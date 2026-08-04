ETV Bharat / state

55 की उम्र में 112 बार रक्तदान, ब्लड डोनेट करने खर्च देते हैं आधी कमाई, किडनी करना चाहते हैं दान

सागर के सुशील कुमार को रक्तदान का जुनून, 55 साल की उम्र में कर रहे ब्लड डोनेट, अपने खर्च पर कहीं भी चले जाते हैं खून देने. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR BLOOD DONOR SUSHIL KUMAR
सागर के सुशील कुमार को रक्तदान का जुनून (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: किसी को समाजसेवा का जुनून सिर पर चढ़ जाए, तो फिर कुछ नहीं सूझता है. ऐसा ही कुछ जुनून सागर के जिला मलेरिया कार्यालय में पदस्थ एमपीडब्ल्यू सुशील कुमार यादव को चढ़ा हुआ है. सुशील कुमार यादव पर रक्तदान का जुनून ऐसा सिर चढ़कर बोल रहा है कि अपनी नौकरी की आधी कमाई तो वो रक्तदान के संकल्प में ही खर्च कर देते हैं.

दरअसल, सुशील कुमार यादव को कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे शहर से फोन करता है, तो वो खुद के खर्च पर उसी शहर बल्ड डोनेट करने के लिए पहुंच जाते हैं और आने जाने, रहने खाने का खर्च सबकुछ अपनी जेब से करते हैं. 55 साल की उम्र में अब तक 112 बार रक्तदान कर चुके सुशील कुमार यादव की इच्छा है कि वो आखिरी सांस तक ब्लड डोनेट करके लोगों की जान बचाने का काम करें.

सुशील कुमार ने 112 बार किया रक्तदान (ETV Bharat)

कैसे सर चढ़कर बोला जुनून

सुशील कुमार यादव बताते हैं कि "उनकी मां सागर की लेडी डफरिन अस्पताल में नर्स थी. उनके अनुभव हम लोग सुनते रहते थे कि किसी भी डिलीवरी में खून का कितना महत्व होता है. कई बार ये हालात बनते हैं कि खून की कमी के चलते जच्चा बच्चा की जान मुश्किल में पड़ जाती है. एक बार मेरे पड़ोस में भी ऐसे ही हालात बने और हमारे एक दोस्त की पत्नी की डिलीवरी होनी थी और उन्हें खून की सख्त जरूरत थी. उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन उनके घर परिवार और यहां तक रिश्तेदारों ने बहाने बनाए और खून नहीं दिया.

तब मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी को रक्तदान किया. मेरे दोस्त की पत्नी की जान बची और डिलीवरी भी अच्छे से हो गयी. तब मुझे आत्मिक रूप से इतना अच्छा लगा कि जहां भी खून की जरूरत होती और मुझे पता चलता, तो मैं खुद पहुंच जाता हूं."

Sagar Sushil Kumar Yadav
सुशील कुमार के ब्लड डोनेशन की तस्वीर (ETV Bharat)

छोटी सी नौकरी की आधी कमाई रक्तदान में

सुशील कुमार यादव की बात करें, तो वो जिला मलेरिया कार्यालय में 1999 से एमपीडब्ल्यू पद पर पदस्थ हैं. उनके दौरे ग्रामीण इलाकों में होते रहते हैं और मलेरिया उन्मूलन के लिए काम करते हैं. उनकी नौकरी तृतीय वर्ग श्रेणी की कर्मचारी की है. इस नौकरी में उनको जितनी तनख्वाह मिलती है, वो आधे से ज्यादा रक्तदान के जरिए समाजसेवा में चली जाती है. कोई उन्हें इंदौर से रक्तदान के लिए संपर्क करता है, तो वो मदद से पीछे नहीं हटते और अपने खर्च पर तत्काल इंदौर रवाना हो जाता है और जरूरतमंद को रक्त देकर वापस आ जाते हैं.

Sushil Travel Cities Blood Donate
सुशील कुमा यादव को रक्तवीर का सम्मान (ETV Bharat)

कई बार लोग उन्हें आने जाने का खर्च और रहने खाने की सुविधा की व्यवस्था की बात करते हैं, तो वो मना कर देते हैं. सुशील कुमार यादव मुंबई, इंदौर, भोपाल और देश के कई शहरों में अपने खर्च पर रक्तदान कर आए हैं. उनका कहना है कि किसी का भी फोन कितने बजे आए, मैं कभी मना नहीं करता हूं और तुरंत रक्तदान के लिए निकल पड़ता हूं.

लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता की कमी

ब्लड डोनेट को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां है. कई बार लोग डर के मारे अपने परिजनों तक को रक्तदान से इंकार कर देते हैं. ऐसे में कई बार लोगों की जान मुश्किल में आ जाती है या चली भी जाती है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि रक्तदान से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है, बल्कि शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है. सुशील कुमार यादव बताते है कि "मैं ब्लड देने के बाद ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता हूं. उनका कहना है कि डब्ल्यूएचओ कहता है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार रक्तदान करता है, तो वो तीन लोगों की जान बचाता है."

Sagar Blood Donor Sushil Kumar
सागर जिला अस्पताल से मिला सर्टिफिकेट (ETV Bharat)

किडनी दान करना चाहते हैं सुशील कुमार यादव

रक्तदान के जुनून कहें या फिर सेवा का संकल्प, सुशील कुमार यादव कहते हैं कि "मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं अंतिम सांस तक रक्तदान करूं, लोगों को जरूरत हो, तो हमेशा उनकी मदद कर सकूं. वो तो अपनी किडनी दान करना चाहते है और कई बार प्रयास भी किए, लेकिन असफलता हाथ लगी. किसी को मेरी किडनी की जरूरत होगी, तो वो भी दान करने से पीछे नहीं हटूंगा."

TAGGED:

SUSHIL KUMAR 112 TIMES BLOOD DONATE
SUSHIL TRAVEL CITIES BLOOD DONATE
SAGAR SUSHIL KUMAR YADAV
SAGAR BLOOD DONATION STORY
SAGAR BLOOD DONOR SUSHIL KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.