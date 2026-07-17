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झिरिया का पानी बना घी, नर्मदा जल से प्रसाद, बुंदेलखंड की प्राचीन जगन्नाथ रथयात्रा का अनोखा इतिहास

बुंदेलखंड की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथयात्रा, 258 साल पुरानी रथयात्रा में शुद्ध घी और नर्मदा जल से बनता है प्रसाद, रथ खीचने दूर-दूर से आते भक्त. कपिल तिवारी की रिपोर्ट

BUNDELKHAND JAGANNATH RATH YATRA
बुंदेलखंड की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथयात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:25 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 12:33 PM IST

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सागर: वैसे तो जगन्नाथ रथयात्रा पूरे देश में धूमधाम से मनायी जाती है. लेकिन कुछ अंचल ऐसे हैं, जहां इन रथयात्रा का ऐतिहासिक स्वरूप और परंपरा लोगों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र है. इसी तरह सागर के गढ़ाकोटा में पिछले 258 सालों से चली आ रही जगन्नाथ रथयात्रा की परंपरा काफी पुरानी है और पूरे बुंदेलखंड में इसका अपना महत्व है.

हर साल ये रथयात्रा सिद्ध क्षेत्र पटेरिया के जगदीश स्वामी मंदिर से शुरू होती है. इस यात्रा में रथ खींचने के लिए दूर-दूर से साधु संत पहुंचते हैं. पूरे बुंदेलखंड और आसपास के जिलों से भारी संख्या में श्रृद्धालु रथयात्रा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. रथयात्रा का स्वागत बुंदेली परंपराओं के अनुसार किया जाता है. रथयात्रा में बंटने वाला प्रसाद पटेरिया जी में बनी झिरिया के पानी को नर्मदा जल मानकर शुद्ध घी से तैयार किया जाता है.

बुंदेलखंड की प्राचीन जगन्नाथ रथयात्रा का अनोखा इतिहास (ETV Bharat)

258 साल पहले शुरू हुई रथयात्रा की परंपरा
बुंदेलखंड अंचल की प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथयात्रा गुरुवार को नगर गढ़ाकोटा में धूमधाम से निकली. बुंदेलखंड की एक मात्र और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रथयात्रा का शुभारंभ 258 साल पहले हुए था. महामंडलेश्वर हरिदास महाराज ने बताया कि, ''रथयात्रा की शुरुआत स्वामी जानकी दास महाराज ने की थी. उन्हें स्वामी राम किशनदास महाराज के बाद पटेरिया जगदीश मंदिर की गद्दी सौंपी गई थी.

परंपरा अनुसार रथयात्रा 22 फीट ऊंचे तीन अलग-अलग रथों पर निकाली जाती है. जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी, भैया बलराम और बहन सुभद्रा सवार होते हैं. ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इस बार भी 258 वीं रथयात्रा बैंडबाजे,अखाड़े, झांज की ध्वनि के बीच सिद्ध क्षेत्र जगदीश स्वामी मंदिर पटेरिया से शुरू हुई.''

पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने दी आयोजन को भव्यता
वैसे तो गढ़ाकोटा की रथयात्रा सालों से प्रसिद्ध है. लेकिन रेहली विधायक और गढ़ाकोटा के मूल निवासी गोपाल भार्गव ने इस रथयात्रा को भव्य स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभायी है. ऐतिहासिक रथ यात्रा के लिए हफ्तों पहले से गढाकोटा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है. जगदीश मंदिर व्यवस्थापक पं. मनोज तिवारी ने बताया कि, ''रथों को खींचने के लिए हजारों भक्तों के अलावा साधु-संतों दूर दूर से आए है. परंपरा अनुसार रथ खींचते समय जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ के जयघोष लगाए जाते हैं.''

JAGANNATH PRASAD NARMADA WATER
शुद्ध घी और नर्मदा जल से बनता है प्रसाद (ETV Bharat)

परंपरा अनुसार शुरू होती है रथयात्रा
रथयात्रा के दिन जगन्नाथ मंदिर के महंत हरिदास के साथ साधु-संतों और स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भगवान जगन्नाथ स्वामी के विग्रह स्वरूप को रथों पर विराजमान कर यात्रा का शुभारंभ करते हैं ओर जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ.... जय जगदीश जय जगदीश के जयघोष के साथ रथ यात्रा शुरू होती है. सिद्ध क्षेत्र पटेरिया मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर गढाकोटा के प्रमुख मार्गों से होती हुई बाजार स्थित मालगुजार परिवार के जनकपुरी मंदिर पहुंचती है. जहां बुंदेली परंपरा के अनुसार, मिर्चवानी से भगवान का स्वागत होता है. रथयात्रा की अगवानी के लिए बाजार में गाजे-बाजे के साथ मालगुजार परिवार एवं समस्त जनकपुरवासी आते हैं.

BUNDELKHAND JAGANNATH RATH YATRA
रथ खीचने दूर-दूर से आते हैं भक्त (ETV Bharat)

रथयात्रा से जुड़ी किवदंतिया
गढ़ाकोटा की जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़ी कई किवदंतिया हैं. कहा जाता है कि एक बार रथयात्रा के दौरान भीड़ में एक बालिका की मौत हो गयी थी. तब पुलिस ने हत्या के आरोप में महंत को गिरफ्तार कर लिया. महंत ने पुलिस से बालिका को रथ के सामने रखने को कहा और उन्होंने भगवान जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना की और बालिका जिंदा हो गई थी. भगवान जगन्नाथ स्वामी के चमत्कार को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने स्वयं एक रथ का निर्माण कराया था.

रथयात्रा के प्रसाद से जुड़ी नर्मदा जल की मान्यता
मान्यता है कि, रथयात्रा में वितरित किए जाना वाला प्रसाद नर्मदा जल और शुद्ध घी से तैयार होता था. एक बार महंत बीमार हो गए और वे नर्मदा तक जल लेने नहीं जा सके. नर्मदा मैया ने उनसे कहा कि मैं स्वयं आ रही हूं, तुम रोज स्नान करना. नर्मदा मैया की पहचान के लिए महत अपना कमंडल और चमीटा वहीं छोड़ आए, जो पटेरिया सिद्ध धाम के सिद्ध बाबा के पास बनी लोंग झिरिया में मिला. एक बार रथयात्रा के समय प्रसाद बनाने के लिए रात्रि में घी कम पड़ गया. महंत ने इसी लोंग झिरिया के जल को प्रसाद बनाने के लिए मालपुओं में डलवा दिया. जो शुद्ध घी में बदल गया और दूसरे दिन जितना जल शुद्ध घी में बदला, उतना ही शुद्ध घी वापस जल में समाहित किया गया.''

Last Updated : July 17, 2026 at 12:33 PM IST

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