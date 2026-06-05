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BJP से राज्यसभा में एंट्री करने वाले रजनीश अग्रवाल कौन हैं? सागर से सॉलिड कनेक्शन

राज्यसभा में पहली बार सागर को मिलेगा प्रतिनिधित्व. बीजेपी से उम्मीदवार घोषित रजनीश अग्रवाल सागर यूनिवर्सटी के छात्र रहे हैं.

bjp Rajnish Agrawal profile
बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जाएंगे राज्यसभा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
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सागर : ये पहला मौका होगा, जब राज्यसभा में सागर जिले का कोई व्यक्ति पहुंचेगा. भारतीय जनता पार्टी ने 18 जून को होने जा रहे राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है. रजनीश अग्रवाल सागर जिले के मंडी बामोरा कस्बे के रहने वाले हैं. उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरूआत एबीवीपी से की थी.

लंबे समय से प्रदेश भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके रजनीश अग्रवाल ने सागर यूनिवर्सटी से पत्रकारिता की डिग्री की है. वह फिलहाल मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश सचिव और प्रदेश प्रवक्ता हैं. रजनीश अग्रवाल भाजपा के बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति बनाने वाली टीम के अहम सदस्य हैं.

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बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति के विशेषज्ञ (ETV BHARAT)

12 साल की उम्र में संघ से जुड़े

रजनीश अग्रवाल टीवी डिबेट्स और संगठन की गतिविधियों में सबसे सक्रिय नजर आते हैं. 2 अप्रैल 1976 को जन्मे रजनीश अग्रवाल 1988 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और फिर एबीवीपी के जरिए छात्र राजनीति में सक्रियता बढ़ाई. वह 2002 में भाजपा के प्रदेश मंत्री बने. भाजपा की पत्रिका चरैवेति के सह संपादन का काम उन्होंने 2005 से 2009 तक संभाला. 2006 से 2007 तक भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य रहे.

मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2011-12 तक प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली. 2013 में भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष बने. 2014 से 2021 तक भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रहे. 2021 से मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री और बूथ प्रबंधन प्रभारी होने के साथ कई जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं.

बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति के विशेषज्ञ

संगठनात्मक राजनीति में सक्रियता रखने वाले रजनीश अग्रवाल को बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति में माहिर माना जाता है. फिलहाल वह इन जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न आयोजन के सह संयोजक, संगठन पर्व के सह संयोजक, सह प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी और एसआईआर के सह संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं.

सागर भाजपा संगठन में खुशी की लहर

भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा "मंडी बामोरा जैसी सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर संगठन में सालों तक निष्ठा, समर्पण एवं कार्यकर्ता भावना के साथ कार्य करने वाले रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया जाना सागर जिले के लिए गौरव की बात है. ये फैसला कार्यकर्ता आधारित राजनीति तथा संगठन की मजबूत कार्य संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है."

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