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सागर में भाजपा नेता सर्वजीत लोधी गिरफ्तार, 2 साल से था फरार, मंत्री प्रहलाद पटेल ने की निंदा

सागर के बांदरी में करीब 2 साल पहले सर्वजीत लोधी ने साथियों समेत एक ढाबे में तोड़फोड़ और एएसआई से किया था अभद्र व्यवहार.

BJP LEADER SARVJEET LODHI ARREST
सागर में भाजपा नेता सर्वजीत लोधी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 10:24 PM IST

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सागर: बांदरी थाना पुलिस ने 3 हजार रुपए के इनामी युवा भाजपा नेता, जिला पंचायत सदस्य और लोधी क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष सर्वजीत लोधी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को खुरई सब जेल भेजा गया है. सर्वजीत लोधी पर करीब 2 साल पहले एक ढाबे में तोड़फोड़ के साथ एएसआई से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट और हवाई फायरिंग के मामला लंबित था. इसी मामले में 2 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है.

2 साल पहले की थी हवाई फायरिंग और मारपीट

बांदरी थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने बताया, "23 जुलाई 2024 में बांदरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित एक ढाबे पर सर्वजीत लोधी ने अपने साथियों के साथ हवाई फायर, तोड़फोड़ और मारपीट की थी. इस बीच उन्होंने वहां खाना खाने आए बांदरी थाने के एएसआई देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर भी गोली चलाई थी, जिसमें वह बाल-बाल बच गए थे. इस दौरान सर्वजीत पर एएसआई को लात मारने का भी आरोप लगा था."

सर्वजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा (ETV Bharat)

इन धाराओं के तहत हुआ था मामला दर्ज

बांदरी थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने बताया, "जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत सिंह ठाकुर सहित उनके साथियों पर पुलिस ने उस समय धारा 296, 191(2), 191 (3), 190, 109 331 (7), 125, 324 (5), 351 (2), 3 5, बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

SARVJEET LODHI ABSCONDING 2 YEARS
2 साल पहले की थी हवाई फायरिंग और मारपीट (ETV Bharat)

सर्वजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

बांदरी थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने बताया, "ढाबा संचालक सौरभ साहू की रिपोर्ट पर बांदरी पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत लोधी सहित उनके साथियों पर मामला दर्ज किया था. 2 साल से सर्वजीत फरार चल रहा था और पुलिस ने उस पर 3 हजार का इनाम घोषित किया था. पुलिस ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर मालथौन न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे खुरई सब जेल भेज दिया गया है."

मंत्री प्रहलाद पटेल ने जताई आपत्ति

मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर सर्वजीत लोधी की गिरफ्तारी का विरोध जताया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "सागर जिले में जिला पंचायत सदस्य एवं लोधी क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रिय सर्वजीत सिंह की सागर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है. 2 वर्षों से इस प्रकरण में असमंजस बनाए रखना और फिर गिरफ्तार करना यह सिर्फ अपमानित करने की कोशिश है. मैं ऐसी कार्रवाई की निंदा करता हूं."

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