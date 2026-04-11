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जरुरत की शिक्षा, इसलिए खास थी अंग्रेज अफसर की तैयार करवाई यह किताब

अंग्रेज अफसर जेम्स थामसन ने एलीमेंट्री शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया. इसके बाद रोजमर्रा की जरूरत वाली सामग्री की एक किताब विद्वानों से तैयार करवाई. साथ ही उन्होंने समाजसेवी लोगों की मदद से करीब 900 स्कूल स्थापित किए, जिनमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी. भारतीय अमीर लोगों और विद्वानों ने उनकी खूब मदद की.अमीरों ने जहां स्कूल खोलने में मदद की, तो विद्वानों ने पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें तैयार की. खास बात ये है कि जेम्स थामसन द्वारा तैयार की गई किताबों की एक प्रति बीना के श्रीराम शर्मा के निजी संग्रह में है, जो उन्हें उनके मित्र ने भेंट की थी.

सागर: ब्रिटिश गुलामी के दौर में अंग्रेज अफसर और उनके सैनिकों के जुल्म की कई दास्तानें सुनने मिलती हैं लेकिन कई अंग्रेज अफसर ऐसे भी थे, जो बुनियादी जरूरतों का महत्व समझते थे और भारत में उन्होंने ग्रामीण अंचलों में इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने कई कल्याणकारी काम भी किए. एक ऐसे ही अंग्रेज अफसर थे जेम्स थामसन, जिन्होंने आजादी के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के पहले ग्रामीण भारत की निरक्षरता को समझा और देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में एलीमेंट्री शिक्षा (औपचारिक शिक्षा) की नींव रखी.

कौन थे जेम्स थामसन

जेम्स थामसन ब्रिटिश इंडिया में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे. उन्होंने मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सरकार के विदेश सचिव के साथ-साथ भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर काम किया. वे 1843 से 1853 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत के गवर्नर रहे. उनका ये कार्यकाल भारत के इन इलाकों में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जाना गया.

अंग्रेज अफसर जेम्स थामसन ने तैयार किया था पाठ्यक्रम (ETV Bharat)

उन्होंने इन 10 सालों में भारत के ग्रामीण अंचलों में रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से लोगों को शिक्षित करने के लिए अभिनव प्रयास किया. उन्होंने स्थानीय लोगों को प्राथमिक और औपचारिक शिक्षा का महत्व समझाया और अपने अधिकार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत में स्थानीय लोगों की मदद से गांवों में सैकड़ों स्कूलों की स्थापना की, जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी.

डिग्री नहीं बल्कि शिक्षित करना था उद्देश्य

जेम्स थामसन एक ब्रिटिश अधिकारी थे, वो जानते थे कि डिग्री आधारित स्कूल व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है और उसमें लंबा समय लगेगा. उस समय भारत की स्थिति ये थी कि गांव में स्कूल ही नहीं थे. गांव के अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ने शहरों यहां तक कि विदेश भेज देते थे. ऐसे में कम ही लोग शिक्षित हो पाते थे. उन्हें अपने लिखा पढ़ी के कामकाज पर दूसरों पर निर्भर रहना पढ़ता था. इसलिए जेम्स थामसन ने तय किया कि पहले एक ऐसी किताब तैयार की जाए, जिसमें लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से लोग शिक्षित हो जाएं.

जेम्स थामसन ने विद्वानों से तैयार करवाई थी किताब

जेम्स थामसन ने उस समय के विद्वान पंडित मगनलाल और पंडित जयशंकर की मदद से 1853 में एक किताब तैयार करवाई. जिसे 'विद्यार्थी की पहली पुस्तक' नाम दिया गया. पहली बार में सभी स्कूलों के लिए करीब 10 हजार प्रतियां छपवाई गईं थीं. इस किताब में अक्षर ज्ञान, जोड़, घटाना, गुणा भाग, जमीन की नपाई, तालाब का माप, नक्शा बनाना, ज्यामितीय गणित, 12 खड़ी आवेदन पत्र लिखना, तीन अक्षर मिलान, वजन, आधा पौना, अड़ाई, अधिकारियों की रैंक और शिक्षाप्रद कहानियां शामिल थीं.

जेम्स थामसन ने विद्वानों से तैयार करवाई थी किताब (ETV Bharat)

निजी संग्रह में मौजूद है 'विद्यार्थी की प्रथम पुस्तक'

ये किताब आज भी बीना में एक निजी लाइब्रेरी में मौजूद है. बीना के श्रीराम शर्मा द्वारा तैयार किए गए अथक पाठ लाईब्रेरी और संग्रहालय में देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुडे़ कई दस्तावेज और किताबें मौजूद हैं. जिनमें उनके पास 170 साल पहले प्रकाशित की गई विद्यार्थी की प्रथम पुस्तक भी मौजूद है.

श्रीराम शर्मा ने बताया कि "ये किताब मुझे मेरे मित्र मुरारी गोस्वामी द्वारा उपहार में दी गई थी. इस किताब से इतना आसानी से सीखा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को रोजमर्रा की जरूरत में आने वाली चीजें कुछ ही दिनों में आने लगेंगी. इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के कई क्रांतिकारियों से संबंधित किताबें और उस वक्त के अखबार भी भेंट किए थे." श्रीराम शर्मा के संग्रहालय में राजनीति, धर्म और संस्कृति की 5 हजार से ज्यादा किताबें संग्रहालय में मौजूद हैं.