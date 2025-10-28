ETV Bharat / state

बुंदेलखंड में किसान मिट्टी से करते थे अनाज का भंडारण, संग्रहालय में आज भी मौजूद हैं वो बर्तन

पहले के समय में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होते थे मिट्टी के बर्तन. सांस्कृति संग्रहालय में आज भी रखे गए हैं सुरक्षित.

GRAIN STORAGE OLD METHOD
अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होते थे मिट्टी के बर्तन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:46 PM IST

3 Min Read
सागर: आज के दौर में अनाज भंडारण की तकनीक बहुत विकसित हो गई है. भंडारण के लिए बड़े-बड़े गोदाम और साइलो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब वैज्ञानिक तकनीक इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी तब बुंदेलखंड का किसान मिट्टी, कागज जैसी वस्तुओं का उपयोग करके अन्न भंडारण का काम करता था. बुंदेलखंड का किसान कई क्विंटल अनाज रखने के लिए खोड़िया, बंडा, कुठिया और कनारी बनाता था. जिसमें देशी तरीके से अनाज रखा जाता था और नीम, सागौन जैसे पत्तों की मदद से अनाज को सड़ने और घुन लगने जैसी समस्याओं से बचाया जाता था.

बुंदेलखंड में संग्रहण की पुरानी तकनीक

सागर में सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय स्थित है, जहां पर पहले के समय में अनाज और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के प्राचीन पात्रों को रखा गया है. संग्रहालय के संस्थापक पं. दामोदर अग्निहोत्री बताते हैं कि "बुंदेलखंड में खाद्यान्न और भोजन को रखने के लिए पहले कई तरह के तरीके आजमाए जाते थे. इस तरह से कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिनमें अनाज सालों तक सुरक्षित रहता था.

बुंदेलखंड में संग्रहण की पुरानी तकनीक (ETV Bharat)

खास बात यह है कि बुंदेलखंड के लोग इन्हें अपने हाथों से अपने घर पर ही तैयार करते थे, ये बाजार में नहीं मिलते थे. भंडारण के लिए तैयार किए जाने वाले खोड़िया, कुठिया और बंडा किसी बड़े आंगन या दहलाननुमा स्थान पर बनाए जाते थे, क्योंकि इनका आकार किसी कमरे के जितना या उससे भी बड़ा होता था."

इन मिट्टी के बर्तनों में अनाज कैसे रखा जाता था सुरक्षित

खोड़िया- बुंदेलखंड में पहले खोडिया में अनाज रखा जाता था. किसी बड़े आंगन में बड़ा गड्ढा खोदा जाता था. उसमें अनाज को सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्ती, सागौन के पत्ते और भूसा डालकर अनाज को संरक्षित किया जाता था, जो बरसात में भी खराब नहीं होता था.

ANCIENT TIMES GRAIN STORE CLAY POTS
मटेल्ली में भोजन रखा जाता था सुरक्षित (ETV Bharat)

कुठिया- अनाज के संग्रहण के लिए कुठिया बनाई जाती थी. कुठिया में 2 से 5 क्विंटल तक अनाज रखा जा सकता था. कुठिया में अनाज निकालने के लिए नल की टोंटी की तरह एक छेद भी बनाया जाता था, जिसे ऊनो कहते थे. जिसमें से जरूरत के अनुसार अनाज निकाला जाता था और फिर इसको आसानी से बंद कर दिया जाता था.

छोटे स्तर पर कैसे होता था संग्रहण?

बड़े संग्रहण के अलावा छोटे स्तर पर संग्रहण के लिए कनारी और दूसरी चींजे बनाई जाती थीं, जो घर में किसी कोने या रसोईघर में रखी जा सकती थी.

HOW GRAIN STORED ANCIENT TIMES
बुंदेलखंड में संग्रहण की पुरानी तकनीक (ETV Bharat)

कनारी- दामोदर अग्निहोत्री बताते हैं कि "कनारी पक्की मिट्टी से बनाई जाती थी. ये करीब 100 से 150 साल पुरानी है. इसकी खोज के लिए हम एक गांव गए थे, तो वहां पर खंडहर में पड़ी हुई मिली थी. इस तरह के बर्तन मिट्टी और सफेद मिट्टी (छुई) में कागज की लुगदी मिलाकर तैयार किए जाते थे."

BUNDELKHAND GRAIN STORAGE METHOD
मिट्टी में कागज की लुगदी मिलाकर तैयार की जाती थी कनारी (ETV Bharat)

मटेल्ली- इसके अलावा पिसा हुआ अन्न या ऐसा भोजन जो बाद में भी खाया जा सकता था. उसको संग्रहित करने के लिए भी बर्तन बनाए जाते थे. भोजन संग्रहण के लिए छोटे-छोटे बर्तन मट्टेली बनाई जाती थी. इसमें रोटी वगैरह और ऐसा खाना रखा जाता था जिसका बाद में उपयोग किया जाता है. इसके अलावा भोजन परोसने के लिए भी मिट्टी से ही सजावटी बर्तन तैयार किये जाते थे. नमक, मिर्च के अलावा मीठा परोसने के लिए इनका उपयोग किया जाता था.

