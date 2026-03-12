ETV Bharat / state

ब्राह्मणों को दान में मिला था गांव, जहां आज भी निकलती हैं हजारों साल पुरानी मूर्तियां

यहां निकल रही मूर्तियों को लेकर पुरातत्व विदों का कहना है कि ढाना गांव ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव रहा है. यहां पर विस्तृत सर्वेक्षण करके उत्खनन कार्य कराना चाहिए, ताकि यहां एक पुरातात्विक महत्व का पर्यटन स्थल विकसित किया जा सके.

खास बात ये है कि प्राचीन शिव पटनेश्वर मंदिर परिसर के आसपास आज भी मूर्तियां और पुरातत्व अवशेष निकल रहे हैं. मंदिर परिसर से लगे खेत और जमीन में खुदाई करने पर ये अवशेष मिल रहे हैं. जिनके बारे में पुरातत्वविदों का कहना है कि ये अवशेष और मूर्तियां कलचुरीकालीन हैं और ढाना कलचुरी काल में डहाल प्रदेश का हिस्सा था, जिसमें दमोह, रहली, देवरी और सागर का ढाना भी आता था.

सागर: बुंदेलखंड का समृद्धशाली इतिहास है और यहां के प्राचीन मंदिर, किले बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास की कहानियां कहते नजर आते हैं. ऐसा ही सागर के नजदीक एक ढाना नाम का गांव है, जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है. इस गांव के बारे में कहा जाता है कि ये गांव ब्राह्मणों को दान में मिला था. यहां का प्राचीन शिव मंदिर पटनेश्वर आज भी मौजूद है, जो बुंदेलखंड के लोगों की आस्था का केंद्र है.

ढाना की ब्राह्मण बाहुल्य गांव के तौर पर पहचान

सागर रहली मार्ग पर स्थित ढाना गांव की बुंदेलखंड इलाके में एक अलग पहचान है. यहां पर सेना की मिलेट्री स्टेशन और जिले की एयरस्ट्रिप है, जिसका एयरपोर्ट में विस्तार प्रस्तावित है. इस गांव की इन पहचानों के अलावा एक ये भी पहचान है कि यह गांव ब्राह्मणों के गांव के तौर पर जाना जाता है.

खुदाई में निकलीं मूर्तियों की पूजा करते स्थानीय निवासी (ETV Bharat)

यहां के लोग काफी पढ़े लिखे और उच्च शिक्षित है और हर परिवार में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं. पुलिस, सेना और शिक्षा विभाग में यहां के लोगों की भरमार है. इस गांव के बारे में पुरातत्वविद और इतिहासकार भी कहते हैं कि ये गांव ब्राह्मणों को दान में मिला था और गांव का नाम दाना और फिर ढाना पड़ गया.

गांव में निकल रहीं कलचुरी काल की मूर्तियां

इस गांव में भगवान शिव का प्रसिद्ध पटनेश्वर मंदिर है. जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले यहां पर एक पटना नाम का गांव था और उसी गांव के नाम पर भगवान शिव के पटनेश्वर मंदिर की स्थापना हुई थी. अब इस इलाके को ढाना गांव के नाम से जाना जाता है. यहां पटनेश्वर मंदिर परिसर से लगे चौबे परिवार के खेतों में जहां-तहां मूर्तियां और मंदिरों के अवशेष निकल रहे हैं.

खुदाई के दौरान कलचुरियों के शासनकाल की मिल रहीं मूर्तियां (ETV Bharat)

मूर्तियों के साथ निलकते हैं नाग देवता

पटनेश्वर मंदिर से सटी जमीन के मालिक रज्जन चौबे ने बताया, "मंदिर परिसर से सटी हमारी 42 एकड़ भूमि है. हमारे पूर्वज बताते थे कि ये पूरा मौजा पटना गांव कहलाता था. पटना गांव के नाम से ही मंदिर का नाम पटनेश्वर मंदिर है. यहां पीपल के पेड़ के पास कुएं के पत्थर के लिए खुदाई की, तो मूर्तियां निकलने लगीं. सभी मूर्तियों को हमने मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रख दीं. उसके बाद खुदाई की तो पत्थर के साथ सांप भी निकलने लगे. जिसके बाद खुदाई बंद कर दी और मूर्ति के अवशेष को वैसे ही छोड़ दिए. पहले सोचा कि मंदिर बना दें, लेकिन तरह-तरह की दिक्कत आई तो काम बंद कर दिया. मुझे लगता है कि पहले यहां मंदिर रहा होगा."

