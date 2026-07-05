BMC अभद्रता मामला: भाजपा नेता ने दी गिरफ्तारी, बीएमसी से सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग
भाजपा नेता पर लगे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज स्टाफ से अभद्रता के आरोप, थाने पहुंचकर दी गिरफ्तारी, आरोपों को बताया निराधार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : July 5, 2026 at 9:10 AM IST
सागर: बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में महिला नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर से कथित अभद्रता के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनिल श्रीवास्तव (पीपरा) ने एफआईआर दर्ज होने के बाद गोपालगंज थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दी. साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि, ''पूरे मामले की सच्चाई अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से सामने आ जाएगी. जनता की सेवा करने पर जेल जाना पड़े, तो मंजूर है. लेकिन सागर की जनता से मेरी अपील है कि बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में बहुत अव्यवस्था है और इनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए.''
क्या है मामला
दरअसल शुक्रवार सुबह तब हडकंप मच गया, जब बुंदेलखंड मेडिकल कालेज के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर हड़ताल कर दिया. उनका आरोप था कि रात करीब 2 बजे भाजपा नेता अनिल श्रीवास्तव और लक्ष्मी तिवारी ने मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को बेड टच किया और जब विरोध किया, तो गोली मारने और जान से मारने की धमकी दी. हड़ताल पर गए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने दोषियों पर एफआईआर की मांग की. इस मामले में गोपालगंज थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
भाजपा नेता ने हंगामे और एफआईआर दर्ज होने के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी और बताया कि उनके क्षेत्र के लक्ष्मी तिवारी का सड़क हादसा हो गया था. इसके बाद वे पहले उन्हें मोतीनगर थाने ले गए और वहां सूचना देने के बाद इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. उनका कहना है कि घायल के दांत टूट गए थे और वह दर्द से तड़प रहा था. नर्स इंजेक्शन लगाने पहुंची, तो घायल दर्द के कारण छटपटा रहा था. इसी दौरान उसका हाथ नर्स से लग गया, जिसे बाद में बैड टच का मामला बना दिया गया. उन्होंने कहा कि, ''उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं.''
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जनसेवा में जेल जाने तैयार
शनिवार को इसी मामले को लेकर भाजपा नेता अनिल पीपरा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और गिरफ्तारी दी. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अनिल पीपरा ने कहा कि, ''अगर जनता की सेवा में जेल जाना पड़े, तो वो इसके लिए तैयार है. वहीं उन्होंने कहा कि, ''बीएमसी में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. यदि फुटेज की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.''