अंग्रेजों के जमाने का स्कूल, मिठाई-इनाम से लुभाकर पढ़ने बुलाते थे बच्चों को, मनाएगा 200वां जन्मदिन
अंग्रेज अफसर ने 1827 में 9 जगहों पर शुरू किया था स्कूल, 200 साल के गौरवशाली इतिहास का मनाएगा जश्न. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:16 PM IST
सागर: एक्सीलेंस स्कूल अपनी स्थापना के 200 साल पूरे करने जा रहा है. जनवरी 2027 में द्वि शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी चल रही है. जिसमें मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव को आमंत्रित किया जाएगा. स्कूल की शुरूआत एक अंग्रेज अधिकारी ने शहर के अलग-अलग 9 जगहों पर की और रविवार को स्कूल एक ही जगह लगता था. जहां बच्चे हफ्ते भर की पढ़ाई का लेखा जोखा पेश करते थे. बच्चों को आकर्षित करने मिठाई और नगर पुरस्कार दिया जाता था.
इसके पहले सिर्फ परंपरागत पढ़ाई होती थी, जिसमें लिखना पढ़ना, हिसाब-किताब और धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा दी जाती थी. लेकिन अंग्रेजों ने विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गणित, ग्लोब और नक्शों की शिक्षा के साथ अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया. उस दौर में जो शिक्षा का महत्व समझ गए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा. धर्मांतरण जैसे मुद्दे भी उठे, लेकिन स्कूल चल पढ़ा, जो आज सागर के एक्सीलेंस स्कूल के तौर पर जाना जाता है. खास बात ये है कि दो सौ साल पूरे होने पर स्कूल का नाम अब स्कूल के ही पूर्व छात्र शहीद प्रदीप लारिया के नाम से जाना जाएगा.
क्या है एक्सीलेंस स्कूल का इतिहास
स्कूल के दौ साल के इतिहास पर गौर करें, तो इसके कई नाम रखे और बदले गए. कभी गवर्नमेंट स्कूल के नाम से जाने जाने वाले स्कूल का इतिहास अंग्रेज अफसर से जुड़ा हुआ है. स्कॉटलैंड के लस्वेड में जन्मे जेम्स पैटन की नियुक्ति सन 1826 में सागर में Assistant to the Agent to the Governor General पद पर हुई. उस समय सागर में परंपरागत पाठशालाएं चलती थी. जहां बच्चों को लेखन-वाचन, हिसाब-किताब के अलावा धार्मिक ग्रंथ पढ़ाया जाते थे.
स्कूल के प्राचार्य सुधीर तिवारी बताते हैं कि, ''स्कूल की स्थापना की शुरूआत तब हुई, जब कैप्टन पैटन ने शहर में चलने वाली परंपरागत पाठशालाओं से संपर्क किया और कुछ शिक्षकों के साथ नौ जगहों पर बच्चों को नए तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया. स्कूल के साथ किताबें, स्लेटें और कागज सबकुछ मुफ्त था. बच्चों को आकर्षित करने मिठाई और नगद पुरस्कार की व्यवस्था थी.
कुछ समय बाद नौ जगहों पर पढ़ने वाले बच्चे हर रविवार को रिंगे वाड़े में मिलने लगे. जहां प्राकृतिक इतिहास (विज्ञान), भूगोल, खगोलशास्त्र, इतिहास, जीवनियां, गणित के साथ ग्लोब और नक्शों को पढाया जाता था. साथ में अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी. कई परिवार महत्व को समझते हुए बच्चों को इस स्कूल में भेजने लगे. रविवार को रिंगे वाड़े में नौ जगहों पर चल रही कक्षाओं में हर जगह से दस-बारह बच्चे कैप्टन पैटन को अपना लिखा पाठ दिखाते और कैप्टन पैटन के सवालों का जवाब देते.''
स्कूल में पढ़ी कई नामी हस्तियां
अपनी स्थापना के 200 साल पूरे कर रहे स्कूल से निकली प्रतिभाएं ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर के देशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. इन मशहूर हस्तियों में सबसे पहला नाम सागर में आजादी के पहले अपनी जमा पूंजी से यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले डाॅ. सर हरीसिंह गौर को जाता है. इसके अलावा कई विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस, मशहूर इंजीनियर, डाॅक्टर, सेना और पुलिस के उच्च अधिकारियों के अलावा कई पदों पर पदस्थ लोग मिल जाएंगे. फिलहाल स्कूल में प्राचार्य पद पर सेवाएं दे रहे सुधीर तिवारी खुद इसी स्कूल के छात्र हैं और फिर यहां शिक्षक बने और अब प्रिसिंपल भी बने हैं.
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शहीद प्रदीप कुमार लारिया के नाम पर स्कूल का नामकरण
वैसे तो एक्सीलेंस स्कूल के 200 साल के सफर में इस स्कूल के कई नाम रखे गए और बदले गए. अब 200 साल पूरे होने पर भी इस स्कूल के नाम में बदलाव हो गया है. स्कूल का नाम स्कूल के पूर्व छात्र शहीद सैनिक प्रदीप कुमार लारिया के नाम पर किया गया है. 11 अगस्त 2002 को सीआरपीएफ की 34 बटालियन की टुकड़ी ने रायगढ़ जिले के गुनुपुर थाना के गांव गोथाल पड़ार में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के सदस्य थे.
सीआरपीएफ टुकड़ी ने करीब 25 किमी का रास्ता तय कर लक्ष्य के नजदीक पहुंची. तभी नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट और ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ हमला कर दिया. जिसमें 6 जवानों की मौत हुई थी और उनमें प्रदीप लारिया का नाम भी शामिल था. विधायक शैलेंद्र जैन के प्रयासों से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का नाम अमर शहीद प्रदीप कुमार लारिया के नाम पर किया गया है.
जनवरी 2022 में मनाया जाएगा द्वि शताब्दी वर्ष
स्कूल के 200 साल पूरे होने पर भव्य एवं यादगार बनाने के लिए आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया जाएगा. जनवरी माह में ये आयोजन एक्सीलेंस स्कूल परिसर में ही होगा. आयोजन के प्रचार-प्रसार के लिए अक्टूबर माह में साइकिल रैली आयोजित की जाएगी. आयोजन की तैयारियों के लिए विद्यालय के लगभग 2500 पूर्व छात्र जुड़ चुके हैं. मुख्य कार्यक्रम में लगभग 3 से 4 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है.