दर्द की दवाओं में मिलावट का आरोप, आयुर्वेद के नाम पर एलोपैथिक और स्टेराॅयड का उपयोग

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के प्रोफेसर डाॅ सर्वेश जैन ने नेशनल मेडिकल काउंसिल को लिखा पत्र, आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर भ्रामिक विज्ञापनों पर लगाम की अपील.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 12:15 PM IST

7 Min Read
सागर: भारत का हर दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी तरह के दर्द से पीड़ित है. जिसका इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में दवाओं और सर्जरी के जरिए किया जा सकता है. लेकिन टेलीविजन और दूसरे समाचार माध्यमों में आने वाले विज्ञापन ना सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि आयुर्वेद के नाम पर उनके शरीर के साथ खिलवाड कर रहे हैं. जाने माने फिल्म कलाकार, खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों से आयुर्वेद दवाओं के प्रचार प्रसार के नाम पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं और दर्द से पीड़ित लोग इनके झांसे में आ जाते हैं.

जबकि आयुर्वेद कही जा रही इन दवाओं में एलोपैथिक दवाओं का मिश्रण और भारी मात्रा में स्टेराॅयड का उपयोग किया जा रहा है. बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के प्रोफेसर ने अपने यहां आने वाले दर्द के मरीजों के अध्ययन के बाद ये खुलासा किया है कि, ऐसी दवाओं का उपयोग कर रहे लोग कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और दूसरी बीमारियों से घिर गए हैं.

आयुर्वेद में लोगों की आस्था से खिलवाड़
बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हैड डाॅ सर्वेश जैन कहते हैं कि, ''भारत का हर दूसरा व्यक्ति क्रॉनिक पेन या लंबे समय के दर्द से पीड़ित है, जिसका इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है. लेकिन भ्रामक विज्ञापनों का जाल तैयार कर बाजार में बड़े पैमाने पर तथाकथित "आयुर्वेदिक" दवाएं काफी फायदा उठा रही हैं, जबकि इन दवाओं में आयुर्वेद के नाम पर एलोपैथिक या भयानक स्टेरॉयड भारी मात्रा में होता है.

ये कंपनिया भारत में आयुर्वेद के प्रति लोगों की आस्था का शोषण कर रही हैं. लोग आयुर्वेद पर अटूट विश्वास रखते हैं, इसलिए ये उत्पाद आसानी से बिक जाते हैं. लेकिन हकीकत में इनमें एलोपैथिक दवाएं और स्टेरॉयड छिपे होते हैं. स्टेरॉयड एक सुरक्षित दवा हो सकती है, लेकिन तब, जब डॉक्टर की सलाह से सीमित मात्रा में ली जाए.''

मधुमेह रोगियों के साथ धोखा
डाॅ. सर्वेश जैन बताते हैं कि, ''ऐसी बीमारियों के नाम पर बाजार में काफी आयुर्वेदिक दवाएं मौजूद हैं, जिन बीमारियों से लोग आमतौर पर पीड़ित रहते हैं. ऐसे लोग टेलीविजन, समाचार पत्रों में विज्ञापन देखकर और ये मानकर कि आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. डाॅक्टर की सलाह या दिखाए बिना विज्ञापन वाली आयुर्वेदिक दवा लेकर खाने लगते हैं.

इन आयुर्वेदिक दवाओं में मेटफॉर्मिन या ग्लिमेपिराइड पाए जाते हैं. इसी तरह मिर्गी के इलाज के नाम पर फेनिटॉइन और कार्बामाजेपाइन जैसी एलोपैथिक दवाएं भारी मात्रा में पायी गयी हैं. विभिन्न जांचों और अध्ययन से पता चला है कि खराबी इन दवाओं में नहीं, बल्कि उनके हैवी डोज में है. हैवी डोज के चलते ये दवाएं तुरंत असर दिखाने लगती हैं और लोग इन्हें काफी कारगर मानकर नियमित रूप से लेने लगते हैं. जिसके बाद साइड-इफेक्ट्स सामने आने लगते हैं.''

