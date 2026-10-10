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अंग्रेजों के जमाने का स्कूल, मिठाई-इनाम से लुभाकर पढ़ने बुलाते थे बच्चों को, मनाएगा 200वां जन्मदिन

सागर एक्सीलेंस स्कूल का इतिहास ( ETV Bharat )

सागर: एक्सीलेंस स्कूल अपनी स्थापना के 200 साल पूरे करने जा रहा है. जनवरी 2027 में द्वि शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी चल रही है. जिसमें मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव को आमंत्रित किया जाएगा. स्कूल की शुरूआत एक अंग्रेज अधिकारी ने शहर के अलग-अलग 9 जगहों पर की और रविवार को स्कूल एक ही जगह लगता था. जहां बच्चे हफ्ते भर की पढ़ाई का लेखा जोखा पेश करते थे. बच्चों को आकर्षित करने मिठाई और नगर पुरस्कार दिया जाता था.

इसके पहले सिर्फ परंपरागत पढ़ाई होती थी, जिसमें लिखना पढ़ना, हिसाब-किताब और धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा दी जाती थी. लेकिन अंग्रेजों ने विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गणित, ग्लोब और नक्शों की शिक्षा के साथ अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया. उस दौर में जो शिक्षा का महत्व समझ गए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा. धर्मांतरण जैसे मुद्दे भी उठे, लेकिन स्कूल चल पढ़ा, जो आज सागर के एक्सीलेंस स्कूल के तौर पर जाना जाता है. खास बात ये है कि दो सौ साल पूरे होने पर स्कूल का नाम अब स्कूल के ही पूर्व छात्र शहीद प्रदीप लारिया के नाम से जाना जाएगा.