सागर का ऐतिहासिक पटनेश्वर मंदिर (ETV Bharat)

क्यों कदम पीछे खींच रहे जमीन मालिक

शिक्षक संजीव कुमार चौबे ने बताया, "यहां जो अवशेष मिल रहे हैं, वो किसी मंदिर के अवशेष है. यहां पहले कोई मंदिर रहा होगा. क्योंकि कहीं भी खुदाई करते हैं तो मूर्तियां निकलती है. यहां पहले भी खुदाई में मूर्तियां निकली थीं, जो पटनेश्वर मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे रख दीं. यहां जब भी खुदाई करते हैं तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है. हम खेत में कुआं खोद रहे थे, तो पहले मूर्तियां और अवशेष निकले, फिर नाग देवता वगैरह निकलने लगे, तो खुदाई बंद कर दी."

क्या कहते हैं पुरातत्वविद

सागर यूनिवर्सटी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डाॅ. नागेश दुबे ने बताया, "ढाना काफी प्राचीन गांव है. वहां पूर्व मध्यकाल 10 से 12वीं शताब्दी में कलचुरियों का शासन रहा होगा. इस इलाके में ढाना, रहली, दमोह और देवरी तक कलचुरियों का शासन रहा है. जो डहाल प्रदेश के रूप में जाना जाता था. कलचुरी शासकों ने शैव धर्म से संबंधित मंदिर भी बनवाए थे. इसके अलावा मठ सहित अन्य धार्मिक स्मारक भी बनवाए थे. जल प्रबंधन के लिए उन्होंने बावड़िया बनवाए. ढाना में पटनेश्वर मंदिर मैंने स्वयं देखा है कि यहां पर प्राचीन जलकुंड है, जहां नीचे जाने के लिए सीढ़िया बनी हुई हैं."

ढाना के ब्राह्मण बाहुल्य गांव के तौर पर पहचान (ETV Bharat)

ब्राह्मणों को दान में मिला था गांव

उन्होंने आगे बताया, "मेरा मानना है कि 10 से 12वीं शताब्दी तक मंदिर अवश्य रहे होंगे और जब मंदिर ध्वस्त हो गए, तो मंदिर के अवशेष जमीन के अंदर समा गए और टीला बन गए. जब खुदाई होती है तो पुरातत्व सामग्री वहां पर मिलती है. ढाना दान शब्द से बना है, ब्राह्मणों को ये गांव दान में मिला था. दान से दाना और दाना से ढाना शब्द वर्तमान में प्रचलित हो गया है. वहां अभी काफी संख्या में ब्राह्मण परिवार है और धर्मालंबी है."

डाॅ. नागेश दुबे ने बताया, "मुझे लगता है कि कलचुरी काल में यह स्थान अवश्य रहा होगा और धार्मिक स्थल रहा होगा. जो लोग यहां होंगे, वह शैव धर्म को मानने वाले रहे होंगे. वैसे कहा जाता है कि कलचुरी शासक शैव धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने शाक्त, गणपति और शौर्य धर्म को भी महत्व दिया. अगर यहां ढाना में विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए और मैं कहूंगा कि पुरातत्व उत्खनन किया जाए, तो निश्चित रूप से प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिलेंगे. इससे यहां का पुरातात्विक दृष्टि से महत्व बढ़ जाएगा. पटनेश्वर मंदिर को एक पुरातात्विक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है."