे से ग्राउंड में कई सालों तक मलखंभ पर नियमित अभ्यास किया.

मलखंभ एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित भल्ला के निर्देशन में पूजा पाल ने दिन-रात अभ्यास करके देशभर में प्रथम स्थान हासिल कर अपना और मां दुर्गा शक्ति व्यायाम शाला शाहगढ़ का नाम ऊंचा किया है.

मध्य प्रदेश में मलखंभ को राजकीय खेल का है दर्जा (ETV Bharat)

राजकीय खेल बनाए जाने से बदली तस्वीर

संभागीय खेल परिसर में मलखंभ के कोच श्यामलाल पाल का कहना है कि "मध्य प्रदेश में जब से मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया है. कोई भी खेल जब शासन के संरक्षण में आ जाता है, तो खिलाड़ियों को कई तरह की मदद मिलती है. हम लोग स्कूलों में दौरा करते हैं, हमारा खेल एवं युवक कल्याण विभाग गर्मी में प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं. संसाधनों की कमी नहीं हुआ करती है.

खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर रहीं रोशन (ETV Bharat)

पहले जब हम अभ्यास करते थे, तो हमारे पास गद्दे नहीं हुआ करते थे, मलखंभ की सामग्री नहीं हुआ करती थी. अब हमें सारी चीजें मिलती है, छोटे मलखंभ से लेकर हम हर आयु वर्ग के अलग-अलग मलखंभ मिलते हैं. चाहे वो हैंगिंग मलखंभ हो, रोप मलखंभ हो या फिक्स मलखंभ हो. जब संसाधन होते हैं, तो बच्चों को अच्छे से सिखा पाते हैं. हमारे पास 8 साल से 18 साल तक के बच्चे अभ्यास करते हैं. जिसमें स्कूल लेवल और काॅलेज लेवल के बच्चे होते हैं."

मलखंभ खेलने वालों का भविष्य उज्जवल

श्यामलाल पाल आगे बताते हैं कि "जिस तरह अन्य खेलों में स्पोर्ट्स कोटा होता है, मलखंभ जबसे राजकीय खेल घोषित किया गया है. हमारे इन खेलों में बच्चे जब भाग लेते हैं और सहभागिता करते हैं. तो अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड मिलता है. विक्रम अवार्ड में नौकरी का नियुक्ति पत्र साथ में दिया जाता है.

अमूमन उज्जैन में ये खेल ज्यादा खेला जाता है. वहां पर हमारे 5-6 ऐसे खिलाडी हैं, जिन्हें नौकरी मिली है. खेलो इंडिया में पदक जीतते हैं, तो दूसरे खेलों की तरह इसमें भी पदक के साथ पैसा भी मिलता है. इसलिए अब इन खेलों में बच्चे जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं."

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र मोहित कुशवाहा बताते हैं कि "मैं मलखंभ से जुड़ने के बाद जिला, संभाग और राज्य स्तर की मलखंभ प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुका हूं. हाल ही में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सागर संभाग दूसरे नंबर पर आया था. मैं मलखंभ में राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करना चाहता हूं." खिलाड़ी जयकांत प्रजापति बताते हैं कि "मैं जिला, संभाग और राज्य स्तर पर खेल चुका हूं. राज्य स्तर पर मेरी तीसरी पोजीशन है. मैं चाहता हूं कि राज्य स्तर में पदक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतें."