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सागर में भाजपा नेता सर्वजीत लोधी गिरफ्तार, 2 साल से था फरार, मंत्री प्रहलाद पटेल ने की निंदा

सागर में भाजपा नेता सर्वजीत लोधी गिरफ्तार ( ETV Bharat )