मरीजों पर अध्ययन में सामने आए गंभीर परिणाम
डाॅ. सर्वेश जैन बताते हैं कि, ''मैं खुद पैन क्लीनिक संचालित करता हूं. जहां पर आने वाले मरीजों के पहले हुए इलाज, उसके असर और अन्य बातों का अध्ययन किया है.'' डाॅ जैन बताते हैं कि, ''मैं रोज ऐसे मरीजों से मिलता हूं, जो कुछ दिन पहले कमर या घुटने के असहनीय दर्द से परेशान होते हैं. फिर एक गोली दिन में एक बार खाने से 24 घंटे के लिए दर्द गायब हो जाता है. ऐसे लोग विज्ञापन देखकर दवा लेते हैं और ऐसा मानकर कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, नियमित तौर पर दवा लेना शुरू कर देते हैं. जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आयुर्वेद की जगह पर एलौपेथिक का मिश्रण या स्टेरॉयड का 10 गुना अधिक डोज ले रहे हैं, जो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है.

हाई बीपी, डायबिटीज, कमजोर हड्डियां और इम्यून सिस्टम खराब होने जैसी परेशानियों से घिर जाते हैं. ऐसी दवाएं लोग अक्सर बिना डाॅक्टर की सलाह से खरीदते हैं, यहां तक कि वो आयुर्वेद डाॅक्टर से भी सलाह लेना ठीक नहीं समझते हैं. जिसके काफी घातक परिणाम सामने आते हैं. शरीर कई तरह की बीमारियों का अड्डा बन जाता है. कई बार तो मौत की वजह भी यही दवाईयों के डोज बनते हैं. स्टेरॉयड का लंबे समय तक उपयोग किडनी फेलियर, हृदय रोग और कैंसर तक ले जा सकता है.''

कुशिंग सिंड्रोम का बडा कारण ऐसी दवाएं
डाॅ. सर्वेश जैन बताते हैं कि, ''इस तरह से दवाओं का लगातार उपयोग कुशिंग सिंड्रोम (Cushing's Syndrome) की वजह बनता है. ये शरीर में कार्टिसोल हार्मोन के लंबे समय तक उच्च स्तर के कारण होता है. इससे वजन बढ़ना, त्वचा का पतला होना, मांसपेशियों में कमजोरी, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं दिखने लगती हैं. इसकी वजह दवाओं का अधिक सेवन होता है. जिसके कारण चेहरा गोल और फूल जाता है. गर्दन के पीछे वसा जमा होने लगता है.त्वचा पतली होने लगती है. मुंहासे, महिलाओं में अतिरिक्त बाल उगना और पुरुषों में यौन रुचि कम होने जैसे लक्षण दिखते हैं.''

क्या कहते हैं डाॅ सर्वेश जैन
बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के प्रमुख डाॅ सर्वेश जैन बताते हैं कि, ''मैं एक पैन क्लीनिक संचालित करता हूं. मैं दर्द की बीमारियों का इलाज करता हूं. मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं, जो TV, फिल्म कलाकारों और अखबारों के विज्ञापन देखकर दर्द से जुड़ी समस्याओं के लिए विज्ञापन वाली दवाएं लेते हैं, जिसे निर्माता आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर बेंचते हैं. इनमें भारी मात्रा में स्टेरॉयड होता है, क्योंकि ज्यादातर मरीजों में मैंने देखा है कि वो ब्लडप्रेशर और शुगर के मरीज हो जाते हैं. उनमें कुशिंग सिंड्रोम जैसे लक्षण आने लगते हैं. मैंने एनएमसी (नेशनल मेडिकल काउंसिल) को इस मामले में पत्र लिखा है कि फिल्मी कलाकार या मशहूर हस्तियां ये सलाह देंगे कि कौन सी बीमारियों में कौन सी दवा खाना चाहिए, तो ये मेडिकल काॅलेज बंद कर दीजिए.

मेडिकल काॅलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट डाॅक्टर 10 साल की पढ़ाई करके तैयार होता है. लेकिन फिल्मी हस्तियां इलाज की दवाएं बता रही हैं. इसमें आयुर्वेद का कोई दोष नहीं है, सारा दोष इनको बनानी वाली कंपनियों का है, जो आयुर्वेद के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा रहीं. इन दवाओं में इनमें स्टेरायड का हैवी डोज होता है. ऋषिकेश में एक एपीलैप्सी क्लीनिक है. उनकी आयुर्वेदिक दवाओं में एलौपैथिक दवाएं पायी गयी. ऐसी ही शुगर की दवाएं चल रही हैं, जिनकी जांच में पाया गया कि उनमें एलौपैथिक दवाएं मिलायी गयी हैं.''

